《午市前瞻》21300為後市關鍵位置 東方海外宜分注吸納

恒生指數半日收報21084，升387點或1.87%，主板成交734.61億元。恒生中國企業指數報7239，升157點或2.22%。恒生科技指數報4317，升130點或3.12%。



恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988);美團收報175.9元，升12元或7.32%，成交49.01億元;騰訊控股收報348.4元，升6.6元或1.93%，成交40.45億元;阿里巴巴-SW收報92.9元，升1.9元或2.09%，成交26.13億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。

(東方海外官網截圖)

連敬涵：美團偷步炒 績後或拖大市



恒指自2月尾以來首次突破五十天線，因深圳及上海先後公布刺激經濟措施，帶動消費股表現及大市氣氛，A股同告造好。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，滬深陸續公布具體措施，對市場氣氛確有幫助。恒指目前阻力位可上望至5月初高位21300，如能成功突破將一改近期「一浪低於一浪」頹勢，為後市的關鍵位置。



此外，美團(03690)本周即將公布首季業績，炒味漸濃。但連敬涵指阿里(09988)績前持續尋底，績後才能一舉反彈帶動大市；但目前美團已偷步炒起，即使業績好過或符合預期，都有機會出現獲利回吐，一百天線將有較大阻力，亦要小心美團會拖累大市。



航運股受惠高運費



自季檢公布東方海外(00316)染藍後，股價強勢難擋，屢創新高。目前東方海外已超買，而且股價居高不下，連敬涵指，想追入的投資者應分注入手，有決心的話，現時可先入一手，回落至十天線吸納則較為正路。他分析，今年航運股都可看高一線，因為戰爭與疫情等因素都不斷拉高運費，預期高運費將會持續。但他指美國取消部分關稅消息現時仍未及炒作，因詳細內容仍未落實，減多少仍未可知，故帶來的影響仍不顯著。

東方海外今早創歷史新高至253.8元。(經濟通HV2報價系統截圖)

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