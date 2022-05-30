航班有望增開、滬推進復工兼人幣反彈 中資航空股持續造好

新冠疫情重創內地民航業，當局除針對國內客運航班發放財政補貼外，亦據報容許航空公司增開國際客運航班，再加上內地疫情緩和，上海放寬防疫措施，推進企業復工復產，而人民幣兌美元匯價回升亦利好，今日(30日)三大中資航空股均延續近日連日上升升勢造好，其中國航(00753)更升近3%。

(iStock圖片)

據報內地國際客運航班有望增開 國航南航有份

據內媒報道，內地國際客運航班有望增開，部分航司獲得國際航班額度配置。據報一位國航內部人員確認，近期國航收到民航局新增國際航班額度配置，獲得往返白俄羅斯和阿聯酋的航班配置額度。惟相關人士表示，「要飛起來起碼也得等一個月時間，後面提交了還要看局方怎麼批，要結合疫情防控的要求。」據報目前獲得民航局新增國際航班額度配置的有國航、南航(01055)和海航。另有報道指，國航預計6月5日開始每周增加一班紐約到北京的航班。

國務院總理李克強上周主持召開國務院常務會議表決將進一步部署穩經濟一攬子措施，其中就提到增加1500億元人民幣民航應急貸款，支持航空業發行2000億元人民幣債券，並將有序增加國內國際客運航班，制定便利外企人員往來措施。

客運航班財政補貼啟動 上限每小時2.4萬人幣

另外，近日國家財政部、民航局發布《關於階段性實施國內客運航班運行財政補貼的通知》指，原則上當每周內日均國內客運航班量低於或等於4500班(保持安全運行最低飛行航班數)時，啟動財政補貼。設定最高虧損額補貼標準上限為每小時2.4萬元人民幣。政策實施期限為2022年5月21日至7月20日。補貼的原則是保證航空公司執飛國內航班不虧損，若某班班機的收入無法與成本打平，兩者的差額由民航局資金補貼。

不過，據內媒《第一財經》報道，有關財政補貼政策將在下周(6月4日至6月10日)暫停，第4周(6月11日至17日)航班計劃申報方式根據市場運行情況另行通知。據報做出這一決定是根據市場恢復情況，因相比4月的航空市場低迷，5月以來航空市場需求一直在恢復，各家航班量也在逐步增加，4500班的航班總量已不能滿足運行需求。

上海防疫措施放寬 民航旅遊等行業可緩繳社保費



另方面，上海疫情逐漸好轉，昨日(29日)新增6例本土確診和61例無症狀感染者，防疫措施逐步放寬，6月1日起上海取消企業復工復產審批制度(即白名單制度)，全面推進企業復工，惟進入公共場所和搭乘交通工具須持72小時核酸檢測陰性證明，離滬人員仍需提供48小時內核酸檢測陰性證明和24小時內抗原檢測陰性證明。昨日又印發《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，對餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等5個特困行業，從4月起階段性緩繳社會保險費單位繳納部分。



北京昨日則新增8例本土確診與4例無症狀感染者。北京政府表示，北京已經連續7天新增病例數明顯下降，連續兩天無新增社會面病例，這波疫情已得到有效控制。



摩通：航空旅行將現大幅反彈 國航評級升至增持



摩通近日發表報告指，儘管中國堅持清零政策，但在最近內地航空股的價格下跌後，其風險回報有所改善，同時隨著上海疫情緩和，國內旅行將重啟，國際航空運輸協會最近將全球航空旅行恢復到疫情之前的水平的時間表由2024年提前到2023年，這意味著一旦中國的活動開始正常化將會出現更大幅度的反彈。考慮到最新的交通前景，預測航空股2022財年的虧損幅度更大，但2024財年的反彈幅度更大。

摩通將國航評級由「中性」升至「增持」，目標價由6.3元升至6.5元，惟南航目標價由5.6元降至5元，東航(00670)目標價由4元降至3.3元，同予「增持」評級。

人幣中間價升339點 即期收升433點

此外，中資航空公司一般有大量美元債務，人民幣匯價上升對其最有利，而中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7048，較上個交易日升339點子，止步兩連貶。人民幣兌美元即期今日升433點，收報6.6648兌一美元。美國聯儲局會議紀要暗示加息進程未如早前預期激進，且最新經濟數據令華爾街相信通脹水平有可能觸頂，投資者調整投資策略，美元走低。惟花旗研究報告稱，投資中國重新開放主題還為時尚早，建議投資者限制人民幣風險敞口，並對更廣泛的新興市場保持謹慎。

國航今日收市升2.73%報5.65元，連升5日，累積升幅8.86%；南航升1.87%報4.37元，同樣連升5日，累積升幅6.85%；東航升1.84%報2.77元，連升4日，累積升幅4.92%。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉





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