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【虛幣世界】比特幣突破三萬一美元，以太坊燃料費低迷

31/05/2022

　　隔晚美股因假期休市，歐洲股市造好，而加密貨幣市場則輕微反彈，其中比特幣重返31000美元關口，其他主要加密貨幣略為回升。不過，市場則對以太坊燃料費（Gas Fee）低迷表示擔憂，由於市場經歷一大輪整頓後，整體成交持續低落，令不同區塊鏈的燃料費都處於低位。


　　另外，對於Terra事件之後，投資者處於觀望狀態，包括OpenSea上的NFT，以及UniSwap的去中心化成交都處於歷史低位。雖然Solana和Avalanche都開始回升，但活躍用戶則未見反彈，市場分析曾經預測燃料費低迷情況將於六月完結，不過目前可能推遲至十月或本年年尾。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報31490.81元(美元．下同)，跌0.77%(24小時比較．下同)；以太幣現報1982.29元，跌0.83%；艾達幣報0.5701元，升0.05%；瑞波幣報0.4154元，跌0.81%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
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