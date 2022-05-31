黃瑋傑料港股6月上試22200附近 油股不宜追

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

隔晚（30日）美股假期休市，下月夜期回試21000以下，港股5月有望終止連跌三個月的走勢嗎？既然「五不窮」，「六絕月」還會否絕？歐盟同意禁止進口部分俄羅斯石油，油股還應否追？內需股昨日落鑊，惟收市後個別股份有負面消息。青啤(00168)遭復星悉數減持，滔搏(06110)績差且派息縮水，內需股氣氛會否受影響？短炒較上算？

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