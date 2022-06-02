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編程變電競遊戲　奪寶遊戲訓練解難能力

02/06/2022

　　編寫電腦程式，簡稱編程，在學界愈趨普遍，不單於中學，教育局已建議在高小引入編程教育，及早培養學生的計算思維及解難能力，以應對未來不同挑戰。數碼港早前聯同國際編程教育基金會及香港電腦教育學會舉辦編程比賽，讓來自香港、澳門及台灣的學生，在遊戲化的平台上，以電子競技形式，活學活用編程技巧。香港的代表更包辦了小學和中學的冠軍。

 

高小引入編程教育 及早培養學生解難能力


　　現時本地資助學校中，初中均要學習編程；高中的「資訊及通訊科技」選修科，編程部分的課時增加一倍至48小時；教育局亦建議在高小引入編程教育。


　　不少人仍然覺得編程是供從事電腦程式開發人士的專門訓練，但教育界已經意識到編程教育，可以培養邏輯思維及解難能力，用以裝備學生，面對急速轉變的社會和挑戰。如何透過有趣的教育方式，增加學生學習編程的動機，成為教育界推行編程教育時的重點。


英雄奪寶遊戲場景 增學生編程興趣


　　在5月底舉行「國際編程教育節2022」，其中一個重點項目是「Code Combat港澳台挑戰賽」，來自香港、澳門及台灣的中、小學生，超過3500名同學參與。比賽主要分為小學及中學兩個組別，港區學生經歷地區初賽及決賽，優勝的同學與來自澳門及台灣的學生互相比拼。小學及中學組的總冠軍，均由香港參賽者奪得，分別為英華小學的周思泓及華仁書院（九龍）的吳丞汧。

糅合電競和編程的「Code Combat挑戰賽」，透過遊戲化的學習平台，學生能將編程知識應用於電競比賽。

 

　　比賽提供遊戲化平台，先讓學生學習現時流行的Python編程概念，以及不同編程語法；接着以電子競技形式，在英雄奪取寶石的故事場景下，學生利用編程語言，指示角色作出不同動作。平台會按角色所獲取的寶石及戰勝的敵人數量作排名。


　　學生在比賽中會運用到不同的編程技巧，過程中能理解不同程式指令的作用，以及在不同情況下需要作出的應對方式。在地區初賽及決賽中，學生集中學習如何使用一組程式， 指示角色完成一連串動作；以及設定在特定情況下，角色會作出的反應動作。例如是如果有敵人在正前方，角色會自動繞過。而在總決賽中，參賽者需要指示角色與敵人競技，以及辨別遇到不同類型的敵人時，角色自動使用相應的攻擊。

修改代碼過程中學會解難


　　競技過程中，學生需要因應情況，不斷修改代碼，指示角色作出不同動作。當中難免出現代碼不正確，或是指令錯誤的情況。香港電腦教育學會主席兼真光書院副校長朱嘉添指：「透過編程及電子競技，學生學習在面對不同困難，甚至失敗時，需要思考合適的解決方法。在編寫代碼過程中，學生學會將大問題分拆成小問題，再逐一解決，有助提高學生的分析力和解難能力。」


　　學會副主席兼聖公會何明華會督中學校長金偉明亦表示：「透過遊戲化的平台及編程技巧應用，學生的邏輯思維得以提高。學校亦期望來來有更多類似的比賽，讓學生寓學習於娛樂。」

 

真光書院副校長朱嘉添及聖公會何明華會督中學校長金偉明均認為，透過遊戲化平台學習及應用編程，能提高學生的邏輯思維及解難能力。

 

　　是次「國際編程教育節2022」由數碼港透過「電競行業支援計劃」支持舉辦，數碼港數碼娛樂組高級經理梁德明指：「數碼港透過不同計劃，培育未來科技人才。糅合電競和編程的比賽，讓學生以電子競技方式，靈活學習及應用編程技巧，有助提高其邏輯思維及解難能力。新世代需同時具備數碼技能及軟實力，才能應對未來不同挑戰及把握機遇。」

 

數碼港數碼娛樂組高級經理梁德明指新世代需同時具備數碼技能及軟實力，才能把握機遇；而數碼港致力透過不同計劃，培育未來科技人才。

 

 

 

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