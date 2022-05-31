  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【月結－六月封雲】加息及關稅仍關注 22100點有阻力

31/05/2022

　　所謂「五窮六絕七翻身」，港股踏入五月，首個交易日高收12點後連跌三個交易日，曾單日跌逾700點，跌至月內低位19178後反覆向上，最後三個交易日合共，整個5月份回升，表現絕非想像中那麼「窮」。有專家表示，6月份仍需關注美國聯儲局加息走勢，預計港匯將會持續疲弱；而美國對華關稅仍是市場焦點，但專家預計中美關係未必有太大改善；而港股方面，22100點相信是關鍵阻力位。

 

(資料圖片)

 

阮子曦：聯儲局或維持鷹派立場


　　美國聯儲局在5月初宣布加息50個基點，會議紀要就顯示官員傾向未來2個月，分別加息50個基點，但亦暗示在今年下旬放緩加息步伐以實現軟著陸。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，市場大致預期美國下個月會加息半厘，惟重申部分商品價格持續攀升，若美國通脹未來仍維持現水平，現時的加息步伐未必足夠壓抑通脹。他續指，美國聯儲局或維持鷹派言論及行動，而目前市場已消化不少加息半厘的預期，屆時會為金融及股票市場帶來震盪，投資者不能忽視有關風險。


　　因應美國加息，港元匯價曾觸及7.85弱方兌換保證價，金管局5月數度入市。阮子曦表示，按照目前美國聯儲局的加息步伐，加上美國國債孳息率回落，相信金管局下個月未必會頻頻入市。不過，他強調美國通脹問題仍嚴重，美國聯儲局未來不排除會更進取的加息，屆時美國債息回升而人民幣又轉弱，港元資金會流走，金管局有機會再出手托市。


李偉傑：加息預期窒礙美股上升動力


　　美國聯儲局早前多次放風，指短期將維持每次議息都會加息0.5厘，而早前公布的4月核心個人消費支出放緩，財經分析員李偉傑指市場維持6月及7月每次加息0.5厘的預期，因通脹有回落跡象，但回落速度未算很快。再之後的加息走向將要觀望通脹回落速度及經濟狀況，聯儲局或有機會減慢加息進程，另外市場憧憬取消中國進口關稅亦有會紓緩通脹。


　　李偉傑不看好美股6月份表現，因早前道指飆上33000後的回調幅度頗大，可見加息及縮減買債的影響力，預期影響將持續於6月顯現，股市缺乏上行動力，料相關風險因素於下半年仍會困擾美股。


　　李偉傑指，美國市場近期擔心經濟情況轉差，故資金回流債市，造成孳息率及美元回落，這一情況將對港元較為有利，但不能期望港元轉強，年內仍有較大機會觸及弱方兌換保證，只是未必需要持續買港元，而且市場早已習慣聯繫匯率運作，料市場反應較細。


阮子曦：降低關稅對中美關係影響不大


　　中美關係繼續成為市場焦點。據外電報道指，美國計劃將部分中國醫療產品的關稅豁免再延長6個月，有關產品關稅豁免待遇原定將在5月31日到期，最新豁免將延長至11月30日。阮子曦認為，美國暫時降低對中國的關稅只因內內嚴重的通脹問題，還觀拜登近期出訪日本，並宣布啟動「印太經濟框架」(IPEF)，早前更表態願意用武力保衛台灣，加上美國中期選舉臨近，美國未必願意向中國伸出橄欖枝，相信中美仍會維持在政治及經濟上的角力。
　　除了降低關稅外，中概股退市風波仍備受關注。中方一直聲稱在美上市中國企業的審計問題有進展，但美國證券交易委員會(SEC)國際事務主管YJ Fischer表示，就中國企業在美國上市所涉及的會計監管問題，與中國監管機構展開的討論仍存在「重大問題」。


　　另外，截至今年4月，有21家中概股發行人已透過第二上市或雙重主要上市回流本港，其總市值佔所有於美國上市的中概股超過七成。阮子曦表示，美國正逐步去全球化，並不願意與中國在生意有來往，另一關鍵是中概股公司未能披露與政府的關係，退出美國股市相信在所難免。他預期，未來所有在美國上市的中概股會被列入「預定摘牌名單」，惟每隻中概股未必均順利回流香港，對相關股票的影響尚待觀察。


李偉傑：美國減免關稅難視中美關系改善


　　至於中美關係，因中國進口關稅將於6月底前屆滿，李偉傑預期因為美國通脹情況，6月底前美國有較大機會取消部分中國進口商品關稅以遏抑通脹，但他指這不能視為中美關係改善的舉動，只是暫時令通脹情況不會惡化。李偉傑補充，中美角力下，中方多數處於被動狀態，如關稅及中概股問題，都須按美方的執行而決定走向。他指出，取消部分進口貨關稅成事機會大，然而市場早已押注相關消息，預期市場反應不會太大，相對出口股會有較明顯刺激，但熱烈程度將不會太高。


　　至於中概股問題，中方一直表現積極，但李偉傑指需要雙方配合才能成事，但美方態度曖昧，未來視乎美方執行情況，會否進一步派員往中國處理問題，預期仍有望解決，但絕不會於6月底前解決。


阮子曦：內地刺激措施效果或較短暫


　　內地疫情亦影響港股5月走勢。隨住上海、深圳、北京等多個主要城市封城多時，在疫情等超預期因素衝擊下，中國經濟急劇萎縮，完成全年5.5%左右增長目標挑戰進一步加大。中央罕有地召開相當於全國總動員的穩住經濟大盤電視電話會議，敦促各地出台並落實穩經濟政策，包括增加退稅1400多億元人民幣、普惠小微貸款年內延還本付息、階段性減徵部分乘用車購置稅600億元等。


　　其後，滬深兩地政府先後推出紓困措施。深圳提出30條措施，圍繞消費端、生產端同發力，實物消費、服務消費雙促進等，預期將拉動消費約450億人民幣。上海就推出50條政策措施，包括為企業提供減費退稅、允許所有各行業企業自6月復工復產等。阮子曦指出，中央改善經濟措施陸續出台，加上物流方面逐步回復，對股市有一定刺激作用，惟中央一次過推出相關措施，猶如「打針食藥」，只是將消費力提前，振興效果未必太持久，同時亦視乎未來主要城市會否再次大規模封城。


　　另外，人行在5月中旬將五年期貸款市場報價利率(LPR)創紀錄下調15點子至4.45厘，降幅超過市場預期。阮子曦認為，即使人行不斷「放水」，甚至將存款準備金率歸零，根本性問題在於現時經濟環境欠佳，銀行未必願意借貸予中小企，相關措施只能確保部分內房企業的按揭需求不受影響，只能穩定經濟，對股市的刺激作用有限。


李偉傑：措施圍繞刺激消費因涉及民企


　　深圳上海接連推出振興經濟方案具體措施，李偉傑預期之後將會有更加多現有措施的細節條文出台，深化措施的刺激力度。他解釋，為第二季的經濟增長受封城行動拖累，面臨經濟增速壓力下，中央希望於第三季扭轉狀況，故於措施下受惠的股份中長線將能維持看好，預期利好作用將於整個第三季維持。


　　近期中央連環出台多項經濟措施都圍繞零售消費，相對傳統刺激經濟方面的基建類則著墨較少，李偉傑認為中央兩方面都有持續運行，但因為消費零售方面牽涉更多民企，故需要更詳細的敘述，但基建一直是中央政策的基調，估計政策一直有運行，只是近期著墨較少。


　　人行方面，李偉傑預期人行未必會馬上再有新行動，因為早前一輪行動後，需要觀望市場反應以及成效而再作下一步行動，或會先觀望一至兩個月。但市場對於降準的預期會較大，因為要先降準才會再減息。

 

恒指於本周成功守穩50天線。(經濟通HV2報價系統截圖)


阮子曦：6月恒指22100料有阻力


　　「六絕月」將至，阮子曦認為，港股年內低位已在3月份的18235出現，因為市場已經歷疫情最壞時間，加上內地主要城市逐步解封，加強對市場經濟復甦的憧憬，在餐飲、旅遊等內需股帶動下，港股料在6月會有反彈。然而，他認為下半年隱憂仍存在，除了美國通脹問題外，內房股停牌潮、內銀股債務問題等都會影響港股，反彈力度不會太強，6月恒指相信會在20000至22100點之間上落，並建議投資者在餐飲、旅遊及科技股炒波幅。


　　內地股市方面，阮子曦稱內地主要城市封控時間較預期長，對A股殺傷力較大，即使中央推出刺激經濟措施，惟難以應對權重較大的金融國企股，A股暫時難有吸引力。此外，他認為美股尚未見底，目前只屬反彈市，納指估值亦較高，若然美國聯儲局加息取態更鷹，將對美股影響甚大。


李偉傑：恒指守住250月平均線重要


　　恒指5月曾再度跌穿250月平均線，結果5月最後幾個交易日拗腰向上守住此關，李偉傑指250月平均線對港股而言屬重要關口，因上兩個月跌穿後都能成功收復，若今個月失守此關則標誌後市仍有調整壓力。目前恒指繼2月以來首度收復五十天線，預期之後仍會於此重要關口掙扎，但只要守住20900點，進一步上升的機會較高，因壞消息已出盡，6月企穩21300水平後，將有望上試22100的百天線水平。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組戚朗軒、余穎恒

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

76.000

異動股

03690

美團－Ｗ

187.000

異動股

02331

李寧

61.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 187.000
  • 02331 李寧
  • 61.200
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.420
  • 03800 協鑫科技
  • 2.820
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 16.160
  • 目標︰$18.00
  • 00357 美蘭空港
  • 15.920
  • 目標︰$17.80
  • 00303 偉易達
  • 58.650
  • 目標︰$61.68
  • 01211 比亞迪股份
  • 280.000
  • 目標︰$300.00
  • 00005 滙豐控股
  • 52.100
  • 目標︰$58.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 96.250
  • 00700 騰訊控股
  • 362.400
  • 02333 長城汽車
  • 14.120
  • 03690 美團－Ｗ
  • 187.000
  • 00941 中國移動
  • 50.650
報章貼士
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 226.000
  • 目標︰$247.00
  • 02121 創新奇智
  • 23.200
  • 目標︰$33.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 49.100
  • 目標︰$55.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/05/2022 16:59  《盤後部署》內地製造業PMI回升，恒指短線可挑戰22100

31/05/2022 17:15  【月結－六月封雲】加息及關稅仍關注，22100點有阻力

31/05/2022 09:56  【新冠肺炎】林鄭:酒吧出現群組，6月下旬未必落實第三階段措施

31/05/2022 12:02  《本港樓市》團結香港基金倡精簡建屋行政程序，加強進程披露

31/05/2022 15:07  【香港政情】消息指張曉明調任全國政協副秘書長

31/05/2022 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒９億人幣。買快手沽贛鋒

31/05/2022 08:40  【大行炒Ｄ乜】聯想遭四行削目標價，獨獲星展看漲至１３元

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

上海明解封兼行業踏入旺季　青啤遭復星減持照升近半成
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》製造業PMI勝預期　滬指月漲逾4%外資連三日捧場
人氣文章

新聞>財經熱話

【月結－六月封雲】加息及關稅仍關注 22100點有阻力
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

5間必食日本過江龍燒肉店：姜濤都幫襯、$200歎黑毛和牛套餐、京都一星米芝蓮副線、最高級神戶牛
人氣文章

Member Zone

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】
人氣文章

暢所欲妍．屈穎妍

政治生事地 3
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Loewe專門店變身小型藝術館！走進最新Casa Loewe香港旗艦店！選購精品手袋、設計師傢具兼欣賞藝術珍藏！
人氣文章

Art & Living

Netflix熱播劇《孟買大家姐》：妓女逆襲變女帝！6句寫實金句道出印度女性的悲慘命運
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

免費退貨是理所當然？消費者被Zara狠狠的摑了一巴！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
十大癌症之首！MET基因突變肺癌難察覺、易轉移！非煙民都會中招？
人氣文章
香港十大殺手病│哮喘、免疫力低引發慢阻肺病？錯晒！醫生拆解7個常見病徵！腳水腫都係？
人氣文章
三高與服藥常見迷思
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2022 18:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/05/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話31/05/2022
上海明解封兼行業踏入旺季　青啤遭復星減持照升近半成
人氣文章中國故事31/05/2022
《神州經脈》製造業PMI勝預期　滬指月漲逾4%外資連三日捧場
人氣文章財經熱話31/05/2022
【月結－六月封雲】加息及關稅仍關注 22100點有阻力
人氣文章財經熱話31/05/2022
【月結－六月封雲】比亞迪宜候調整吸納 染藍新貴中升受惠復產
人氣文章財經熱話31/05/2022
【重新起動】林嘉麒：金風科技現價可上車　有買貴冇買錯！
人氣文章財經熱話31/05/2022
歐盟決禁運俄油油價創近3月高　中海油中石油可買入博財息兼收？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金