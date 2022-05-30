李家超獲正式任命為特首 習近平讚立場堅定、敢於擔當

候任行政長官李家超周一（30日）早上到北京中南海，在紫光閣獲國務院總理李克強接見，並獲頒發《國務院令》，正式任命成為香港特區第六任行政長官。李克強表示，中央全力支持特區政府依法施政，全面準確落實港人治港、高度自治、愛國者治港。

李家超接受國務院總理李克強頒發《國務院令》，任命他為香港特別行政區第六任行政長官。



對於獲頒發《國務院令》，李家超表示感到很榮幸，他定必全力以赴，不負中央信任和市民期望。他又表示，今年是香港回歸25周年的重要時刻，他明白自己所肩負的責任何等重要，會忠誠和堅定帶領特區政府，按照《基本法》全面準確落實一國兩制、港人治港。



習近平接見李家超讚立場堅定、敢於擔當



李家超下午獲國家主席習近平接見，習近平祝賀李家超當選，並獲中央任命為香港第六任行政長官。他稱讚李家超愛國愛港，立場堅定，敢於擔當，積極作為，在不同崗位上履職盡責，為維護國家安全和香港繁榮穩定做出貢獻，強調中央對其充分肯定，也是充分信任。

李家超在北京獲國家主席習近平接見。



習近平又表示，在新選舉制度之下，香港先後舉行了立法會選舉和特首選舉，都取得了成功，強調是符合一國兩制的方針，符合香港實際，符合香港發展需要的正確制度、民主制度，必須倍加珍惜，長期堅持。



習近平又稱，今年是香港回歸祖國25周年，儘管25年來經歷了許多風雨挑戰，但一國兩制取得舉世公認的成功，強調中國全面準確貫徹落實一國兩制的方針從未動搖、不會改變。又指在香港政府和社會各界共同努力下，香港已經實現由亂到治的重大改革，正處在由治及興的關鍵時期，相信香港有新氣象。



李家超表示，衷心感謝中央對他的信任，形容是其畢生榮幸，必當克盡己任，不負中央信任和香港市民期望。

撰文：經濟通採訪組

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