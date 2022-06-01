  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

618購物節開鑼京東小米報捷　惟中概股審計陰霾未散股價現調整

01/06/2022

      內地開始放寬防疫措施，上海亦於本月起解封，各電商務求在「618購物節」盡量搶回失去的生意，京東集團(09618)和小米(01810)均先後報捷，阿里巴巴(09988)則除升級優惠外，更推出一系列商家扶持措施，冀望穩大盤有增長，同時內地政府再強調促進平台經濟健康發展料亦利好科技股投資氣氛，但美國指部分中國企業逃避制裁，考慮把更多中企列入實體清單。中概股審計陰霾未散，已連升多日的中概科技股今日(1日)普遍借勢調整，京東及阿里亦不例外。

 

 (京東網頁截圖)

 

京東家用電器預售訂單額增兩倍　小米全渠道銷售逾22億人幣


　　京東集團公布，京東618預售自5月23日晚8點起全面開啟，截至前日(30日)的資料顯示，家用電器整體預售訂單金額按年增長兩倍，居家運動的垂釣用品銷量更按年增長5倍。另內媒報道截至29日的數據顯示，「95後」的預售訂單額同比增長達75%，參與預售的商品種類較去年提升超20%，小米、海爾(06690)、聯想、華為、美的等知名品牌預售訂單額更突破億元人民幣。預售中六線市場表現尤為亮眼，預售訂單額增速超100%。

 

      另方面，小米大型促銷活動「小米618狂歡節」昨晚(31日)8時啟動，小米宣布活動僅開始3分40秒，包括小米商城及各大授權電商在內全渠道消費金額突破5億元人民幣，並在14分10秒突破10億元人民幣。而截至今日凌晨，公司「618開門紅」全渠道支付金額已突破22億元人民幣，其中於京東及阿里天貓安卓手機均獲得銷售額冠軍。

 

阿里推商家扶持措施　目標穩大盤有增長

 

      至於阿里巴巴，旗下天貓618於昨晚8時開賣，除了升級至「滿300元減50元人民幣」滿減優惠，今年活動更通過一系列商家扶持措施，幫助提升商家經營的確定性，措施包括提供快速回款支持，幫助商家解決資金周轉問題；為受疫情影響商家建立免責機制，延長對退款交易的時效要求；為開設兩家或以上店舖的跨境商家減免50%保證金等。


      集團主席兼首席執行官張勇表示，疫情期間很多商家經營受到不同程度影響，阿里堅定與平台商家站在一起，滿足消費者需求及提升商家經營的確定性。國內數字商業板塊總裁戴珊則強調幫助商家穩大盤、有增長，是今年最重要的事情。

 

高盛：購物節關乎能否彌補疫情期間損失　預售表現健康


      高盛發表報告指，京東及天貓分別於5月23及26日開始618購物節預售，與往年相比，今年吸引更多投資者關注，因能否彌補在4至5月疫情封鎖期間的銷售損失至為重要，而過去618購物節生意額佔第2季達40至50%。以首周618數據看(5月23至30日)，新興產品熱潮帶動下，預售表現呈健康勢頭，新興產品表現較好，且產品價格穩定。基於年青一代消費者較為偏好清潔電器及投影機產品，而截至5月29日京東指Z世代的預售訂單按年增長75%，相信有望轉化為更多有關家電的銷售。

 

       另德意志銀行指，在宏觀經濟不明朗下，今年經濟復甦速度可能放緩，尤其是非消費必需品如服裝和化妝品等，阿里的新業務，包括雲業務和國際商務，均面臨各種挑戰，將阿里2022和23年的調整後淨利潤預期分別下調14%和15%，目標價下調9%至152元，維持「買入」評級。

 

國務院再強調促進平台經濟健康發展　美擬把更多中企列入實體清單

 

      國務院昨日公布被市場喻為「穩經濟33條」的政策細則。政策是國務院總理李克強在5月23日國常會上提出，至昨日出台《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》文件落實細則，其中提到依法推進符合條件的平台企業赴境外上市，並強調以公平競爭促進平台經濟規範健康發展，須充分發揮平台經濟穩就業作用，以平台企業發展帶動中小微企業紓困。


　　另一邊廂，美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，正調查部分中國企業以迂迴方式逃避制裁，嚴肅考慮把更多中國企業納入「實體清單」(Entity list)。中國公司以設立新公司等的方法逃避美國的制裁措施，商務部正調查相關情況，將以進取態度應對，但未有最終決定。雷蒙多又強調，暫時無意對被納入實體清單的中國企業放寬制裁，它們將不獲准向美國出口貨品。

 

熊麗萍：業績或仍反映政策影響　京東追落後較值博

 

      駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，內地對平台經濟政策雖字眼有些不同，但沒太大改變，而過去一兩個月監管措施確實較少，隨著不少科網企業自身也作了調整，料往後政策只會作微調，對平台經濟股有利，不過往後業績可能仍會反映政策影響，惟相比首季差劣業績，料會有改善。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

      熊麗萍又指，美團(03690)近日於科技股中股價表現較標青，縱使明日公布業績勝預期可能也已反映，如業績沒驚喜恐有調整。另仍要繼續留意中美有關中概股審計問題，如再有負面消息，之前升得多恐亦調整得急，尤其美團累積升幅已大，不宜追貨，可於績後再作部署。至於京東，上月股價跌一成三，且618購物節期間已沒以往那麼高調，或會帶來好消息，追落後較值博。而騰訊(00700)近日已累升了一成，調整至350元以下才可考慮，阿里績後經一輪大升現價也不值博。

 

       京東半日跌1.15%收報223.4元，成交14.15億元；阿里跌1.61%報94.7元，成交17.81億元。另騰訊跌0.55%報360.4元，美團跌3.21%報181元，小米跌0.99%報12.02元，百度(09888)跌5.02%報140.1元，網易(09999)跌3.23%報164.7元，嗶哩嗶哩(09626)跌1.22%報177.6元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02333

長城汽車

14.020

異動股

03690

美團－Ｗ

179.600

異動股

00175

吉利汽車

15.140

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02333 長城汽車
  • 14.020
  • 03690 美團－Ｗ
  • 179.800
  • 00175 吉利汽車
  • 15.120
  • 03669 永達汽車
  • 8.720
  • 01877 君實生物
  • 42.000
股份推介
  • 06858 本間高爾夫
  • 3.050
  • 目標︰--
  • 00836 華潤電力
  • 16.020
  • 目標︰$18.00
  • 00357 美蘭空港
  • 16.220
  • 目標︰$17.80
  • 00303 偉易達
  • 59.450
  • 目標︰$61.68
  • 01211 比亞迪股份
  • 282.400
  • 目標︰$300.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 359.400
  • 00001 長和
  • 55.950
  • 02333 長城汽車
  • 14.020
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 94.450
  • 00388 香港交易所
  • 341.800
報章貼士
  • 00700 騰訊控股
  • 359.400
  • 目標︰$370.00
  • 02618 京東物流
  • 15.140
  • 目標︰$17.55
  • 06098 碧桂園服務
  • 29.950
  • 目標︰$36.00
熱炒概念股
即時重點新聞

01/06/2022 12:02  領展全年可分派總額按年升7%，每基金末期分派146.08仙

01/06/2022 10:58  《神州債市》5月地方債發行規模創單月歷史次高，料6月再現高峰

01/06/2022 10:31  【外圍經濟】澳洲首季GDP按季增長大幅放緩至0.8%

01/06/2022 09:51  【聚焦數據】中國5月財新製造業PMI回升至48.1，符合預期

01/06/2022 09:49  《異動股》吉利(175)升近3%，內地今起減半徵乘用車購置稅

01/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒９億人幣，買快手沽贛鋒

01/06/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】滔搏績後多間大行削目標價，建銀首予百威跑贏大市

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】拜登閉門晤鮑叔　謀兼顧通脹增長保證
人氣文章

新聞>財經熱話

618購物節開鑼京東小米報捷　惟中概股審計陰霾未散股價現調整
人氣文章

新聞>財經熱話

【油價高企】李偉傑料港股短期21000有支持　趁跌吼三桶油！
品味生活
生活
人氣文章

形象UP！．藍婷

節日轉發短訊都要講禮儀！別再轉傳「端午節快樂」了！屈原投江自盡，何來快樂？
人氣文章

時事要聞

李家超獲正式任命特首 習近平讚愛國愛港敢擔當
人氣文章

Shopping What’s On

SOGO Thankful Weeks 2022 ｜崇光感謝祭Part 2開鑼！39折掃LE CREUSET、67折買Charlotte Tilbury！仲有父親節著數？（附優惠詳情）
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮星級Omakase午餐：千葉縣天然吞拿魚、大分一本釣野生関池魚、特級根室海膽壽司，每件都是精品！
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

移民英國 | 疫情後初次旅行：蘇格蘭四日三夜5大景點全攻略！愛丁堡農夫市集新鮮蔬果、試飲土產威士忌
人氣文章

Fashion

可愛的Princess Charlotte 7歲了！ 生日照與父親是餅印？夏洛特小公主的生日會竟然超親民！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
買回來的牛油果太生！點解等極都唔熟？3個有效催熟牛油果方法推薦！
人氣文章
湯水達人Natalie｜高纖低卡！「韓式泡菜椰菜花飯」微辣開胃，夏日Keep Fit必備！新鮮／急凍椰菜花處理方法大不同？新手都可做到金銀蛋炒飯？
人氣文章
男人可以將性與愛分開嗎？性愛分開還是合一，只是一個選擇？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2022 14:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2022 14:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2022 14:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/06/2022 14:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章FOCUS01/06/2022
【FOCUS】拜登閉門晤鮑叔　謀兼顧通脹增長保證
人氣文章財經熱話01/06/2022
618購物節開鑼京東小米報捷　惟中概股審計陰霾未散股價現調整
人氣文章財經熱話01/06/2022
【油價高企】李偉傑料港股短期21000有支持　趁跌吼三桶油！
人氣文章財經熱話01/06/2022
《午市前瞻》專家指市場日漸消化穩經濟政策 港股兩萬二料有阻力
人氣文章財經熱話01/06/2022
【購置稅】吉利曾飆升6%　熊麗萍：短期要食胡！
人氣文章大行報告01/06/2022
【大行炒D乜】滔搏績後券商點睇？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金