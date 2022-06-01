618購物節開鑼京東小米報捷 惟中概股審計陰霾未散股價現調整

內地開始放寬防疫措施，上海亦於本月起解封，各電商務求在「618購物節」盡量搶回失去的生意，京東集團(09618)和小米(01810)均先後報捷，阿里巴巴(09988)則除升級優惠外，更推出一系列商家扶持措施，冀望穩大盤有增長，同時內地政府再強調促進平台經濟健康發展，料亦利好科技股投資氣氛，但美國指部分中國企業逃避制裁，考慮把更多中企列入實體清單。中概股審計陰霾未散，已連升多日的中概科技股今日(1日)普遍借勢調整，京東及阿里亦不例外。

(京東網頁截圖)

京東家用電器預售訂單額增兩倍 小米全渠道銷售逾22億人幣



京東集團公布，京東618預售自5月23日晚8點起全面開啟，截至前日(30日)的資料顯示，家用電器整體預售訂單金額按年增長兩倍，居家運動的垂釣用品銷量更按年增長5倍。另內媒報道截至29日的數據顯示，「95後」的預售訂單額同比增長達75%，參與預售的商品種類較去年提升超20%，小米、海爾(06690)、聯想、華為、美的等知名品牌預售訂單額更突破億元人民幣。預售中六線市場表現尤為亮眼，預售訂單額增速超100%。

另方面，小米大型促銷活動「小米618狂歡節」昨晚(31日)8時啟動，小米宣布活動僅開始3分40秒，包括小米商城及各大授權電商在內全渠道消費金額突破5億元人民幣，並在14分10秒突破10億元人民幣。而截至今日凌晨，公司「618開門紅」全渠道支付金額已突破22億元人民幣，其中於京東及阿里天貓安卓手機均獲得銷售額冠軍。

阿里推商家扶持措施 目標穩大盤有增長

至於阿里巴巴，旗下天貓618於昨晚8時開賣，除了升級至「滿300元減50元人民幣」滿減優惠，今年活動更通過一系列商家扶持措施，幫助提升商家經營的確定性，措施包括提供快速回款支持，幫助商家解決資金周轉問題；為受疫情影響商家建立免責機制，延長對退款交易的時效要求；為開設兩家或以上店舖的跨境商家減免50%保證金等。



集團主席兼首席執行官張勇表示，疫情期間很多商家經營受到不同程度影響，阿里堅定與平台商家站在一起，滿足消費者需求及提升商家經營的確定性。國內數字商業板塊總裁戴珊則強調幫助商家穩大盤、有增長，是今年最重要的事情。

高盛：購物節關乎能否彌補疫情期間損失 預售表現健康





高盛發表報告指，京東及天貓分別於5月23及26日開始618購物節預售，與往年相比，今年吸引更多投資者關注，因能否彌補在4至5月疫情封鎖期間的銷售損失至為重要，而過去618購物節生意額佔第2季達40至50%。以首周618數據看(5月23至30日)，新興產品熱潮帶動下，預售表現呈健康勢頭，新興產品表現較好，且產品價格穩定。基於年青一代消費者較為偏好清潔電器及投影機產品，而截至5月29日京東指Z世代的預售訂單按年增長75%，相信有望轉化為更多有關家電的銷售。

另德意志銀行指，在宏觀經濟不明朗下，今年經濟復甦速度可能放緩，尤其是非消費必需品如服裝和化妝品等，阿里的新業務，包括雲業務和國際商務，均面臨各種挑戰，將阿里2022和23年的調整後淨利潤預期分別下調14%和15%，目標價下調9%至152元，維持「買入」評級。

國務院再強調促進平台經濟健康發展 美擬把更多中企列入實體清單

國務院昨日公布被市場喻為「穩經濟33條」的政策細則。政策是國務院總理李克強在5月23日國常會上提出，至昨日出台《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》文件落實細則，其中提到依法推進符合條件的平台企業赴境外上市，並強調以公平競爭促進平台經濟規範健康發展，須充分發揮平台經濟穩就業作用，以平台企業發展帶動中小微企業紓困。



另一邊廂，美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，正調查部分中國企業以迂迴方式逃避制裁，嚴肅考慮把更多中國企業納入「實體清單」(Entity list)。中國公司以設立新公司等的方法逃避美國的制裁措施，商務部正調查相關情況，將以進取態度應對，但未有最終決定。雷蒙多又強調，暫時無意對被納入實體清單的中國企業放寬制裁，它們將不獲准向美國出口貨品。

熊麗萍：業績或仍反映政策影響 京東追落後較值博

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，內地對平台經濟政策雖字眼有些不同，但沒太大改變，而過去一兩個月監管措施確實較少，隨著不少科網企業自身也作了調整，料往後政策只會作微調，對平台經濟股有利，不過往後業績可能仍會反映政策影響，惟相比首季差劣業績，料會有改善。

(《開市Good Morning》節目截圖)

熊麗萍又指，美團(03690)近日於科技股中股價表現較標青，縱使明日公布業績勝預期可能也已反映，如業績沒驚喜恐有調整。另仍要繼續留意中美有關中概股審計問題，如再有負面消息，之前升得多恐亦調整得急，尤其美團累積升幅已大，不宜追貨，可於績後再作部署。至於京東，上月股價跌一成三，且618購物節期間已沒以往那麼高調，或會帶來好消息，追落後較值博。而騰訊(00700)近日已累升了一成，調整至350元以下才可考慮，阿里績後經一輪大升現價也不值博。

京東半日跌1.15%收報223.4元，成交14.15億元；阿里跌1.61%報94.7元，成交17.81億元。另騰訊跌0.55%報360.4元，美團跌3.21%報181元，小米跌0.99%報12.02元，百度(09888)跌5.02%報140.1元，網易(09999)跌3.23%報164.7元，嗶哩嗶哩(09626)跌1.22%報177.6元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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