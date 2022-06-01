恒地：料輕微加息樓市仍暢旺 新政府房屋政策可實現三贏

恒基地產(00012)聯席主席兼聯席總經理李家誠在出席股東周年大會後表示，4至5月本港樓市交投已見好轉，睇樓和買樓需求有所恢復，隨著近期疫情回穩和香港經濟遂漸復甦，就算市場輕微加息，相信本港樓市將仍然暢旺。

恒地聯席主席兼聯席總經理李家誠（網上截圖）



李家誠指出，在疫情期間向有需要的租戶提供了許多租金援助，包括向面臨倒閉的餐飲行業租戶寬免數個月的租金，強調相關援助非「一刀切」，會針對不同行業給予不同的優惠，以幫助其渡過難關。



對於政府在賣地條款加入「限呎」要求。李家誠指，集團有大量舊樓重建項目和充裕的土地儲備，由於市區呎價較高，呎數細方便市區上車需求，因此市區重建項目沒有呎數限制。對於新投的土地，尤其在新界區建樓時增加單位呎數，因新界呎價較便平，相信「限呎」要求具吸引力。



李家傑：內地樓市不會大跌 上海封城致項目進度延誤半年

恒地聯席主席兼聯席總經理李家傑（網上截圖）



聯席主席兼聯席總經理李家傑表示，內地房企均在縮表，導致大市較為低迷，但內地政府近期推出多項措施和取消限購以支持樓市，認為當局優於市場微調，相信內地樓市不會大跌，料將安然過渡。



李家傑稱，上海的封控措施對集團在內地的項目造成影響，個別項目不能動工，預計項目進一步延誤了半年左右。但現時內地項目工程正在恢復，會盡量追回進度。



李家超房屋政策可實現三贏 恒地將大力支持政府推「千人計劃」



被問到對候任行政長官李家超上場的期望，李家誠指，對李家超提出的建屋流程「提速、提效及提量」等房屋政策表示絕對認同，認為相關措施將幫到香港市民。而加快土地供應和審批，將對市民、商人和政府帶來「三贏局面」。



李家傑則提到李家超提出解決跨代貧窮的「千人計劃」，認為計劃非常好，有助於拉近社會貧富懸殊，恒地將大力支持下屆政府實行有關計劃。他又指，集團2019年開始通過百仁基金進行類似計劃，包括推出「童擁AI」計劃，於2019-2021年在65家學校，向3.5萬名小學和初中學生教授編程。他認為，編程是未來發揮最大生產力工具，美國、英國等都大力推廣學習編程，認為本港在這方面較為落後。他希望，香港在編程發展方面可以追上，未來也能成為大灣區的切入點。若果可以擴大「千人計劃」，長遠將大幅提升香港競爭力。



有記者問到恒地創辦人李兆基的近況，李家誠透露，父親現時狀況良好，正享受退休生活和兒孫樂。

撰文：經濟通採訪組

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