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【虛幣世界】摩通CEO言論惹關注，加密貨幣價格回吐

02/06/2022

　　摩通CEO戴蒙的「經濟颶風論」惹起市場關注，隔晚美股下挫，加密貨幣市場一同回調，比特幣再度失守30000美元關口，以太幣下跌7%，目前約在1800 美元。 Luna Classic (LUNC) 是Terra協議上原始LUNA的新名稱，但一度下跌 61%。SOL和ADA均下跌約12%，而DOT下跌約9%。


　　加密基金經理BitBull的首席執行官喬·迪帕斯誇萊 (Joe DiPasquale)表示，比特幣一直在努力突破31000美元至32000 美元之間的阻力位，但難以向上，因此跌破了區間；展望未來，比特幣將需要看到大量的購買活動和重大的情緒轉變，才能實現升幅的希望。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報29742.63元(美元．下同)，跌0.21%(24小時比較．下同)；以太幣現報1820.00元，升0.11%；艾達幣報0.5629元，升2.03%；瑞波幣報0.3971元，跌0.25%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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