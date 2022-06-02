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林家亨：恒指在20300水平有支持　比亞迪5月銷量有望破紀錄！

02/06/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　國務院總理李克強再度提及部署一攬子穩增長措施落地生效，點名基建、平台經濟，對大市支持作用有多大？三大造車新勢力昨日（1日）公布5月交付量，按年均錄得升幅。不過，幅度頗參差，理想(02015)按年有超過1.65倍增長，蔚來(09866)僅增單位數。配合政策利好，股價升勢可以持續多久？事實上，除了車股，4S股亦悄悄追上，永達(03669)截至昨日，本周累升逾兩成，中升(00881)亦有一成半進帳，可否追入？

 

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