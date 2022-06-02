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《午市前瞻》恒指或回落至廿天線 美團現價入不如博第二季業績

02/06/2022

 　　恒生指數半日收報20960，跌334點或1.57%，主板成交557.65億元。恒生中國企業指數報7220，跌125點或1.71%。恒生科技指數報4363，跌70點或1.59%。　

 

恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988)；美團收報177.2元，跌5.3元或2.9%，成交24.37億元；騰訊控股收報356.8元，跌3.6元或1%，成交22.89億元；阿里巴巴-SW收報91.7元，跌2.9元或3.07%，成交16.47億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。

 

(美團官網截圖)

 

張智威：恒指或回調至20400


　　隔晚摩通警告美國經濟衰退危機，美股再跌，恒指跟隨回調。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，不應對恒指後市看得太好，早幾日恒指已升貼保力加通道頂，現時回落後有機會下探廿天線約20400水平，預期恒指6月都會於保力加通道中軸以上遊走。


美團績前炒起不值博


　　美團(03690)將於今日收市後公布業績，上午美團捱沽，跌超過3%。張智威指，市場預期美團業績將進一步倒退兩至三成，雖然已預期差，但他指過去幾日，美團已由152元炒至最高180元以上，即使業績好過預期，也較難再有升幅，除非業績真有非常大的驚喜。


　　張智威不建議現時博入美團，反而應該博第二季業績，因早前上海宣布解封低風險地區，以及公布刺激經濟措施等，預期8月公布的次季業績將有更好表現，建議於5月底的反彈前低位152.4考慮買入更為恰當。

 

美團周二突破100天線，惟在190元關前暫見阻力。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 撰文: 經濟通通訊社市場組

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