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【特區新班子】傳三司人選大致敲定　政務司司長或由陳國基跑出

02/06/2022

　　候任特首李家超赴京領取委任狀後回港，其問責班子亦漸趨明朗。據最新消息，行政長官辦公室主任陳國基很大機會「跑出」，擔任政務司司長，而政務司副司長很大可能由保安局局長鄧炳強升任。另外，有傳現任財政司司長陳茂波和律政司司長鄭若驊均會留任，換言之，三司人選已大致敲定。

 

傳行政長官辦公室主任陳國基或擔任政務司司長。


　　現年63歲的陳國基，早於2011年已出任入境處處長，2016年退休，由時任副處長曾國衞接任。2017年5月，陳國基出任林鄭月娥的候任行政長官辦公室主任，同年7月直接過渡成為行政長官辦公室主任。《港區國安法》立法後，陳國基在2020年7月成為首任香港國家安全委員會秘書長。


葉劉讚陳國基「八面玲瓏」


　　此前，政務司司長人選一直備受外界關注，曾經盛傳的熱門人選包括：保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞和李家超競選辦副主任譚志源等。


　　行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，陳國基曾任入境處處長，入境處與內地合作關係密切，陳又任職特首辦5年，與中央政府來往多，是獲中央高度信任的人。她形容陳國基八面玲瓏，任職特首辦5年「樣樣做妥」、「一定有本事」。


傳黃偉綸或升任財政司副司長 盧寵茂任醫務衞生局局長

 

現任發展局局長黃偉綸或升任財政司副司長。


　　至於財政司副司長人選，消息透露，極有可能由現任發展局局長黃偉綸升任，現任發展局常任秘書長甯漢豪則極可能出任發展局局長。黃偉綸是陳茂波出任發展局局長時的常任秘書長，政界消息透露，陳茂波有份推薦黃偉綸出任其副手。陳茂波、黃偉綸及甯漢豪日後在土地房屋政策上將可組成一個強勁的團隊。


　　另外，亦有消息指，公務員事務局局長聶德權或會「平調」至勞工及福利局，接替卸任的羅致光，而香港大學深圳醫院院長盧寵茂會接替陳肇始，出任改組後的醫務衞生局局長。環境局局長黃錦星的局長職位則會由環保界人士接任。據悉，敎育局副局長蔡若蓮很大機會「升正」，但亦有傳她已萌退意。


　　消息又指，經民聯立法會議員梁美芬有機會出任律政司副司長，民建聯立法會議員張國鈞則很大機會接任新的民政及青年事務局。


蔡子強：新班子應驗「武進文退」


　　另外，政府周三（1日）委任警務處前副處長郭蔭庶為公務員學院院長，葉劉淑儀認為，郭蔭庶是合適人選，在警隊有豐富管理經驗，而且屬於警隊出身，與中央關係會較好。


　　中大政治與行政學系高級講師蔡子強相信，由「武官」出任管治團隊將是李家超內閣的特色，中央在反修例運動後對政務官戒心增加，反而更賞識比政務官忠誠的警隊，因此擔任要職的官員，其經驗、過往接觸層面是否不足、不夠全面等已非最重要。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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