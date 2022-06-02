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上海解封總部復工兼同業上市爆升　商湯逆市再飆逾半成

02/06/2022

      隨著上海疫情緩和，且昨日(1日)逐步解封，人工智能(AI)獨角獸商湯(00020)早前也宣布上海總部開始推動復工復產，加上同為「AI四小龍」之一的雲從科技(滬：688327)於上周在上海證券交易所上市，短短數日股價累升逾一倍，刺激商湯股價連升多日，今日(2日)再升逾半成，成近兩日普跌的科技股中的逆市奇葩。

 

(商湯網頁截圖)

 

開始有序推動復工復產   為更多機構復常提供科技助力

 

      商湯總部位於上海，集團上周公布，隨著上海疫情趨穩，在確保風險可控、狠抓防疫的基礎上，開始有序分批推動復工復產，以先進AI技術堅守科技抗疫第一線，為自身及更多生產生活機構回歸常態提供科技助力。集團又表示，在辦公大樓內重要出入口均設立商湯「數字哨兵」便捷通行系統，方便工作人員返崗，系統集「佩戴口罩識別+人體測溫+健康碼核驗+疫苗接種查詢+核酸結果查詢+電子證照」功能於一體，近期又基於上海疫情防控要求，增加抗原結果查詢的新功能。

 

      此外，商湯絕影與臨港捷運展開合作，打造通勤轉運「戰疫車隊」，截至上周已協助運送臨港抗疫物資等累計里程近2000公里，助推抗疫工作開展及有序進行後續復工復產。

 

雲從科技營收遠不及商湯   惟上市數日累升逾倍

 

      另方面，雲從科技與商湯同為「AI四小龍」之一，於上周五(27日)在上海證券交易所科創板上市。上市首日開盤價為24元人民幣，較15.37元人民幣的發行價上漲56.1%，當日收盤價為21.4元人民幣，其後數日持續上漲，今日再飆逾一成半，高見32.18元人民幣，累計較發行價漲逾一倍。

 

      值得一提，雲從科技與其他巨頭相比差距極大。2019至2021年，商湯總營收分別是30.27億元、34.46億元和47億元人民幣，同期雲從科技不到三分一；2020年同受疫情影響，商湯取得13.84%的增長，而雲從科技卻同比下跌6.44%。毛利率方面，雲從科技在「AI四小龍」中亦排名倒數第一。

 

商湯去年虧損擴大   為保持領先地位研發投入大

 

      另外，商湯於今年3月公布上市後首份業績，去年全年虧損171.4億元人民幣，比2020年同期虧損121.58億元人民幣有所擴大。期內收入47億元人民幣，升36.39%；毛利32.78億元人民幣，升34.77%。年度虧損擴大因研發投入及優先股公允價值虧損所致。年內研發開支按年增47.3%至36.1億元。不過，商湯表示今年不會有優先股的公允價值虧損或收益。


      目前，商湯為推進AI技術在智慧商業、智慧城市、智慧生活和智能汽車四大板塊的加速落地，以及讓自身四大板塊均保持行業領先地位，對旗下平台SenseCore進行不斷升級。據商湯財報顯示，SenseCore輸出的AI算力規模全球領先。


匯證予目標價8.3元最牛   惟麥格理料到後年仍錄虧損僅看4元


      商湯雖仍錄虧損，但於去年底上市後不乏大行唱好，其中中金予「跑贏行業」評級，目標價7.3元。中金指，公司是亞洲最大的AI軟體公司，具備底層全棧自研技術，在高速增長的計算機視覺行業位列第一。根據沙利文數據，中國計算機視覺AI市場規模2020至2025年的年均複合增長率高達43.5%，2025年預計將達到1017億元人民幣。預期公司2021至23年收入分別為46.6億元、66.3億元及95.8億元人民幣，年均複合增長率為43%。另海通國際予「跑贏大市」評級，目標價8.1元；招銀國際及匯證均予「買入」評級，目標價分別為8.08元及8.3元。


      不過，麥格理指，商湯來自客戶的經常性收入減少，過去幾年的頂層客戶並不持續，而大量的研發開支阻礙到集團達致盈利的進程，從2018至2020年收入上升86%，但同期研發費用卻增長189％，估計高營業費用令集團到2024年仍錄得虧損，予「遜於大市」評級，目標價4元。

 

      商湯半日升5.56%收報5.89元，為表現最佳恒生科指成分股，連升5日，累積升幅23.48%，成交1.34億元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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