  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】俄烏戰火明滿百日　西方支持見頂成基輔噩夢？

02/06/2022


　　本周五(3日)，「北極熊」普京開啟戰爭潘朵拉之盒，將迎來第100天。眼見俄羅斯軍隊近日在頓巴斯地區勢如破竹，基輔背後的「大Boss」拜登周三(1日)宣布7億美元新援助計劃，包括烏克蘭軍隊夢寐以求的HIMARS火箭發射系統。

 

　　華盛頓的先進武器、布魯塞爾的對俄禁運，歐美援烏陣線看起來仍然無懈可擊；但隨著烏東的損失日益沉重，戰爭敘事已悄然改變，一個冰冷但現實的問題漸浮出水面－－西方的無條件支持是否永無限期？



戰爭敘事改變，頓巴斯瀕失守



　　烏克蘭總統澤連斯基的光環、社交媒體同仇敵愾的對俄「信息戰」，令全世界都一度相信，基輔距離勝利僅一步之遙。然而，正如「War is unpredictable, as are its consequences」所言，隨著戰事即將進入第100天，莫斯科似乎正漸佔上風。

 


　　軍事上，隨著困守亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏軍5月中全數棄械投降，標誌南部港口要隘馬里烏波爾（Mariupol）完全落入俄軍控制；在烏東，俄軍憑藉遠程火砲及重型火焰噴射器，已佔領工業重鎮北頓涅茨克(Svitlodarsk)的近七成地區。一旦全數失守，意味俄軍將佔領整個盧甘斯克州，相當於半數頓巴斯地區。

 

 

 (烏克蘭外交部 Twitter)

 


　　澤連斯基周三(1日)坦承，東部的情況相當困難，「每天約有60至100名烏克蘭士兵陣亡，另有500人受傷。」為了阻止俄軍攻勢，拜登終於拍板向烏克蘭提供HIMARS火箭發射系統；此武器射程可達70公里且能精確命中目標，但消息指，烏軍或需時三周才能掌握如何操作。


　
莫斯科主動出招，斷多國供氣


　　
　　就在白宮宣布對烏新援助之後，俄羅斯國防部指，此舉是火上澆油，並透露其戰略核導彈部隊正在靠近西部邊境的伊万諾沃地區，演練Yars洲際導彈系統。

 


　　此外，針對歐盟27國周二就分階段禁運俄羅斯石油達成共識，莫斯科亦還以顏色，國有的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）繼4月底暫停向波蘭、保加利亞供氣後，最新再陸續暫停向芬蘭、荷蘭、丹麥供氣，以及切斷一份規模較小的對德國供氣合約。

 


　　為何普京主動出招？玄機就在於芬蘭、荷蘭、丹麥僅佔俄羅斯天然氣出口的極小部分，而儘管俄羅斯首5月對獨聯體以外國家的天然氣出口下降近28%，但價格飆升確保了其收入並未失血太多。此外，印度密密採購俄羅斯石油，據Refinitiv估算，僅5月就接收336萬噸，相當於去年均值的近9倍。俄羅斯經濟發展部最新公布，該國首4月GDP實現增長1.7%。



敗局若現，妥協呼聲勢將四起



　　對烏克蘭而言，現時的關鍵是能否抵擋住俄羅斯的攻勢，成功守住頓巴斯地區，延續幾乎已經見頂的西方支持。

 

 

  (烏克蘭外交部 Twitter)

 


　　事實上，一旦僵局未解甚至敗局若現，要求妥協的呼聲就將四起。美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）較早時在達沃斯論壇上談及「（俄烏）分界線應該恢復原狀」就被解讀為「勸降」。而《Foreign Affairs(外交事務)》雜誌最新文章亦指，3月的伊斯坦布爾提案是實現和平的最佳機會，同暗示烏克蘭接受永久中立地位之餘，放棄被俄羅斯佔領的部分地區。

 


　　西方的支持除了取決戰場的得失，變數還來自其國內，例如歐洲高企的能源價格、美國的中期選舉、距離不到半年的冬天……如同開戰之初，抵抗愈長，莫斯科的壓力愈大；現時的僵局愈長，基輔正面臨更大的壓力。　

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

179.700

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

92.500

異動股

02331

李寧

60.100

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 179.500
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.400
  • 02331 李寧
  • 60.000
  • 00914 海螺水泥
  • 34.800
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.980
股份推介
  • 00330 思捷環球
  • 1.380
  • 目標︰$1.80
  • 06858 本間高爾夫
  • 3.090
  • 目標︰--
  • 00836 華潤電力
  • 16.000
  • 目標︰$18.00
  • 00357 美蘭空港
  • 15.780
  • 目標︰$17.80
  • 00303 偉易達
  • 59.950
  • 目標︰$61.68
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 359.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.400
  • 02333 長城汽車
  • 14.880
  • 03690 美團－Ｗ
  • 179.500
  • 00388 香港交易所
  • 341.200
報章貼士
  • 01316 耐世特
  • 5.120
  • 目標︰$5.50
  • 03306 江南布衣
  • 8.940
  • 目標︰$9.84
  • 02380 中國電力
  • 4.120
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/06/2022 11:11  恒指擴大跌幅至近400點，ATM領跌，地產股捱沽

02/06/2022 09:33  【俄烏開戰】拜登公布第11輪對烏軍援，包括射程80公里火箭炮

02/06/2022 08:32  【國務會議】國務院:調增政策性銀行8000億信貸額度支持基建

02/06/2022 08:32  【特區新班子】消息:特首辦主任陳國基是出任政務司長大熱人選

02/06/2022 08:22  【外圍經濟】加拿大央行再度加息半厘，標利率至1.5厘

02/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７億人幣，買快手沽騰訊

02/06/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】領展績後大行點睇？摩通牛看９０﹒１最淡大摩７８

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】俄烏戰火明滿百日　西方支持見頂成基輔噩夢？
人氣文章

新聞>財經熱話

上海解封總部復工兼同業上市爆升　商湯逆市再飆逾半成
人氣文章

新聞>財經熱話

【銷售回暖】4S股可吼？林家亨：仲有得升！
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

浴室半裸激戰譚凱琪 譚俊彥：太太探班無呷醋
人氣文章

行政人員

疫下大派37個月花紅！研緊急防斷系統！設4款交易平台！證券行部署新技術迎戰結業潮！
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

一代廣東菜大廚正式榮休！可一不可再的最後兩星期！得獎手工名菜水晶牛肋肉、網油腰肝卷、即煮蛋白杏仁茶後會無期？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Black On Black穿搭術！4個點綴小技巧，令全黑造型瞬間變亮眼型格！
人氣文章

Art & Living

ArtInvest：Katherine Bernhardt「傻豹」和六角彩子作品均打破藝術家歷年記錄！高成交價可作為往後定價的指標？
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

衣櫥中的百搭聖品：那件讓女人成為傳奇的外套—— Chanel Tweed Jacket
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食麵包皮膚痕癢？中醫：脾虛有濕！時令「粟米栗子花生茨實瘦肉湯」，幫助健脾去濕 新文章
人氣文章
關於伴侶的情緒勒索：不忍痛離開，只會被負能量扯進永無止盡的宇宙黑洞
人氣文章
三高與服藥常見迷思
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2022 14:42
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2022 14:42
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2022 14:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/06/2022 14:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章FOCUS02/06/2022
【FOCUS】俄烏戰火明滿百日　西方支持見頂成基輔噩夢？
人氣文章財經熱話02/06/2022
上海解封總部復工兼同業上市爆升　商湯逆市再飆逾半成
人氣文章財經熱話02/06/2022
【銷售回暖】4S股可吼？林家亨：仲有得升！
人氣文章財經熱話02/06/2022
【加拿大加息】鄭廣復料加元短期1.2至1.3波動　中長線又睇咩位？
人氣文章財經熱話02/06/2022
《午市前瞻》恒指或回落至廿天線 美團現價入不如博第二季業績
人氣文章香港政情02/06/2022
【特區新班子】傳三司人選大致敲定　政務司司長或由陳國基跑出
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金