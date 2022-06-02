《神州經脈》國務院調增8千億信貸支持基建 滬綜指四日累升2%

A股在端午節長假期前夕開市走低。不過財政部召開新聞發布會，明確將在稅費、財政支出、投資消費等8個方面出台措施，支持穩住經濟大盤。憧憬政策效應顯現，三大指數午後震盪走高。上證綜合指數（滬綜指）低開0.37％後，反覆向上，多次上試三千二阻力，全日升0.42％，報3195.46點。周五（3日）為端午節假期，A股休市，滬綜指全周只有四日市，累升2.08％。

（資料圖片）

深成指升0.67％，創業板指更漲1.21％。個股漲多跌少，兩市近3000股飄紅，汽車產業鏈板塊再度強勢，汽車整車、汽配股漲幅居前，半導體、稀土等板塊走強，周三（1日）大漲的彩票股大幅回調，煤炭、港口航運、地產股走弱。



假期前成交略為增加，資金循陸股通淨流入31.83億元，兩市成8917億元，按日增0.7％。另外，人民銀行連續36日進行百億元逆回購操作，公開市場本周共400億元逆回購到期，其中周一（30日）到周四（2日）各到期100億元，完全對沖到期量。



惠譽確認中國評級為「A＋」，展望穩定。惠譽預計，中國經濟今年將增長4.3％，低於2021年的8.1％，並認為其預估的下行風險漸增。惠譽又料中國經濟活動將從今年下半年起復甦，2023年或將增長5.2％。野村亦指，鑑於疫情防控前景仍有高度不確定性，該行對今年經濟增速3.9％的預估面臨很大下行風險。



今日新聞精選



1. 國務院總理李克強1日主持召開國務院常務會議，部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效。會議指出，下一步，一要對政策再作全面篩查、細化實化，新增1400多億元留抵退稅，要在7月份基本退到位。對金融支持基礎設施建設，要調增政策性銀行8000億元信貸額度，並建立重點項目清單對接機制。對符合條件的失業農民工，無論是否參加失業保險，都要發放臨時補助或救助，並明確發放主體。對汽車央企發放的900億元商用貨車貸款延期還本付息，要引導企業通過網上公告、手機短信等告知辦理方式。會議指出，當前部分群眾就業和收入受到影響，基本生活面臨困難。要有針對性加大政策幫扶，把基本民生底線兜住兜牢。此外，財政部官員表示，本輪減徵車輛購置稅政策實施範圍較之前更廣，將有870多萬輛乘用車受惠。乘聯會秘書長崔東樹亦稱，購置稅減半政策有望助推200萬輛汽車消費增量，並推動2022年國內汽車零售達到2100萬輛的規模，銷量增速也將回升到4%。



2. 美國總統拜登上周在東京表示，考慮取消對中國的一些關稅壁壘。對於中方會否取消相同的關稅，商務部新聞發言人高峰表示，注意到美方近期關於考慮取消對華加徵關稅的一系列表態。中方在這一問題上的立場是一貫的。取消對華加徵關稅，不僅符合中美兩國企業利益，也符合美國廣大消費者利益，符合全世界的共同利益。中美雙方應該相向而行，為雙方經貿合作創造氛圍和條件，不斷增進兩國人民福祉。就中澳的經貿關係怎樣才能重回正軌，商務部新聞發言人高峰表示，希望澳洲新一屆政府能夠正視兩國關係中存在的症結，客觀理性看待中國和中國發展，多做有利於中澳互信合作的事，為雙邊經貿關係健康穩定發展創造有利條件。



3. 內地疫情繼續回落，周三新增本土及無症狀61宗。北京周三新增11例本土確診病例和3例無症狀感染者。端午假期，北京將繼續暫停堂食，將繼續提供常態化核酸檢測服務，公眾進入公共場所需持48小時內核酸檢測陰性證明。6月2日，為期4天的鐵路端午小長假運輸正式啟動，至6月5日結束。鐵路部門預計，端午假期客流總體回暖，全國鐵路日均發送旅客540萬人，比五一假期日均增加200萬人以上。根據疫情防控最新情況，自6月1日起將鐵路客票預售期調整為15天；密切關注全國各地疫情防控政策調整和客流變化情況，從12306售票系統大數據分析看，客流呈現回暖趨勢，部分低風險地區短途客流集中出行。此外，商務部召開機電裝備行業外資企業視頻座談會，商務部新聞發言人高峰表示，很多企業表示將繼續加大在華投資力度，同時也提出希望擴大復工復產範圍、保障物流暢通、進一步便利外籍人員入境等方面訴求。對於這些訴求，將會同有關方面認真研究解決。



4. 美國與台灣地區日前宣布，將啟動「美台21世紀貿易倡議」，並將在月底展開首輪談判，商務部新聞發言人高峰表示，中方對此堅決反對。他表示，台灣問題事關中方核心利益。一個中國原則是中國台灣地區參與對外經濟合作的前提。中方一貫反對任何國家與中國台灣地區發生任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的經貿協定。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，慎重處理與台經貿關係，防止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。外交部亦稱，美方執意打「台灣牌」只會將中美關係帶入危險境地。據當地媒體消息，台灣的行政院政務委員鄧振中與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）於台灣當地周三晚舉行線上會議，確認共同發起「台美21世紀貿易倡議」。鄧振中表示，談判將圍繞11個議題:貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業和非市場經濟。



5. 國家財政部周四召開新聞發布會，介紹了財政支持穩住經濟大盤工作相關情況，明確將在八個方面出台具體措施。財政部有關負責人表示，首先是進一步加大增值稅留抵退稅政策力度，將更多行業納入按月全額退還留抵稅額政策範圍，預計新增留抵退稅1420億元，今年出台的新增留抵退稅總額達到約1.64萬億元，幫助企業渡過難關。財政部部長助理歐文漢表示，1－5月已經累計發行新增專項債券2.03萬億元，要確保今年新增專項債券6月底前基本發行完畢，力爭8月底前基本使用完畢，將新基建、新能源項目納入專項債券重點支持範圍。財政政策還將在穩住市場主體、積極擴大投資和消費、支持保障糧食能源安全、支持保產業鏈供應鏈穩定以及切實保障基本民生等方面出台支持措施。人行副行長潘功勝表示，將聚焦市場主體、有效投資、降低成本、重點領域、對外開放五個方面強化政策引導，及時精準惠及受困群體和重點領域，助力穩住經濟大盤。下一步，人行、外匯局將進一步加大穩健貨幣政策實施力度，保持經濟運行在合理區間。



6. 為期兩天的北京二批次土拍周三收官，共計成交14宗地塊，總成交金額499.6億元，成交規劃建築面積144萬平方米，平均溢價率5.35％。北京規自委官網顯示，本輪集中供地推出17宗地塊，土地總面積約98公頃，總建築規模約175萬平方米，總起始價約560億元，涉及朝陽、豐台、平谷、昌平、石景山、順義六個區域。本次土拍首日（5月31日）為線上競價環節，在此環節中，最終有7宗地塊以底價成交，總成交金額218.1億元，另有三宗地塊流拍；第二日，線下競拍的7宗地塊均經過多輪出價，總成交金額達281.5億元。與此同時，上海今年第一批次集中拍地周三正式啟動，共成交20幅地塊，其中16塊以底價成交，4幅地塊獲多名競買人報名。其中，位於徐匯區斜土街道地塊價格最高，由招商蛇口(深:001979)、香港置地、徐匯城投共同競得，成交總價47.3億元，溢價率9.57％，為首日拍出的20幅地塊中最高。



7. 市場監管總局公布《明碼標價和禁止價格欺詐規定》，在明碼標價方面，《規定》明確了經營者在銷售商品或者提供服務時，應當標示的主要價格要素和遵循的標價原則，並對通過網絡等方式銷售商品或者提供服務的明碼標價形式作比較靈活的規定。授權設區的市級以上地方市場監管部門在充分保障消費者和其他經營者合法權益的前提下，可以規定特定商品或者服務應當標示的價格信息。在價格欺詐認定方面，明確了經營者在進行價格比較、折價、減價等活動時的具體要求，列舉了予以禁止的典型價格欺詐行為，強調在認定價格欺詐行為時應當將當事人的主觀惡意作為重要考量因素，並對網絡交易經營者的標價行為提出明確要求。此外，銀保監日前下發通知，強力整治保險機構大股東或實際控制人、內部人等關聯方通過關聯交易挪用、侵佔、套取保險資金，輸送利益，轉移財產，規避監管，隱匿風險等，堅持零容忍、重處罰、嚴監管，堅決遏制資金運用違法違規關聯交易。



8. 美匯指數於周三紐約尾盤重回102.54，漲幅達0.78％，升至5月23日以來最高水平。人民幣中間價兩連貶至一周低，即期匯率（CNY）周四早未有跟隨，高開41點子，盤中漲幅一度擴至近300點，全日則漲191點，收報6.6750。交易員稱，美債收益率上升繼續推高美指，人民幣跟隨回調，不過6.7關口上方亦有結匯盤限制了匯價調整空間，短期人民幣料延續寬幅區間震盪。他們並表示，後續分紅購匯可能繼續增多，不過經濟復甦預期也有利於市場情緒修復，短期多空因素交織，人民幣難有明顯方向。中金公司最新觀點認為，下半年影響人民幣匯率中樞變化的多空因素較為平衡，美元見頂、經濟反彈和對美出口關稅調整或成為支撐人民幣匯率的重要力量；而外需壓力、估值修正或成為弱化人民幣匯率的力量；跨境收支的影響則相對平衡。總體看人民幣匯率下半年將在6.65附近趨於穩定。

撰文：經濟通中國組

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