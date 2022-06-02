  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《嚟緊炒Ｄ乜》百度AI技術優勢漸現　搶佔自動駕駛行業先機

02/06/2022

      中央近期大舉刺激經濟，各行各業接連獲中央舉措提振業務，連早前受監管重挫的科網行業都獲副總理劉鶴開聲支持，故內地本年餘下時間內，有需要高效提升經濟增長以達本年的GDP目標。早前上海政府應中央要求，發表50條刺激經濟措施時，更講明須「盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來」，預期經濟增速將於下半年急速提升。

 

(資料圖片)

　
首季業績勝預期　雲業務增長理想


　　百度(09888)早前公布今年首季業績，儘管按年盈轉虧蝕8.85億元人民幣，但總收入按年1%增長已好過市場預期，加上百度App MAU(每月活躍用戶)按年增長13%達成6.32億，績後一日股價即裂口高開升超過14%。


　　百度業績內無詳細提到各項分部收入，但點名提到智能雲收入按年增長45%。其中百度深度學習平台「飛槳」(PaddlePaddle)累計開發者增加至477萬，服務18萬間企業並創造了56萬個模型。按去年全年業績公布，截至去年底飛槳開發者數量為406萬，即首季增長超過17%。


自動駕駛技術領先同行　集度將發布首款概念車


　　「飛槳」業務擴展速度可見市場對百度人工智能技術的肯定，百度亦積極將其領先同行AI技術應用至自動駕駛方面。百度自動駕駛服務平台「蘿蔔快跑」已於去年5月開始面向公眾開啟常態化商業化經營，今年5月獲北京市發放無人化載人示範應用通知書，為中國首個自動駕駛出行應用程式。百度業績提到，第一季蘿蔔快跑的無人車訂單達19.6萬張，並已覆蓋北上廣深，以至新一線城市如重慶、長沙、武漢等合共10個城市。


　　另外，集團早前公布與吉利汽車(00175)母企吉利集團合營的集度汽車亦有新消息，最新公布將於下周三(8日)，於旗下元宇宙平台「希壤」舉行首款概念車「ROBO-01」的線上發布會。此前集度官方微博透露ROBO-01部分細節，包括具科幻感外形、U形軚盤以及聲控自動駕駛等等，更提到要為乘客帶來「前所未有的3D沉浸感」。集度指，ROBO-01將於2023年交付，並將會具備「開箱即用」的高階自動駕駛能力。


　　百度業績後股價衝破130元阻力水平，目前股價處於整固階段，建議回落到130至140元之間部署買入，上望160元水平，連續收穿廿天線約122元水平宜止蝕。

 

百度今日(2日)跌0.78%收報139.1元。(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：王嘉恒

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

180.200

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

92.300

異動股

02331

李寧

60.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 180.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.300
  • 02331 李寧
  • 60.000
  • 00914 海螺水泥
  • 34.450
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.040
股份推介
  • 00330 思捷環球
  • 1.350
  • 目標︰$1.80
  • 06858 本間高爾夫
  • 3.090
  • 目標︰--
  • 00836 華潤電力
  • 16.020
  • 目標︰$18.00
  • 00357 美蘭空港
  • 16.100
  • 目標︰$17.80
  • 00303 偉易達
  • 60.000
  • 目標︰$61.68
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 359.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.300
  • 02333 長城汽車
  • 15.080
  • 03690 美團－Ｗ
  • 180.200
  • 00388 香港交易所
  • 342.000
報章貼士
  • 01316 耐世特
  • 5.260
  • 目標︰$5.50
  • 03306 江南布衣
  • 9.500
  • 目標︰$9.84
  • 02380 中國電力
  • 4.110
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/06/2022 17:00  《盤後部署》恒指下周初料區間窄幅上落，長汽宜回至12元吸納

02/06/2022 17:20  美團首季虧損擴大至57億人幣，經調整虧損淨額35.86億人幣

02/06/2022 17:45  中華煤氣計劃8月1日起加價4.4%

02/06/2022 18:21  據報多家小米關連公司受監管機構審查而需擱置上市計劃

02/06/2022 15:45  【大國博弈】美國考慮把更多中企加入黑名單，商務部:堅決反對

02/06/2022 17:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒１億人幣，買快手沽騰訊

02/06/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】領展績後大行點睇？摩通牛看９０﹒１最淡大摩７８

02/06/2022 18:43  《嚟緊炒Ｄ乜》百度ＡＩ技術優勢漸現，搶佔自動駕駛行業先機

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒Ｄ乜》百度AI技術優勢漸現　搶佔自動駕駛行業先機
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》國務院調增8千億信貸支持基建　滬綜指四日累升2%
人氣文章

新聞>財經熱話

遭剔出富時指數　恒隆恒地新世界急挫
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

6月1日，中美各不同
人氣文章

娛樂情報

浴室半裸激戰譚凱琪 譚俊彥：太太探班無呷醋
人氣文章

行政人員

疫下大派37個月花紅！研緊急防斷系統！設4款交易平台！證券行部署新技術迎戰結業潮！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Kaytiquette X INUF The Water Story：與謝安琪對談，從30代至今的生活悟出護膚哲學！
人氣文章

Art & Living

ArtInvest：細數Art Basel 2022十間畫廊的焦點作品！盤點藝術家近年在藝術市場走向
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

看拍品來源要留意甚麼？若只看來源舉牌，很容易輸身家？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥人士福音？增飽腹感、副作用少、不反彈！浸大中醫藥團隊研發MT1-MMP蛋白酶，日後有望製成減肥藥
人氣文章
湯水達人Natalie｜高纖低卡！「韓式泡菜椰菜花飯」微辣開胃，夏日Keep Fit必備！新鮮／急凍椰菜花處理方法大不同？新手都可做到金銀蛋炒飯？
人氣文章
世界混亂！在未知逆境當前，唯一出路是甚麼？覺醒，境隨心轉！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2022 19:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/06/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/06/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》百度AI技術優勢漸現　搶佔自動駕駛行業先機
人氣文章中國故事02/06/2022
《神州經脈》國務院調增8千億信貸支持基建　滬綜指四日累升2%
人氣文章財經熱話02/06/2022
遭剔出富時指數　恒隆恒地新世界急挫
人氣文章財經熱話02/06/2022
【除淨後急插】水泥股仍可持有？潘鐵珊：中長線仍安全！
人氣文章財經熱話02/06/2022
【理小蔚！】「蔚小理」又改名？剖析5月銷量！專家首選理想汽車
人氣文章FOCUS02/06/2022
【FOCUS】俄烏戰火明滿百日　西方支持見頂成基輔噩夢？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金