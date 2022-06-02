《嚟緊炒Ｄ乜》百度AI技術優勢漸現 搶佔自動駕駛行業先機

中央近期大舉刺激經濟，各行各業接連獲中央舉措提振業務，連早前受監管重挫的科網行業都獲副總理劉鶴開聲支持，故內地本年餘下時間內，有需要高效提升經濟增長以達本年的GDP目標。早前上海政府應中央要求，發表50條刺激經濟措施時，更講明須「盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來」，預期經濟增速將於下半年急速提升。

(資料圖片)



首季業績勝預期 雲業務增長理想



百度(09888)早前公布今年首季業績，儘管按年盈轉虧蝕8.85億元人民幣，但總收入按年1%增長已好過市場預期，加上百度App MAU(每月活躍用戶)按年增長13%達成6.32億，績後一日股價即裂口高開升超過14%。



百度業績內無詳細提到各項分部收入，但點名提到智能雲收入按年增長45%。其中百度深度學習平台「飛槳」(PaddlePaddle)累計開發者增加至477萬，服務18萬間企業並創造了56萬個模型。按去年全年業績公布，截至去年底飛槳開發者數量為406萬，即首季增長超過17%。



自動駕駛技術領先同行 集度將發布首款概念車



「飛槳」業務擴展速度可見市場對百度人工智能技術的肯定，百度亦積極將其領先同行AI技術應用至自動駕駛方面。百度自動駕駛服務平台「蘿蔔快跑」已於去年5月開始面向公眾開啟常態化商業化經營，今年5月獲北京市發放無人化載人示範應用通知書，為中國首個自動駕駛出行應用程式。百度業績提到，第一季蘿蔔快跑的無人車訂單達19.6萬張，並已覆蓋北上廣深，以至新一線城市如重慶、長沙、武漢等合共10個城市。



另外，集團早前公布與吉利汽車(00175)母企吉利集團合營的集度汽車亦有新消息，最新公布將於下周三(8日)，於旗下元宇宙平台「希壤」舉行首款概念車「ROBO-01」的線上發布會。此前集度官方微博透露ROBO-01部分細節，包括具科幻感外形、U形軚盤以及聲控自動駕駛等等，更提到要為乘客帶來「前所未有的3D沉浸感」。集度指，ROBO-01將於2023年交付，並將會具備「開箱即用」的高階自動駕駛能力。



百度業績後股價衝破130元阻力水平，目前股價處於整固階段，建議回落到130至140元之間部署買入，上望160元水平，連續收穿廿天線約122元水平宜止蝕。

百度今日(2日)跌0.78%收報139.1元。(經濟通HV2系統截圖)

撰文：王嘉恒

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