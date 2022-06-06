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【陶觀天下】油價動盪　白宮認錯

06/06/2022

　　歐盟順利通過一項關於禁止從俄羅斯進口原油的禁令，將截斷俄羅斯對歐原油進口的90%，原油價格快速上漲，對準備應對物價快速上升的歐央行而言並不是一件好消息；而正在大刀闊斧加息的美聯儲，出於對滯漲和資本市場震盪的憂慮，則不得已改換口風，到底這輪雷厲風行的緊縮周期可以持續多久？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

　
　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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