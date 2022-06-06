【虛幣世界】SOL發生故障幣價急挫，比特幣仍企於三萬關

消息指，Solana於本月2日開始發生故障，據官方解釋，由於主網未能達成共識，因此造成約4.5小時的停機，目前已重啟叢集節點。不過，市場對於此講法並不賣帳，SOL幣最低曾見過36美元，對比起早前均價約45美元大跌兩成，目前市場情緒仍然看跌，市場對於早前穩定幣事件仍未回魂，憂慮SOL會否「複製翻版」。



而比特幣幣價仍企硬，新加坡加密交易公司QCP Capital表示，對於BTC和ETH，目前的下跌，與2020年新冠病毒時的回吐相同，相信會在這超賣水平內，出現短期反彈；在 2017年，BTC和ETH大約需要一年時間才能達到低谷，這意味著在價格出現絕對底部之前，上行空間可能會受到限制。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報30070.67元(美元．下同)，升0.51%(24小時比較．下同)；以太幣現報1822.84元，升0.92%；艾達幣報0.5762元，升1.53%；瑞波幣報0.3974元，升0.51%。



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