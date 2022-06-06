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美團季績勝預期大行紛升目標價　股價飆逾半成

06/06/2022

      美團(03690)於上周四(2日)收市後公布今年首季業績，雖然首季受疫情衝擊，但美團收入及虧損收窄幅度均勝預期，加上管理層對次季業績看得不太悲觀，績後獲多間大行上調目標價，今日(6日)開市股價即飆逾半成，半日升約7%。

 

(資料圖片) 

 

收入按年升25%　新業務虧損減至90億人幣

 

      美團首季虧損擴大至57.03億元(人民幣．下同)，但仍蝕少過預期，而去年同期虧損48.46億元；按非國際財務報告準則計算，經調整虧損淨額為35.86億元，好過預期蝕45.85億元，而去年同期經調整虧損淨額為38.92億元。期內收入462.69億元，按年升25%，好過預期的452.99億元；按非國際財務報告準則計算，經調整EBITDA虧損收窄至18.41億元，去年同期經調整EBITDA虧損為23.83億元。

 

      其中餐飲外賣分部收入按年增長17.4%至242億元；經營溢利按年增加41.3%至16億元，經營利潤率上升至6.5%。到店、酒店及旅遊收入按年增長15.8%至76億元；經營溢利按年增長26.4%至35億元，經營利潤率為45.6%。新業務及其他收入按年增加47%至145億元；經營虧損由去年第四季的102億元減少至90億元，經營虧損率收窄至62.3%，主要是由於商品零售業務更強的成本控制及經營槓桿。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

美團：料次季外賣訂單量增速放緩　惟6月顯著復甦   


      美團首席財務官陳少暉指，4月全國中高風險城市外賣訂單量顯著下跌，預計次季外賣訂單量按年增速將放緩，但隨著多地放寬防疫措施，5月下旬已現穩步回升，近日上海、北京等地復工，預計6月訂單量將顯著復甦。另內地疫情也影響次季到店、酒店及旅遊業務，部分城市曾禁止餐飲、美容等線下消費，不過隨著疫情漸趨平復，相信業務會回到健康的增長軌道。另方面，美團在五一假期協助深圳政府發放消費券，期間帶動當地到店餐飲及其他到店服務交易額(GTV)分別按年升五成及三成，整個5月深圳到店業務GTV回復增長。


      另外，疫情刺激消費者囤貨需求激增，美團創辦人、首席執行官王興表示，即時零售平台美團閃購所受影響較少，上海3月第三周與2月最後一周相比，相關每日訂單量和GTV分別增加約80%和290%。


富瑞：受惠具效率高質素增長　目標價升至323元

 

      富瑞發表研報指，美團首季收入優於市場和該行預期，具效率的高質素增長成為關鍵。儘管中國部分地方受疫情衝擊，首兩個月的外賣訂單量表現仍具彈性，而集團專注吸引用戶和降低補貼比率，預期第二季外賣訂單量和收入將好過該行此前的估算；到店、酒店及旅遊業務則料平穩；而新業務則具潛力，基本面預期有所改善，予「買入」評級，目標價由321元輕微上調至323元。


      麥格理則指，在巨集觀不確定的情況下，美團表現出更強的營運靈活性和盈利韌性，所有主要業務盈利能力都有所提高，在較高的平均訂單額和較低的補貼下，外賣配送單位效益超出預期，有望實現全年盈利擴張，評級上調至「跑贏大市」，目標價由143元升至216元。另美銀證券指，在內地封城措施影響下，美團首季收入仍高過市場預期。管理層透露，4月份封城影響顯著，不過5月下旬起情況有所好轉，預期美團在此次難關中專注於提升效率及核心競爭力，下半年不利因素將緩解，而成本控制措施有利提振明年表現，料其明年扭虧，目標價由217元升至234元，維持「買入」評級。

 

花旗：次季績差很大程度已反映　目標價升至222元

 

      花旗指，美團今年第一季業績穩健，淨虧損低過預期，預料2022年淨虧損57億元，2023及24年分別錄得淨利潤85億元和212億元。由於美團高線城市收入佔比較高，到店消費受到的影響比外賣更嚴重，惟今年第二季業務受到的影響在很大程度上已被反映在股價，而隨著平均訂單額增加和消費者補貼減少，外賣收入和毛利率可能會保持在相對較好水平，目標價由204元上調至222元，維持「買入」評級。


      中金則指，美團第一季度營收超預期，主要因到店及創新業務收入超預期，美團買菜與閃購保持高速成長；淨虧損也較市場預期少，主要因高質量成長下各業務盈利情況較好。另因外賣及到店酒旅分部估值提升，上調目標價11%至279元。野村稱美團外賣業務的彈性令投資者感到驚訝，維持買入，並將目標價從200元上調至250元。


      另高盛維持美團買入評級及252元目標價，認為其風險與回報良好，外賣及本地服務持續領先，以及通過跨城市層級的綜合業務模式(即美團優選、美團閃購及美團買菜)擴張雜貨市場。摩根士丹利則指，美團首季收入勝預期，經調整淨虧損較預期少，4至5月疫情影響可能已經結束，對復甦步伐持樂觀態度，維持「增持」評級，目標價240元。

 

瑞銀：料疫情對次季影響較大　目標價200元

 

      瑞銀指，美團首季收入及經調整經營虧損均優於市場和該行預期；預料市場對季績反應中性，尤其美團近期股價表現強勁，管理層有關第三季需求復甦和監管方面的言論應有助帶動股價。預期內地疫情爆發將對美團4月收入和盈利帶來較大影響，而5月和6月將呈改善，予「買入」評級，12個月目標價200元。

 

      另大和指，美團首季業績符預期，當中到店、酒店及旅遊業務利潤率勝預期。即使宏觀疲弱、供應及騎手限制等因素為外賣業務單位經濟帶來負面外在影響，但美團良好控制其營銷支出，因此其外賣業務營運利潤率將繼續改善。另美團將在電商低滲透率長期受惠，又在重新開放的短期因素中受惠。但到店及酒店業務疲軟，目標價由300元下調5%至285元，重申「買入」評級。

 

 

溫傑：未來增長靠社區團購　短線料最多升至200元

 

      獨立股評人溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，美團首季收入增長25%明顯優於其他重磅科技股，經營虧損增加已在預期內。外賣訂單量及單價都提升，而到店業務經營利潤率高達45.6%，兩大核心業務都交足功課。雖然新業務尤其社區團購蝕多了錢，但經營虧損率少了近20%。如做好社區團購，頻率會比外賣高，將來料亦維持到較高毛利率，總之未來增長始終要靠社區團購。而次季受累封城料業績不會好，但封城解決後外賣到店業務就可復甦，業績優於預期，加上管理層對次季業績也不太悲觀，短期股價料會跑嬴阿里及騰訊，但195元才追入上升空間不多，料短線最多升至200元。

 

      美團半日升7.05%收報192.9元，成交55.67億元。其他重磅科技股亦普遍造好，騰訊(00700)升0.39%報360.4元，阿里巴巴(09988)升1.14%報93.35元，京東(09618)升2.08%報226元，小米(01810)升1.34%報12.12元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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