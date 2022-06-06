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《午市前瞻》恒指反彈目標22500 看好美團短線重上220元

06/06/2022

　　恒生指數半日收報21311，升229點或1.09%，主板成交708.76億元。恒生中國企業指數報7363，升96點或1.32%。恒生科技指數報4502，升105點或2.39%。　

　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及比亞迪股份(01211);美團收報192.9元，升12.7元或7.05%，成交55.67億元;騰訊控股收報360.4元，升1.4元或0.39%，成交36.46億元;比亞迪股份收報299.2元，升14.8元或5.2%，成交21.41億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及比亞迪股份。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW(09988);阿里巴巴-SW收報93.35元，升1.05元或1.14%，成交18.42億元。

 

(美團官網截圖)

 

葉尚志：恒指企穩50天線為重要指標


　　端午假期後的首個交易日，港股高開200點報21282，早段走勢靠穩。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，美股走勢雖較反覆，惟隨住恐慌指數逐步回落，或反映市場正已消化了加息因素，相信美股短期潛在波動較小，減低港股受拖累的風險。


　　他續指，恒指自2月下旬開始受俄烏戰事、美國加息等因素拖累，惟近日都能企穩在50天線之上，是其中一個重要指標，預料港股正擺脫外圍不明朗因素的影響，短期處於穩中向好的格局，反彈目標留意22500點。不過葉尚志仍然提醒投資者，宜留意本周中國及美國公布的通脹數據。


美團核心業務增長成關鍵


　　重磅科技股美團(03690)上周公布業績，首季虧損擴大至57.03億元人民幣，仍優於市場預期；期內收入按年升25%，亦優於預期。大行及券商紛紛調高美團目標價，當中麥格理由143元升逾五成至216元，評級更由「中性」調高至「跑贏大市」。股價今天高開6.55%，早市一度升近8%，高見194.8元。


　　葉尚志表示，美團的外賣送餐為核心業務，同期有關業務分部收入及經營溢利按年均有增長，令集團有條件及基礎發展新業務，對前景感到樂觀。他又指，美團在3月份跟隨大市下跌，股價殺得太低，目前有業績帶動下逐步修正，短線目標220元。


比亞迪有望重上324元


　　除了美團，比亞迪(01211)今天早段同樣造好，高開1.27%，盤中曾升近5%，高見299.8元。公司公布5月汽車銷量約11.49萬輛，按年升1.48倍，全部來自新能源汽車；期內汽車月產量約11.81萬輛，按年升1.41倍。


　　葉尚志表示，即使內地在3至4月的疫情反彈，惟比亞迪銷量仍按年上升，反映公司生產線相當完整，受零部件短缺影響亦較微。他續指，單計5月比亞迪累計升幅18.75%，為升幅第二大的恒指成分股，短期強勢料仍會維持，並有望重上去年10月的歷史高位324元。 

 

美團績後股價偏強，並上破190元心理關口。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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