傳滴滴獲放生監管疑鬆綁 科技股雨過天青？

近日內地當局對互聯網監管漸見鬆綁跡象，除一再強調支持平台經濟健康發展外，最新據外電報道，內地對滴滴出行網絡安全審查將結束，滴滴亦已申請從紐約證券交易所退市，刺激滴滴昨日(6日)於美股升逾24%，另科技部表示對科技行業把激勵放在更重要位置，今日(7日)港股部分科技股亦造好，其中京東(09618)獲大摩唱好半日飆近半成，阿里巴巴(09988)亦升逾3%重上100元，科技股是否從此雨過天青呢？

(Shutterstock圖片)

傳滴滴網絡安全審查將結束 已申請從紐交所退市

據《華爾街日報》報道，中國將結束對內地網約車龍頭滴滴出行的網絡安全審查，取消停止新用戶註冊的禁令，當局還準備最早於本周允許滴滴的APP重回國內應用商店，不過將宣布罰款金額，且會有國資入股約1%。另滴滴發公告指已在6月2日向美國證交會(SEC)提交25號表格，申請從紐約證券交易所退市，預計表格會在提交後10日左右生效。滴滴於昨日美股盤前曾飆高七成高見3.15美元，收市仍漲逾24%。此外，據報物流平台滿幫集團及在線招聘公司看準亦獲放生，滿幫旗下APP已恢復新用戶註冊，兩股同樣急彈兩三成。



滴滴去年6月30日以14美元發行價在紐交所上市，上市初期一度升至18.01美元，但上市僅一星期，滴滴應用程式被中國監管批評「嚴重違規收集使用個人信息」，須從內地應用商店下架並停止新用戶註冊。此後滴滴股價一路下瀉，市值較上市初高位最多蒸發逾九成。

科技部：把激勵放更重要位置 望企業對經濟民生作更多貢獻



另方面，國務院近期宣布提振經濟的措施，突出對科技行業的激勵，行業鬆綁之聲此起彼伏。科技部部長王志剛最新表示，中國政府對該行業的監管，更多地是把激勵放在更重要的位置，相信企業家、企業能夠規範發展企業的同時，對整個經濟社會、民生等方面作出更多積極正向的貢獻，這是最主要的標準。此番論調與過去逾一年來的嚴厲監管截然不同。

內地著名經濟學家李稻葵亦認為，中國官方對互聯網公司的監管風暴已基本結束，又指未來政策的重點將是恢復投資者信心。目前互聯網公司對中國政治的影響已經為零，高層的擔憂已被打消，同時投資者也將恢復對中國互聯網公司的信心，有關公司的價值會重新得到評估。

大摩：電商行業首選京東 受直播電商競爭影響最小

另外，摩根士丹利發表報告指，近期對內地電商平台進行市場調查，結果顯示京東在同業中受到直播電商競爭的影響最小。大多數消費者使用直播平台作為額外增量，而不是用作取代傳統電子商務平台，而京東客戶最常購買包括消費電子產品商品、大家電、小家電及奢侈品，直播平台在這些類別中的滲透率要低得多，京東則更具彈性，其強大的用戶喜愛度可以轉化為未來的市場份額增長。京東屬內地電商行業的首選股，予「增持」評級及目標價80美元。



大摩又指，京東在中國線上零售每客戶每月平均支出的平台調查中居首，達到663元人民幣，第二位是阿里巴巴(09988)旗下淘寶/天貓為644元人民幣，第三位阿里巴巴旗下淘寶直播為518元人民幣。另京東在網購調查中幾乎每一個重要方面都排名第一，包括產品質素、交貨時間、產品/品牌多樣性及退貨便利性等。

黃瑋傑：科指不會升得太急 阿里如沒落實放生難大升



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，近期科技股股價反覆上升，昨日科指更升穿4500點阻力位，但料往後不會升得太急，始終只是利淡因素得到改善，令市場沒那麼擔心，股價有修復空間，而科指下個阻力位為4750點，如升穿才可上試另一阻力位4880點。另阿里巴巴近日股價仍於50天線爭持，而美團(03690)及快手(01024)等一早已收復100天線，買阿里就要看之前針對集團及馬雲的監管陰霾是否一掃而空，如其獲放生預期沒落實，始終股價難跟隨大升，如升至100天線104元可沽出套利。

京東半日升4.83%收報243元，成交25.05億元；阿里則升3.66%報100.5元，成交47.52億元。另騰訊(00700)升1.14%報371.8元，美團升0.15%報198.4元，快手升2.74%報86.3元，嗶哩嗶哩(09626)升1.01%報200.4元，惟小米(01810)跌1.3%報12.18元，百度(09888)跌2.12%報143.2元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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