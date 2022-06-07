【專訪】陶冬：四指標看美國經濟會否陷衰退（有片）

美國經濟會陷入衰退嗎？或許是比「聯儲將加息幾次」更充滿不確定性的問題。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪，就從4個指標給美國經濟評分，認為美國經濟陷入衰退目前看並非必然，很大程度上取決於聯儲在11月中期選舉之後會不會延續現行的激進收縮政策。一旦預期出現改變，金融狀況可能加速惡化，並帶來實體經濟的連鎖反應。

他提及的4個指標包括：一，紐約聯儲的WEI指數（每周經濟指數），該指數從2021年5月後出現一輪報復式反彈，不過現已接近尾聲並明顯回落，但是仍高於正常水平。

二，非農就業人數，如今美國已經徹底收復了被疫情摧毀的就業機會，工資增長處在近30年來最快的水平。但工資上漲，一方面增強了樂觀的消費情緒，但是另一方面卻給企業盈利帶來壓力。

三，消費者的資產負債表，現時美國平均家庭的淨資產為15萬美元，處在歷史上最健全的一個時期。不過這是存量概念，未來很大程度上取決於樓價走勢和工資上漲。

四，全國金融狀況指數NFCI，相信隨著聯儲繼續大碼加息和開啟激進縮表，金融狀況會迅速走向中性。

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