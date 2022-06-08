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【虛幣世界】加密貨幣市場普遍反彈，受股票市場帶動

08/06/2022

　　隔晚美股市場高收，三大指數表現造好，加密貨幣市場氣氛略為回暖，比特幣衝上31000美元水平，而以太幣亦升上1800美元，Web 3協議自治網絡首席執行官James Key分析指，市場雖然正在繼續長期下跌趨勢，但美國最近的加密友好法案正在提供短期支持，消息指兩名美國參議員準備提議立法，為某些加密貨幣制定聯邦法律的特殊豁免，目前該行業正在加強遊說，以規避現有的監管。


　　James Key表示，比特幣之前的下行週期在至少18個月的時間裡下跌了85%，之後已經觸底。自去年11月創下歷史新高以來，當前比特幣市場的價值已下跌近60%，因此他有理由相信市場已經接近觸底。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報31154.13元(美元．下同)，升0.09%(24小時比較．下同)；以太幣現報1818.84元，升0.30%；艾達幣報0.6184元，升0.72%；瑞波幣報0.4086元，升0.25%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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