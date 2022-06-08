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吉利5月銷量見改善　瑞信升目標價可追入？

08/06/2022

      吉利汽車(00175)昨日(7日)公布5月銷售數據，總銷量按月升23%，當中純電動車銷量更升44%，多間大行維持看好，當中瑞信更上調目標價，再加上近日中央及多地出台多項促進汽車消費政策，今日(8日)吉利連同其他汽車股造好，不知現價可否追入博再升呢？

 

(吉利汽車網頁截圖)

 

銷量按月升23%純電動車升44%　首5月銷量達全年目標三成

 

      吉利汽車於2022年5月之總銷量為8.9萬部，按年減少約7%，惟按月增長約23%。當中純電動車銷量1.57萬部，按年升4.24倍，按月升44%；插電式混動車銷量3903部，按年升1.11倍；油電混動車2729部。值得一提，其新能源車滲透率達到創歷史新高的22%。


　　另吉利首5月累計總銷量為48.72萬部，按年跌8%，達全年銷售目標三成；當中純電動車銷量6.62萬部，按年升6.03倍；插電式混動車銷量1.38萬部，按年升1.09部；油電混動車銷量5933部。另集團領克品牌汽車實現以創新訂閱向歐洲市場的訂閱客戶交付1455部汽車，首5個月累計以創新訂閱模式交付5876部汽車。

 

      若以品牌區分，主品牌「吉利」5月銷量按年下跌11%至69371輛，屬下電動車品牌「幾何」佔8967輛，按年增長199%。與同系富豪汽車合資的「領克」銷量為11339輛，按年下跌37%，惟中高檔電動車品牌「極氪」銷量達4330輛，按月增逾1倍。以地區劃分，中國大陸市場5月銷量為73315輛，按年減少15%，出口車輛則達15755輛，按年增加52%。

 

瑞信：6月銷量料續改善　目標價升至18元


　　瑞信發表報告指，吉利5月銷量按月升23%，按年跌7%，跌幅較上月28%收窄，預計銷售量將在6月繼續改善，因上海於6月1日重新開放，零部件供應有所改善，以及經銷商恢復營運。


      瑞信又指，吉利旗下高端純電動車品牌極氪在5月共交付新車4330輛，創歷史新高，對極氪全年7萬輛的銷量目標充滿信心，因目前已有超過2萬輛的積壓訂單，將吉利2022至24年利潤預測提高0.4%至0.6%，同時提高銷量假設，目標價由17元升至18元，維持「跑贏大市」評級。另花旗、大和及野村均維持吉利「買入」評級，目標價分別維持20.17元、16元及18.7元 。  

 

受惠減徵購置稅花旗唱好　參與新能源車下鄉

 

      另方面，國務院總理李克強早前主持召開國務院常務會議部署穩經濟一攬子措施，其中包括減徵部分乘用車購置稅600億元人民幣。財政部、稅務總局隨後發布通知，對購置日期在今年6至12月且單車價格不超過30萬元人民幣的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收購置稅。花旗指，這一刺激措施將為行業帶來200至250萬的增量需求，將是一個重大而積極的驚喜，預期吉利汽車及長城汽車(02333)將為主要受惠者，維持吉利「買入」評級，目標價由14.96元上調19.6%至17.89元。

 

      另工信部、農業農村部、商務部、國家能源局四部門上月底發布關於開展2022新能源汽車下鄉活動的通知，包括吉利、比亞迪(01211)、長城汽車等26間車企參與。通知指，鼓勵相關車企積極參與各類網絡促銷活動，吸引更多消費者購買，同時鼓勵各地出台更多新能源汽車下鄉支持政策，推動農村充換電基礎設施建設。

 

熊麗萍：料下半年銷售改善　升不破15.5元可追入

 

      駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，過了5個月吉利只達全年銷售目標三成，下半年怎樣追趕應亦不能達標，但市場自3月底至5月上旬在疫情兼斷鏈影響下已經歷過一輪恐慌，而隨著疫情過去料下半年會有改善，產業鏈問題亦早於內地疫情惡化前已出現，下半年料問題會好轉，吉利過去亦應已就零部件來源作調整。吉利股價由12元升至現時15元，已反映上海復工復產因素，往後走勢不應只看疫情而應視乎整個行業會否轉好。另外，吉利5月新能源車佔比逾20%，如佔比再多些可提升估值，故車股除比亞迪(01211)外較看好吉利，不過現時股價整固中，消化數據後如升不破15.5元始可追入。

 

      吉利汽車半日升1.21%收報15.08元，成交6.41億元，比亞迪則升2.18%報300.2元。另長汽升2.06%報14.9元，廣汽(02238)跌0.13%報7.78元，理想汽車(02015)升4.49%報118.6元，小鵬汽車(09868)升5.32%報103.9元，蔚來(09866)升4.49%報160.7元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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