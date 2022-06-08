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澳門或縮旅客隔離時間兼獲大行祝福　濠賭股全線急升

08/06/2022

      隨著內地疫情緩和，上海解封，濠賭股憧憬即將放寬防疫限制，近日股價表現已見好轉，現又據報澳門政府擬爭取於暑假起縮短入境旅客隔離時間，加上端午節長假期間賭收及訪客量急增，獲多間大行唱好，一眾濠賭股今日(8日)全線急升，其中金沙(01928)、銀娛(00027)、美高梅(02282)及澳博(00880)都升約半成。

 

(金沙中國網頁截圖)

 

賀一誠：如疫情緩和   暑假或縮旅客隔離時間至14天

 

      據澳門電台引述澳門行政長官賀一誠指，內地有4個城市上月已試行「10+7」防疫措施，即10天在酒店醫學觀察，隨後7天居家隔離，他相信會成為趨勢，待內地完成檢討後，如果澳門疫情緩和，將爭取暑假起縮短入境旅客的隔離時間，不排除改為7天酒店醫學觀察及隨後的7天居家隔離。


　　目前澳門要求來自港、台及內地部分高風險城市的旅客進行14天酒店醫學觀察和7天嚴格自我健康管理。至於有消息稱港澳將於8月通關，賀一誠稱沒有收到相關消息。

 

大和：料訪客量及賭收6月逐步改善   可開始增持金沙


　　另外，大和發表研究報告指，澳門博彩業基本面需要時間才能恢復，但中國和澳門對疫情的限制放鬆應該有利於整個行業，預計訪客量和賭收將在整個6月逐步改善，維持對6月博彩毛收入的預測在每日1.7至1.9億澳門元的範圍內，不過由於中國政府鼓勵人們限制非必要旅行，因此較長的核酸檢測有效期對賭收的改善程度可能沒有那麼大。

 

      大和預計，行業將受益於中國重新開放的積極市場情緒，建議投資者開始增持以中場業務為中心的博彩運營商，即金沙中國。

 

匯證：端午長假整體數據佳   首選金沙目標價21.5元

 

     匯證則指，受惠端午節3日假期，澳門6月首5天博彩收入達6億澳門元，即日均博彩收益1.2億澳門元，較此前一周6000萬澳門元為高，同時澳門日均訪客量逾2.3萬人次，亦比清明節日均1.3萬人次好。濠賭股短期難免受到疫情影響，但端午長假澳門整體數據佳，反映氣氛改善，長途出行需求亦增加，給予業界對暑假檔期的希望，加上最終博彩法有望落實，有助消除不確定情緒。

 

      匯證重申看好濠賭股，首選金沙，因目前風險回報吸引，予「買入」評級，目標價21.5元，另亦予銀娛及美高梅「買入」評級，目標價分別為47元和5.4元，新濠(00200)、澳博及永利(01128)則予「持有」評級，目標價分別為6元、3.7元和5元。

 

摩通：5月賭收跌68%不感意外   偏好金沙銀娛

 

      此外，澳門5月博彩總收入為33億澳門元，按月上升25%，但按年下跌68%。不過，摩通指，基於內地防疫出行限制、旅客出遊意欲疲弱及更嚴謹邊境政策，這結果並不令人意外。賭收需待內地旅遊及邊境限制放寬，交通流量恢復後才有好轉。另修訂後的《博彩法》假設再沒有令人意外的負面因素，料整個審議程序將在今年底完成，並發出6個牌照。

 

      摩通認為，儘管短期缺乏催化劑，但長遠而言，賭股的風險與回報樂觀，建議利用市場波動性逐步買入優質公司，偏好依次為金沙、銀娛、永利、美高梅、新濠、澳博，目標價分別為24元、56元、7元、5.7元、7元及3.5元，其中前四隻予「增持」評級，後兩隻予「中性」評級。

多間衛星場或本月底結業   店舖租售情況不樂觀

 

      雖然澳門博彩業重獲大行看好，但仍有一較負面的消息。早前澳門政府在新《博彩法》中減辣，建議衛星場在3年過渡期後仍可在非博企物業經營，但消息指仍有6至8間衛星場於本月底或將面臨結業。澳門經濟財政司司長李偉農表示，衛星場經營問題與博彩法修改無關，政府不會介入其商業決定。


　　另澳門地產業總商會副理事長王世發表示，新口岸一帶是衛星場集中地，該區商家客源主要以旅客為主，店舖租金較疫情前已下降三至四成，相信仍有下調空間，而由於通關政策未明朗，有意經商的商家目前並不太願意入市，店舖的租售情況並不樂觀。澳門娛樂博彩業中介人協會會長郭志忠則指，因疫情持續兩年多，導致博彩業客源大幅減少，衛星場經營現況相當吃力。

 

       金沙今日收市升4.97%報16.48元，連升3日，累計升幅11.96%。銀娛則升5.69%報44.55元，永利澳門升4.38%報5元，美高梅升5.76%報4.41元，澳博升5.42%報3.5元，新濠升4.02%報5.69元。

 

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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