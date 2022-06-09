油價狂飆創3月高 中海油中石油逆市造好

國際油價一路狂飆，紐約期油截至上周已連升第6周，布蘭特期油則連升第3周，昨日(9日)受美國汽油庫存下降刺激， 紐油布油雙雙再漲逾2%創3個月高。近日油價確有多個利好因素支持，包括歐盟制裁俄油及上海解封，市場預期需求上升，同時石油輸出國組織與盟友(OPEC+)雖提高增產目標，但市場質疑其擴產能力，近日亦有大行調高油價預測，摩通估或升至150美元。中海油(00883)今日(9日)雖然除淨，但仍逆市升3%，中石油(00857)則升近1%。

(Shutterstock圖片)

美國汽油庫存下降需求急增 紐油布油漲逾2%



美國能源署(EIA)公布截至6月3日單周，美國原油庫存減少200萬桶，汽油庫存減少80萬桶，蒸餾油庫存增加260萬桶，當中汽油庫存及蒸餾油庫存調整幅度超出市場預期。有分析師指，美國東岸自去年7月夏季駕駛旺季以來，進口量首次超過每日100萬桶，反映汽油庫存需求急增。另部分挪威海上石油和天然氣工人揚言將罷工，有分析認為挪威為俄羅斯以外最重要的歐洲石油和天然氣生產國，此事或為原油價格帶來支持。



紐約期油昨日上漲2.7美元或2.3%，報每桶122.11美元；布蘭特期油突破120美元後延續升勢，上漲3.01美元或2.5%，報每桶123.58美元，兩種原油期貨均創3月8日以來最高收市價。

阿聯酋：油價遠未達最高峰 OPEC：成員國產油已達極限



另外，早前OPEC+開會後，同意7月、8月每日增產64.8萬桶，遠超當前增產幅度每日43.2萬桶，以助緩和油價高企及通脹飆升。惟OPEC主要成員之一阿聯酋能源部長Suhail Al-Mazrouei指，油價仍遠未達到最高峰，原因是中國需求即將反彈，或會對已經供應緊張的情況帶來更多壓力，而隨著需求於疫情後完全恢復，如果全球沒有更多投資，OPEC+將無法保證充足的石油供應。如果俄羅斯石油和天然氣完全退出市場，價格可能會達到「看不見」高水平。

另OPEC秘書長Mohammad Barkindo表示，除了2至3個成員國外，所有OPEC成員國在石油生產方面都已達到極限。目前只有沙地阿拉伯和阿聯酋擁有大量閒置石油產能，但僅足以抵銷對俄羅斯實施制裁造成的部分供應缺口。

摩通：油價或升至150美元 高盛：料布油第三季見140美元

近日亦有大行調高油價預測，其中摩通上周預計6月份油價上看每桶136美元，其首席全球市場策略師和全球研究聯席主管Marko Kolanovic再指，亞洲自新冠疫情封鎖後重新開放，市場需求有望上升，且考慮到歐洲局勢和戰爭影響，油價可能進一步上升至150美元，但指美國經濟足以應對，且這可能只是一個短暫的高峰，最終油價將正常化。不過，他認為投資者不會在未來12個月持有現金，或將逐漸重返股市，重申看好能源板塊。



高盛則指，現時中國需求復甦以及俄羅斯產量預期進一步下降，而石油的結構性赤字仍未得到解決，料油價將進一步上漲，預計布蘭特原油價格在今年下半年至明年上半年需要平均達到每桶135美元，才能使庫存在明年底前最終實現正常化。料今年第三季布油價格為每桶140美元，先前預測為125美元，又預計今年第四季及明年第一季為130美元，之前預期分別為125及115美元。

摩通：內地增成品油出口配額利中石油中石化 惟首選中海油

另方面，據《路透》引述消息人士報道，中國商務部發放了450萬噸成品油出口配額。摩通發表研究報告指，消息可視為對中石油(00857)、中石化(00386)正面訊號。若配額完全用盡，以第二季出口價格計算，可確定35至37億元人民幣額外利潤。雖然預期內地石油產品出口將於6月上升，但預測2022年出口量為3000萬噸，即按年跌20%，不足以完全扭轉內地以外亞洲目前總煉油毛利率的強勢，首選因此而受惠的亞洲油股為中海油，其次為中石油及中石化。

摩根士丹利近日則將中石油納入中港焦點股名單，指其股價年初至今僅升20%，同期布蘭特油價則上升約50%，料今年業績為過去10年最佳，相信其強勁的上游盈利和良好控制進口天然氣虧損，足以抵銷下游表現疲弱的影響。另其現時估值處歷史低谷，相當於0.5倍市帳率及5倍市盈率，提供良好風險回報。

林家亨：盈利為暴利稅蠶食 油股短期宜先食胡

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，中海油除淨後雖仍保持強勢，但今日股價升至接近保歷加通道頂線，短期宜先食胡。油價現時已高達120美元，就算博再升20美元，也不是中海油自己賺盡，中國石油企業有所謂暴利稅，油價升至100美元以上，即使再升油企亦不會有太大盈利，因暴利稅已蠶食很大盈利，現時油股正是沽貨獲利機會，正如航運股再向上空間有限。

中海油半日升3.22%收報11.54元，連升兩日，累積升幅5.68%，成交18.21億元；中石油升0.92%報4.37元，連升4日，累積升幅5.3%，成交2.37億元。中石化(00386)則跌0.26%報3.8元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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