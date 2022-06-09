【FOCUS】ECB開啟正常化 南歐國或拖後腿

歐元區5月通脹高見8.1%的歷史新高之際，背負「歐洲的伯恩斯(Arthur Burns)」詛咒的拉加德，周四(9日)勢打響歐洲央行貨幣政策「正常化」的第一槍－－今個夏天起，終結維持7年的資產購買計劃(APP)，以及啟動2011年以來首次加息。然而，所謂「由奢入儉難」，面對Easy Money水喉將閂，南歐兩大重債國希臘、意大利債市領銜發脾氣。





公告幾無懸念，記者會關注有二





對通脹節節高升採取「鴕鳥政策」猶甚鮑威爾的拉加德，在正式被歷史烙上「歐洲的伯恩斯(1970至1978年間任美聯儲主席，數次犯錯痛失遏制滯脹時機)」罵名前，終於悟了。



鑑於她5月23日已吹風預告「快將結束APP淨買債」、「7月加息」、「或第三季末退出負利率」，歐洲央行將於本港時間19時45分揭盅的政策公告，內容已幾無懸念。

(Christine Lagarde Twitter)



市場焦點反而落在稍後的拉加德記者會，一是她將如何回應鷹派陣營要求一次加息50點的呼聲，二是針對德意等債息利差急速走升，她會否透露3月時提及的避免貨幣政策碎片化的「新工具(new instruments)」的細節。





閂水在即，意希對德債利差急擴





自2015年1月、2021年3月分別祭出APP(資產購買計劃)及PEPP(緊急抗疫買債計劃)，歐洲央行已分別打印出3.2萬億及1.7萬億歐元的流動性，令其資產負債表擴張至逾8.8萬億歐元天量。源源不絕的零成本資金，令央媽成為歐洲多國主權債的最大買家，以歐洲第三大經濟體意大利為例，持倉高達約47%。



不過，現代貨幣理論面對通脹企上8字頭終須讓步，隨著PEPP淨買債於3月結束，APP淨買債料於7月1日結束，長期低於1%的意大利十年期國債收益率年初至今已漲逾兩倍至3.3%以上，跟無風險的德國十年期國債利差擴至逾210基點，希臘十年期國債與德國的利差更高達260基點。





拉加德曾暗示新工具「保平安」





息差擴大引發歐洲央行貨幣政策碎片化，乃至南歐國家再現債務危機的擔憂；對此，拉加德3月曾指，可以設計和部署新工具，以確保政策能以平等的方式惠及所有成員國的經濟體。市場質疑，為避免南歐一眾脆弱國家的借貸成本飛升，歐洲央行或被逼以換湯不換藥的方式繼續向其泵水。



努力推動此議程的，毫無懸念將包括從歐洲央行總裁「轉行」至意大利總理的德拉吉(Mario Draghi)，2012年以一句「不惜代價(whatever it takes)」力挽歐債危機狂瀾的他，不單面對債務佔GDP比率突破150%，明年初更有國會選舉考驗。



已經慢三拍的歐央行如何既遏制通脹又支持經濟？特別是OECD最新大幅下調歐元區明年增長預期由2.5%至1.6%。一個選項似正浮出水面－－推動烏克蘭讓步，換取俄烏戰爭儘早結束。

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