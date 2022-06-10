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【虛幣世界】市場靜候美國CPI指數，加密貨幣普遍平穩

10/06/2022

　　市場關注美國CPI數據公布，惟美股急挫，道指大跌逾630點，但加密貨幣走勢平穩，比特幣仍企於30000美元附近，以太幣則未能突破1800美元。其他主要山寨幣與LTC一度下跌超過 3%，ADA和CRO下跌約一個百分點；LINK延續近期上漲勢頭，一度上漲超過6%，而SOL則上漲超過3%。

 

　　Oanda美洲高級分析師Edward Moya表示，比特幣繼續徘徊在30000美元附近，因為加密貨幣交易員正在等待關鍵的通脹報告，這可能會引發市場對美聯儲在9月可能採取的行動的預期。市場相信美國CPI將顯示通脹率仍遠高於8%，為40年來的最高水平；美國中央銀行可能會在下次會議上再加息0.5個百分點，以配合上個月的最近一次加息。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報29841.47元(美元．下同)，跌0.89%(24小時比較．下同)；以太幣現報1779.94元，跌0.50%；艾達幣報0.6253元，跌1.11%；瑞波幣報0.3977元，跌0.63%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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