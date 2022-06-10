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【上海特寫】上海復常　核酸掃碼成日常

10/06/2022

　　在封控滿兩個月之際，上海市政府終於宣布於6月1日起逐步解除封控，所有防範區的居民可以自由出入小區，企業分階段復工，超市、便利店等民生保障的店鋪首先營業，其他店鋪會在6月份陸續開業。

 

6月6日是許多公司正式復工的第一天，地鐵站人來人往，估計人流量已經達到疫情前的八至九成。(林雯婕攝)

 

 　　 「這消息是真的嗎？」前一秒還在爭搶出門證的街坊突然收到「解封」的消息，第一反應是不敢相信，在社區微信群裏熱烈地討論著，「之前說封就封，街道居委還會層層加碼；現在每日還有新增的疫情，社會面還沒有清零，說解封就能解封嗎？街道居委同意了嗎？」


　　我居住的社區從3月10日開始實行封閉管理，原本說是封14天，但到封控期屆滿後又宣布要再封7天。隨後就遇上4月1日的全市「動態封城」，自此解封之日變得遙遙無期。也許大家都已習慣了封控下的搶菜、團購和核酸，這次突然說要在6月1日「解封」，反而讓很多人無所適從。

 

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　　但事實證明，這次解除封控是真的。6月1日零點一到，上海浦東與浦西之間的路障就被拆除；許多人湧出社區，跑上街頭燃放煙花；還有人駕車前往外灘鳴笛慶祝。第二天，盒馬、叮咚、美團等生鮮平台的物資充沛起來，外賣商家也開門營業了，跑腿小哥紛紛回到了工作崗位，物流快遞也開始暢通。


　　我打開餓了麼看到附近的餐廳都上架了外賣套餐、叮咚平台上有種類足夠多的食物及運力，一瞬間如釋重負，再也不用擔心買不到食物了！再也不用一直關注著每天成百上千條信息的團購群，再也不用每天被居委會催促著下樓做核酸，再也不用拿著家裏多餘物資去找鄰居交換蔥姜蒜了！

 

即便出門變繁瑣但至少可出門

 

　　如果你要問解除封控以後，一切都恢復如常了嗎？其實並沒有。上海依然在嚴格地實行清零政策，若出現陽性感染者，相關人士所居住的社區和逗留過的場所就會再度封閉，因此我們都時刻小心翼翼地做好防護，誰也不願意再被封一次。


　　另外，由於上海社會面至今仍有零星的散發病例，為更精準地追蹤病例，市政府要求所有市民出入公共場所、乘坐公共交通工具時，必須持有健康碼綠碼、72小時之內的核酸陰性證明，並掃描各個公共場所專有的「場所碼」，留下相關人員進入該地的位置、名稱以及時間等信息。

 

上海街頭、交通樞紐、社區門口等重要位置都出現了這樣的核酸亭，定時開放為市民提供核酸服務。(林雯婕攝)

 

　　　　為配合上述防疫要求，上海在街邊搭建起了至少1.5萬個常態化核酸採樣點，在6月30日前免費為市民進行核酸檢測，方便市民延長核酸「保質期」。同時，上海還為部分商店和公交車配備了「數字哨兵」，這是一種具有快速測溫、核驗健康碼、身份證、核酸檢測信息及場所碼功能於一體的機器。用戶只需出示自己的健康碼，「數字哨兵」就可以同步查驗核酸並記錄場所信息。


　　這些舉措讓我們每一次出門都變得更加繁瑣。以上一趟超市為例，首先我必須提前一至兩日去街邊的核酸亭排隊做好核酸。出門當天，在公交車站上車後，我要拿出手機掃描場所碼並展示給司機看，再拿出交通卡拍車費。許多長者因為不懂得如何掃描場所碼而無法乘坐公交車。來到超市，我再次拿出手機，打開健康碼對準門口的數字哨兵，掃描顯示核驗通過後才可以進入超市購物。回程時，上公交車要掃碼，進入社區前還要再掃一遍社區的「場所碼」。

 

進入超市時，需排隊掃描「數字哨兵」並進行人臉驗證，這台機器把體溫檢測、健康碼、行程碼，核酸證明等各種信息集合到同一個平台，實現了一個平台打通所有防疫信息，方便出行者。(林雯婕攝)

 

 　　雖然很多人都在抱怨這些額外的防疫流程讓出門費盡周折，但大家仍然樂此不疲地排隊做核酸、排隊掃碼，因為這樣至少可以出門了！在可預見的未來，核酸、掃碼在上海或許會成為和「柴米油鹽醬醋茶」並列的生活要素。9日，上海又報告了6例社會面新增病例，多區在周末即將展開核酸大篩查，希望這次之後上海不會再回到疫情的原點。

 

撰文：經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

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