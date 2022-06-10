《午市前瞻》專家指中證監聲明證螞蟻上市無望 金服平台需時摸索

恒生指數半日收報21828，跌40點或0.18%，主板成交768.32億元。恒生中國企業指數報7618，升12點或0.16%。恒生科技指數報4792，升42點或0.89%。



恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690)；阿里巴巴-SW收報113.2元，升1.9元或1.71%，成交54.74億元；騰訊控股收報395元，升0.2元或0.05%，成交44.71億元；美團收報204.6元，升2.8元或1.39%，成交38.26億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

(螞蟻集團官網截圖)

張智威：大市上望最多22411



恒指今早受上海重啟封控及傳螞蟻重新上市觸礁消息影響，低開346點，觸及10天線，但開市後跌幅一路收窄。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，維持對恒指上落市格局預期，認為只會有波幅無升幅。他指，近期內地好淡消息混亂，一時上海重新封控，一時又大推刺激經濟措施，造成恒指忽上忽落局面。他認為恒指的短期上望空間不多，極其量上試保力加通道頂約22411水平。



中證監有意提醒市場監管猶存



阿里(09988)旗下螞蟻集團早前宣布由港交所(00388)主席史美倫擔任獨立董事，市場即時憧憬螞蟻重啟上市有望，外電亦引述知情人士報道中證監已設立工作小組，評估螞蟻集團A股上市的可能性。可惜中證監昨晚大潑市場冷水，明言「沒有進行這方面的評估和研究工作」，但亦補充指，支持符合條件的平台企業在境內外上市。中證監對螞蟻態度若即若離，張智威指，近期市場對科網鬆綁的憧憬日益擴大，中證監此時放話，正正就要提醒市場監管並未從此停止，而只是稍為放寬。



張智威分析，以中證監今次言論而言，螞蟻年內上市機會變得微乎其微，雖然當局有補充，指未禁止平台企業的上市機會，但他認為當局表明論調後就不會一時三刻改變，故最少今年內螞蟻都上市無望。張智威指，螞蟻金服等金融平台涉及多種嶄新的金融工具，如小微借貸等，均有可能衝擊現有銀行體系，中央必定在兩者之間取得平衡後，才容許這類金融服務平台上線，預期至少仍要一至兩年時間，故螞蟻處境處日暮途遠。



蘋果出貨低迷，舜宇紅底難保



舜宇(02382)公布5月手機鏡頭出貨量按年按月皆跌，其中按月更大跌近三成，張智威指一直不建議投資者染指「手機孖寶」，因為蘋果自身出貨量亦屢屢下跌，手機設備股亦理所當然受影響，他預期舜宇大有機會再度紅底不保。



張智威再指出，即使舜宇出產VR眼鏡等涉及熱炒的元宇宙主題，但手機鏡頭仍是集團的收入主力，預期VR眼鏡要為舜宇帶來較大佔比的收入仍要一至兩年時間，故認為相關業務帶來的股價動力有限。

舜宇近期持續下調，暫時在20天線見支持。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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