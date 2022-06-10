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《神州經脈》通脹剪刀差急收窄　信貸數據超預期　滬指周升逾1%

10/06/2022

　　得益疫情趨緩及市場供應的充足，內地5月通脹及PPI數據偏好，滬深股市先跌後升，滬綜指最多跌28點或0.87%，低見3210點，低位有吸納，大市倒升，最終收升1.42%，報3284.83點，深成指升1.9%，創業板指更升2.25%。總結全周，滬綜指升1.3%。

 

（資料圖片）

 

　　兩市超4000股飄紅，汽車產業鏈掀漲停潮，鋰電、光伏等賽道股集體活躍，券商股繼續走強。滬深兩市成交額時隔一個交易日再度突破1萬億元，成交10505億元（人民幣．下同），按日增加7.5%。外資金通過滬股通、深股通流入116.22億，為連續10日淨流入。

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1.得益於疫情形勢的相對好轉以及市場供應的充足，內地5月CPI同比漲幅與上月持平，環比下降，而穩鏈保鏈的舉措亦讓曾經居高不下的PPI漲幅大幅回落。國家統計局數據顯示，5月CPI同比上漲2.1%，漲幅持平於4月，略低於市場預期的漲2.2%；PPI同比上漲6.4%，漲幅較4月回落1.6個百分點，創2021年3月以來14個月新低，符合市場預期。5月PPI與CPI剪刀差迅速由4月的5.9%收窄為5月的4.3%。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，據測算，在5月份2.1%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.8個百分點，新漲價影響約為1.3個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.9%，漲幅與上月相同。從環比看，CPI由上月上漲0.4%轉為下降0.2%。PPI方面，據測算，在5月份6.4%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為4.1個百分點，新漲價影響約為2.3個百分點。從環比看，PPI上漲0.1%，漲幅比上月回落0.5個百分點。

2. 人行今日公布的5月信貸數據普遍大超預期。5月末，廣義貨幣（M2）餘額252.7萬億元，同比增長11.1%，增速分別比上月末和上年同期高0.6個和2.8個百分點，顯著高於市場預期的增10.4%。5月份，人民幣貸款增加1.89萬億元，同比多增3920億元，環比更多增1.24萬億元或逾1.9倍，亦顯著多於市場預期的增1.3萬億元。不過，5月份外幣貸款減少116億美元，同比多減255億美元。5月末，外幣貸款餘額9099億美元，同比下降2.9%；外幣存款餘額9845億美元，同比亦下降2.9%。社融方面，5月社會融資規模增量為2.79萬億元，比上年同期多8399億元，環比4月多增1.88萬億元或2.07倍，亦顯著多於市場預期的增2.015萬億元。截至2022年5月底，社會融資規模存量為329.19萬億元，同比增長10.5%。

3.銀保監召開小微金融工作專題（電視電話）會議。會議要求，2022年繼續實現普惠型小微企業貸款「兩增」目標，確保個體工商戶貸款增量擴麵。銀行機構要層層抓實小微企業信貸計劃執行，向受疫情影響嚴重地區進一步傾斜信貸資源。國有大型銀行要確保全年新增普惠型小微企業貸款1.6萬億元。股份制銀行要在完成現有信貸計劃的基礎上，對具備條件的地方進一步增加投放。地方法人銀行要用好用足普惠小微貸款支持工具、支小再貸款等政策，進一步做大普惠型小微企業貸款增量。一季度末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款（包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款）餘額53.4萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款餘額20.6萬億元，同比增速為22.6%。

4.國家主席習近平近日在四川考察時強調，要統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟穩定發展，保持社會大局穩定，在全面建設社會主義現代化國家新征程上奮力譜寫四川發展新篇章，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。《新華社》報道，習近平指出，堅決克服目前經濟發展面臨的一些困難，造好就業、社會保障、貧困群眾幫扶等方面的工作，造好維護社會穩定各項工作，保持人心穩定，保持社會大局穩定。他形容，堅持就是勝利，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅定信心，排除干擾，克服麻痺思想，抓緊抓實疫情防控重點工作，堅決鞏固住來之不易的疫情防控成果。此外，四川阿壩州馬爾康市由午夜起，18分鐘內先後發生4次地震，震級3.4級至5.8級，震源深度10公里至15公里，最強的一次約在一時半發生，達到黎克特制6級地震，震源深度13公里。由於震央5公里範圍內平均海拔超過3600米，當局仍在核實災情。

5.內地疫情稍降，周四（9日）新增本土及無症狀73宗。上海衛健委通報，周四上海新增本土新冠肺炎確診病例6例和無症狀感染者5例，其中1例確診病例和4例無症狀感染者在隔離管控中發現，社會面出現6例陽性感染者。針對新出現的6例社會面感染者，上海新增4個中風險地區，位於寶山、閔行、徐匯。目前上海共有23個中風險地區。本周末，上海將對浦東新區、黃浦區、靜安區、徐匯區、虹口區、寶山區、閔行區等6月1日以來有社會面陽性感染者報告的區實施「應檢盡檢」，包括居村、樓宇、園區、街面、場所等，做到不落一戶、不漏一人。上述區域在採樣時段實行封閉管理，採樣結束後解除封閉。北京通報，周四新增7例本土確診病例和1例無症狀感染者。昨日北京市篩查發現一起涉酒吧的聚集性疫情。截至9日15時，共判定密接253人，次密接18人，傳播鏈涉及6個區。此外，世界衛生組織（WHO）專家小組昨日公開報告，指仍然缺乏解釋疫情如何開始的關鍵數據，因此對任何合理假設持開放態度。專家小組的報告提到，由於缺乏中國方面提供的部分數據，新冠病毒溯源調查無法達成結論。

6.市場監管總局發布關於查處哄抬價格違法行為的指導意見，提出各級市場監管部門要健全市場價格異常波動應急機制，完善應急處置預案，強化監測預警，密切掌握價格動態，研判分析價格走勢，提高價格異常波動的敏銳性，增強監管的預判性、有效性、針對性。營者有下列推動或者可能推動商品價格過快、過高上漲行為之一的，市場監管部門可以認定構成《價格違法行為行政處罰規定》第六條第一項規定的哄抬價格違法行為，包括，捏造生產、進貨成本信息並散布的；捏造貨源緊張或者市場需求激增信息並散布的；捏造其他經營者已經或者準備提價信息並散布的。此外，在銷售商品過程中，強制搭售商品，變相大幅度提高商品價格的行為，監管部門可以認定構成《價格違法行為行政處罰規定》的哄抬價格違法行為。此外，國稅總局就落實留抵退稅政策舉行專題發布會，最新數據顯示，今年以來，截至6月9日，已累計新增退稅減稅降費及緩稅緩費超2萬億元。其中，繼續實施製造業中小微企業緩繳政策累計緩繳稅費4289億元。

7.內地神秘富商肖建華失蹤多年後，據《華爾街日報》引述消息稱，他最快將於本月在上海受審。中國官方目前未透露肖建華的動向。知情人士透露，檢方計劃起訴肖建華非法吸納公眾存款，惟無法確定檢方計劃對肖建華提出的具體指控。中國金融監管機構在2020年7月17日接管肖建華曾掌舵的「明天系」四家保險公司、兩家信託公司和三家證券公司，意味著「明天系」旗下的核心金融機構，都已正式被接管。其中，被當局接管兩年、接管期即將到期的「明天系」險企天安財險，周四在上海聯交所掛牌轉讓，底價21.14億元。虧損嚴重、信託逾期的天安財險，截至目前仍處於資不抵債的狀況，公司總資產為144.01億元，而總負債則152.55億元。天安財險轉讓的資產包括公司所有資產、負債及其保險業務，買方還必須無條件接收公司全部員工。天安財險表示，如未能在掛牌期間徵集到符合條件的投資者，公司將通過其他方式持續推進風險處置工作。失去天安財險控制權但仍掌握控股權的西水股份(滬:600291)，已於本周二（7日）收市後終止上市。

8. 彭博美元指數攀升至三周高點，10年期美國國債殖利率繼續上升，保持在3%上方。人民幣中間價兩連貶刷逾一周低，即期匯率（CNY）周五（10日）上午跟隨低開62點子，全日跌90點，收報6.6927，錄四連貶，續刷6月1日以來逾一周最低。交易員稱，歐洲央行會議缺乏更多細節，歐元表現不佳，另外美國通脹數據仍可能超預期強勢，美元也可能因此獲得進一步提振，人民幣外部環境重新趨於惡化。他們並表示，中國疫情持續反復，給經濟復甦帶來更多不確定性，這也會影響人民幣表現；另外近期日圓持續轉弱，日本的出口競爭力上升，作為應對，人民幣偏弱也符合中國的利益。德商銀行駐新加坡高級經濟學家周浩認為，未來幾年政策收緊可能導致美元走強，而中國的迴旋餘地要小得多；另外中美貨幣政策分化也會施壓人民幣，估計人民幣在2022年底和2023年底分別為6.7和6.8。瑞銀中國更預計人幣匯率年底將達到6.9，甚至跌破7關口。

 

撰文：經濟通中國組

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