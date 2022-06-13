  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】美CPI數據較預期高，美股及加密貨幣雙跌

13/06/2022

　　美國CPI最新數據為8.6%，較預期8.2%高，消息引發美股急挫，而加密貨幣亦跟隨回吐，其中比特幣失守27000美元關口，其恐懼與貪婪指數回到「極度恐懼」區域，以太幣亦回落至1400美元水平，其他山寨幣亦跟隨下挫。


　　Fairlead Strategies執行合夥人凱蒂斯托克頓表示，對於比特幣而言，現在重新測試 27200美元左右的長期支撐位的風險似乎有所增加，並指出中期和長期動能指標指向更多下行空間。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報26375.54元(美元．下同)，跌0.75%(24小時比較．下同)；以太幣現報1400.48元，跌2.39%；艾達幣報0.4761元，跌2.92%；瑞波幣報0.3415元，跌0.53%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

112.800

異動股

00700

騰訊控股

396.400

異動股

09626

嗶哩嗶哩－ＳＷ

219.800

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 112.800
  • 00700 騰訊控股
  • 396.400
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 219.800
  • 01299 友邦保險
  • 80.900
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 149.900
股份推介
  • 06860 指尖悅動
  • 0.240
  • 目標︰$0.35
  • 02347 友和集團
  • 2.100
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－ＳＷ
  • 213.800
  • 目標︰$240.00
  • 00302 中手游
  • 2.630
  • 目標︰--
  • 00388 香港交易所
  • 355.200
  • 目標︰$440.00
人氣股
  • 00001 長和
  • 53.400
  • 00700 騰訊控股
  • 396.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 112.800
  • 00388 香港交易所
  • 355.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 201.200
報章貼士
  • 00823 領展房產基金
  • 69.100
  • 目標︰$75.00
  • 02269 藥明生物
  • 69.000
  • 目標︰$100.00
  • 01109 華潤置地
  • 33.400
  • 目標︰$36.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/06/2022 08:32  【大國博弈】魏鳳和:美國將中國當敵人是錯，不惜一戰保台灣不失

13/06/2022 08:22  【國際要聞】法國國會首輪選舉得票接近，執政聯盟下周恐失大多數

13/06/2022 07:50  《華爾街內望》5月通脹再破40年新高，道指狂瀉880點

13/06/2022 07:50  《油金掠影》油價120美元支持強，通脹仍高金價升逾1%

13/06/2022 07:51  《匯市走勢》聯儲局料全力抑壓通脹，美元重回強勢

13/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒６億人幣，買騰訊沽美團

13/06/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】麥格里唱淡舜宇「跑輸大市」，上調嗶哩嗶哩目標

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》通脹剪刀差急收窄　信貸數據超預期　滬指周升逾1%
人氣文章

新聞>財經熱話

染藍效應過無新消息炒作　叠加BDI運價指數四連跌創6周低　東方海外跌跌不休
人氣文章

新聞>財經熱話

【匯市專訪】鄭廣復：日圓近期快速貶值　財務省指必要時干預匯市
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

次階段消費券詳情本周公布 新增兩支付工具 料推優惠吸客
人氣文章

足球俱樂部．主教練

新球季曼聯有希望，不敢抱期望
人氣文章

娛樂情報

單身過28歲生日 馮盈盈唔急向「金牌媒人」Bob攞快證
DIVA CHANNEL
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

Platinum Jubilee Show Stealer！4歲路易王子可愛扭計坐唔定，網民反應兩極！媽媽凱特臨危不亂，她怎樣管教王室孩子？
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

《觀星悟道》：嶺南畫派傳人劉孟寬，在孜孜追求中悟出藝術真道
人氣文章

Art & Living

ArtInvest：Katherine Bernhardt「傻豹」和六角彩子作品均打破藝術家歷年記錄！高成交價可作為往後定價的指標？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
別人恐懼我貪婪，機會來了！疫情下全球頂級「波士頓馬拉松」降低門檻，終於可參加！
人氣文章
10分鐘食得！微辣惹味「香荽素肉魯菇菌麻婆豆腐」，送飯超開胃！
人氣文章
出軌殺傷力遠比想像中大！由情感受傷到關係重建必經的6個歷程！破壞容易修補難，你明白嗎？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2022 09:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2022 09:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2022 09:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/06/2022 08:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事10/06/2022
《神州經脈》通脹剪刀差急收窄　信貸數據超預期　滬指周升逾1%
人氣文章財經熱話10/06/2022
染藍效應過無新消息炒作　叠加BDI運價指數四連跌創6周低　東方海外跌跌不休
人氣文章財經熱話10/06/2022
【匯市專訪】鄭廣復：日圓近期快速貶值　財務省指必要時干預匯市
人氣文章財經熱話10/06/2022
【港股去向】李偉傑料三大因素影響港股走勢　科技股仍可吼！
人氣文章財經熱話10/06/2022
歐央行預告下月僅溫和加息　匯控渣打續受壓　低吸此其時?
人氣文章FOCUS10/06/2022
【FOCUS】低通脹閒視全球　需求弱仍費思量
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金