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溫傑料聯儲局未來三個月各加息半厘　恒指本周20600點見支持

13/06/2022

 嘉賓：獨立股評人 溫傑

 

    美國居民消費物價指數上月升幅大過預期，市場擔心聯儲局將加大力度收緊貨幣政策，港股會否受累外圍市況而被震散？恒指公司旗下指數季檢今日（13日）生效，東方海外(00316)﹑宏橋(01378)﹑中芯(00981)及中升(00881)正式入恒指，對一眾新貴部署策略有何建議？車股強勢，現時入市也不遲？翻查車企今年達成銷售目標進度，對揀股有何啟示？

 

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