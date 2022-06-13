【大行炒D乜】麥格里唱淡舜宇「跑輸大市」 目標價削至86.6元
13/06/2022
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2022 12:20
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2022 12:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/06/2022 12:00
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