  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】有報道指加息75點子，加密貨幣持續遭拋售

14/06/2022

　　有報道指聯儲局本周議息後或會宣布加息0.75厘，引發股市拋售加劇，加密貨幣同樣未能止血，比特幣跌至23000美元水平，以太幣亦跌至1200美元位置，市場恐慌情緒加劇，分析指這輪熊市可能要到六月尾才有轉機，而本周議息將成為跌勢何時喘定的指標。

 


　　另外，有消息指大型加密貨幣貸方Celsius停止了提款，該公司最近在4月份聲稱持有至少15萬粒比特幣，按當前價格計算價值約35億美元；而幣安亦短暫停了比特幣提款。外匯經紀商Oanda的高級市場分析師Edward Moya表示，人們對加密貨幣的看法很糟糕， 比特幣如果價格走勢跌破20000美元，往後的情況可能更加惡劣。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報26375.54元(美元．下同)，跌0.75%(24小時比較．下同)；以太幣現報1400.48元，跌2.39%；艾達幣報0.4761元，跌2.92%；瑞波幣報0.3415元，跌0.53%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

98.250

異動股

01797

新東方在綫

9.460

異動股

03690

美團－Ｗ

186.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 98.250
  • 01797 新東方在綫
  • 9.460
  • 03690 美團－Ｗ
  • 186.400
  • 00700 騰訊控股
  • 367.200
  • 02333 長城汽車
  • 15.320
股份推介
  • 01345 中國先鋒醫藥
  • 2.530
  • 目標︰$2.90
  • 02333 長城汽車
  • 15.320
  • 目標︰$20.00
  • 02380 中國電力
  • 4.050
  • 目標︰$4.40
  • 03669 永達汽車
  • 8.000
  • 目標︰$9.80
  • 01929 周大福
  • 13.080
  • 目標︰$15.40
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 98.250
  • 00700 騰訊控股
  • 367.200
  • 00388 香港交易所
  • 339.400
  • 02333 長城汽車
  • 15.320
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.100
報章貼士
  • 02333 長城汽車
  • 15.320
  • 目標︰$21.00
  • 00631 三一國際
  • 7.780
  • 目標︰$9.00
  • 01765 希望教育
  • 0.570
  • 目標︰$0.70
熱炒概念股
即時重點新聞

14/06/2022 08:30  【大國博弈】楊潔篪會晤沙利文，指美方行為令中美關係陷入困境

14/06/2022 07:50  《華爾街內望》華爾街籠罩悲觀情緒，美股低開標普跌入熊市

14/06/2022 07:50  《油金掠影》憂北京疫情擴大，油價曾創一周低位，金價挫逾2%

14/06/2022 07:50  《匯市走勢》避險需求上升美元續走強，美匯指數突破20年新高

14/06/2022 08:29  《新股上市》快狗打車(2246)赴港上市，入場費約4343元

14/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒２億人幣，買美團沽中芯

14/06/2022 08:27  【大行炒Ｄ乜】新東方上日揚逾１３％，摩通升七成三目標至１９元

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】有報道指加息75點子，加密貨幣持續遭拋售
人氣文章

新聞>財經熱話

【紓困措施】8月起分階段發放第二期消費券　意圖永久離港不可領
人氣文章

新聞>專訪

《陶冬專訪》拉加德忽然激進，歐洲會否重蹈債務危機？（有片）
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

消費券2022｜第二期5,000元消費券8月起分階段發放！新移民、來港專才可領半額！有意圖移民無得拎？一文睇晒申請資格及發放日期
人氣文章

娛樂情報

陳瑞輝甩拖無損心情 邱士縉勢做小朋友「世一」
人氣文章

財識兼收．止凡

綠債(04252)破發事件
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

《Stranger Things》第四季延續80年代時尚，主角身上出現最多的竟然是這個牛仔品牌？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

最新研究！每天吃一隻雞蛋，有助降低患心血管病風險！那麼應天天進食嗎？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

同樣是青瓷，如何辨認它是宋官窯器，還是龍泉仿官窯器？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
男友那話兒不夠長？要多長才夠滿足伴侶？有些東西，比長度更重要
人氣文章
每年1,500人死於肝癌！腫瘤3個月大一倍！國際研究：免疫組合治療存活期倍增！藥費多少？政府有無資助？
人氣文章
疫苗通行證｜今日起涵蓋專科門診等醫療處所！睇醫生覆診要打齊3針？邊啲地方不受限？可用核酸檢測代替？一文睇清安排適用名單 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/06/2022 09:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/06/2022 09:38
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/06/2022 09:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/06/2022 09:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/06/2022
【虛幣世界】有報道指加息75點子，加密貨幣持續遭拋售
人氣文章財經熱話13/06/2022
【紓困措施】8月起分階段發放第二期消費券　意圖永久離港不可領
人氣文章專訪13/06/2022
《陶冬專訪》拉加德忽然激進，歐洲會否重蹈債務危機？（有片）
人氣文章中國故事13/06/2022
《神州經脈》北京疫情添陰霾A場跌　人幣五連貶　百三億外資急撤
人氣文章財經熱話13/06/2022
【教育股反彈】新東方在綫創一年新高　潛在升幅還有40%？
人氣文章財經熱話13/06/2022
【內險回暖？】摩通指內險股最壞時間已過　惟平保轉勢言之尚早？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金