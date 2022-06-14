國航南航宣布復航 惟受累人幣連日走弱股價續跌

內地航班管控逐步放寬，南航(01055)、國航(00753)及海航等多家航空公司宣布復航，獲准增開國際航班，另國際航班熔斷統計日期據報亦由7天調整至5天，早前亦有大行指中資航空股將受惠重新開放籲買入，惟人民幣受累美元升值及中資港股分紅購匯等多項因素，錄四連貶創逾三周低，對有大量美元債的中資航空公司不利，其股價已連跌多日，今日(14日)縱有利好消息仍未能止跌。

(Shutterstock圖片)

南航增廣州往返仰光金邊航班 航班熔斷統計日期降至5天

據內媒報道，南航、國航、海航等多家航空公司宣布新的國際航班計劃，預示「五個一」政策下國際航班運營進一步放開。國際航班增班方面，6月18日起，南航廣州至仰光往返由每4周一班增至每兩周一班；6月21日起，南航廣州至金邊往返由每5周一班增至每3周一班；6月23日起，海航復航重慶至羅馬往返，每周往返一班。其實早於5月底，國航內部人士就曾表示已收到民航局新增國際航班的額度配置，其中國航獲往返白俄羅斯和阿聯酋的新增額度，南航獲往返吉爾吉斯、塔吉克和土耳其的新增額度。

除了國際航班復航及增班，據內媒引述航空博主「北美票帝」報道指，國際航班熔斷規則已經調整，統計日期自落地後7天調整至5天，自6月1日入境日執行。航旅事公眾號也發文表示，航司業內人士確認此調整已經「全面落地」，國航內部人士亦指此消息為真。

高盛：股價已反映疫情影響 國航東航最受惠重新開放



另外，高盛早前發表報告，下調今年國內航空客運量預測，料全年客運量將恢復至2019水平的57%，相對之前預測為72%，以反映過去兩個月新冠疫情和國內更嚴格的旅遊限制政策影響。今年國內航空公司將會面臨比2020年更大的挑戰，因當時國內客流量為2019年水平的71%，預計航空公司今年將產生更大的虧損。不過，中資航空股股價接近歷史均值，已完全反映疫情帶來的影響，當中偏好國航和東航(00670)，它們是重新開放和提價的主要受惠者，予「買入」評級，惟目標價分別由8.2元及4.4元降至8.1元及4.2元。南航則予「中性」評級，目標價由5.2元降至5元。



大和則指，由於近期內地政府的經濟刺激措施，國際航班的管控亦有望於下半年放寬，故上調東航評級，由「跑贏大市」升至「買入」，目標價維持3.3元，預期集團今明兩年的虧損會擴大，但2024年料會回復盈利，另亦將南航評級由「持有」上調至「買入」，目標價由4.5元升至5元。

人民幣中間價四連貶創逾三周低 美匯指數突破20年高位



中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7482，較上個交易日跌300點子，錄四連貶，創5月20日以來逾三周新低，上個交易日報6.7182。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早再低開259點子，報6.7600，上個交易日即期匯率收盤報6.7341。

環球經濟放緩及美國通脹再破40年新高，令投資者避險需求上升，並押注聯儲局會加快推行緊縮貨幣政策。美匯指數周一(13日)紐約時段大幅上漲1.01%，至105.21，是2002年12月以來最高。交易員認為短期美元將維持強勢，若聯儲局立場超預期鷹派，不排除美匯指數再破高位，屆時人民幣或下試6.8關口，惟大幅貶值可能性較微。

中金：受累美元升值及中資港股分紅購匯等 本周或見6.8

中金公司表示，聯儲會本周將召開議息會議，受上周五(10日)超預期的美國CPI數據影響，今後的加息途徑或發生改變，美元升值壓力較大的背景下，預測本周美元兌人民幣匯率區間為6.65至6.80，另外本周人民幣還面臨大城市疫情散發和中資港股分紅購匯帶來的貶值壓力。

興業研究則認為，歐洲央行加入緊縮行列將壓制美元上行空間，美指未來走勢將取決於歐美緊縮預期博弈。而6至8月正值港股購匯分紅季，人民幣匯率再添修復高估力量，不過考慮到外匯市場流動性回歸、A股凸顯對外資的吸引力，人民幣修復高估的速率較4至5月將放緩。另外，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤早前發表研究報告，預計人民幣對美元將在未來幾個月進一步走弱，年底為6.9；如果美元走強，人民幣對美元匯率可能會在年內突破7。



國航半日跌1.85%收報5.3元，連跌4日，累計跌幅7.83%；東航跌1.13%收報2.62元，連跌4日，累計跌幅6.76%；南航跌1.75%收報3.92元，連跌4日，累計跌幅7.98%。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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