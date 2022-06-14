今屆行會召開最後一次例會 林鄭：竭盡全力創造領導人訪港條件

行政會議周二（14日）召開本屆政府任內最後一次例行會議，行政長官林鄭月娥出席任內最後一次行會前見記者時表示，未來兩周如香港有緊急事務，行會仍會召開特別會議。

（政府新聞網）



林鄭表示，本屆政府五年期間，香港遇到很多挑戰，日常工作被打亂，行會共召開220次會議，與上屆政府相約，她感謝行會成員特別是非官守成員。



疫情個案水平上升值得關注



林鄭指，本港第五波疫情後，確診數字由每日200至300宗上升至本周的700至800宗，各項監測水平都有上升，包括污水病毒量、圍封強檢等，情況值得關注，但在住院及重症率未有大幅上升，大部份染疫人士為輕症，仍未對醫療系統有威脅，醫管局住院個案，絕大部分是輕微或者沒有徵狀，在371人住院只有22人是重症，其中3人需要深切治療。她重申，直至6月底不會放寬社交距離措施。



被問到香港何時重新開放關口，林鄭指明白不少業界，例如金融界促請更放寬社交距離措施。她稱需要平衡與內地免檢疫通關及與外國通關需求，惟現時不是她可以決定，她任期只剩下兩星期，若有更新反而會造成混亂。



竭盡全力創造領導人訪港條件

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林鄭表示，因為疫情反彈，暫時不會放寬第三階段防疫措施，所以不能舉辦大型慶祝活動，不過仍會竭盡全力創造領導人訪港條件，加強執法、教育及打針、宣傳等，亦要製造輕鬆愉快環境。



公務員薪酬調整應由下屆政府處理



有關年度公務員薪酬調整，林鄭認為今年比較特殊，因為社會上有爭議，需要更認真評估6個因素，因為考慮的因素包括公務員士氣，要由即將離開的班子去決定是不太適合，應該留待下一屆政府處理。



林鄭又指，周二是本屆政府最後一次例會，在安排上是處理不了公務員薪酬調查，她表示明白公務員有些失望，只是讓下屆政府有空間，以及對未來管治有影響的條件，實際上有關調整是有追溯力，不論是何時調整，都是根據4月1日的財政年度生效。

撰文：經濟通採訪組

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