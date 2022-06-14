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猛加息預期升溫納指大跌　港市科技股先跌後反彈已屆吸納時？

14/06/2022

　　美國5月通脹未有見頂跡象，有報道指聯儲局本周議息後或會宣布加息0.75厘，引發美股遭拋售，納指大跌4.68%，中概科技股亦受拖累，港股科技股今日(14日)開市雖亦全線下跌，其中阿里巴巴(09988)更開跌逾半成，但其後跌幅明顯收窄，其中美團(03690)及京東(09618)更倒升收市。科技股近日接連獲瑞信及高盛等唱好，難道已不太受外圍影響，已屆吸納時？

 

 (iStock圖片)

 

多家大行料美儲局本周加息0.75厘　摩通指甚至會加一厘

 

　　美國加息風暴愈演愈烈，早前公布美國5月CPI按年增8.6%再創40年新高，市場憂慮聯儲局或加快加息之際，《華爾街日報》有報道指局方議息後或會宣布加息0.75厘。

 

　　一般而言，利率上升被認為對科技股不利，因為可能會打擊未來現金流。而摩通、高盛、巴克萊及傑富瑞都預計美聯儲將在本周加息75個基點，其中摩通經濟學家Michael Feroli暗示，長期通脹預期意外上升，美聯儲官員不會受制於之前50個基點的加息幅度，本次甚至可能加息100個基點。Dakota財富管理公司高級投資組合經理Robert Pavlik則表示，美聯儲必須通過減少過剩流動性來控制需求，因此預計美聯儲將在本周加息100個基點。

 

瑞信：受惠疫後重啟及監管放寬等　科網股仍有上升空間

 

　　另方面，就科網股近日大幅反彈，瑞信指，科網股急升是因內地疫後重啟、中央及地方政府均推刺激經濟措施、滴滴調查完結顯示監管機構釋放正面訊號，以及第二季盈利指引未如預期般欠佳。科網行業中，電子商貿反彈相對強勁，因近日「618」購節物表現理想；補貼減少及數量增加，食品外送收入向上；線上遊戲相對穩定，獲批版號增加意味下半年有向上空間。因此，相信科網股下半年有望反彈，但串流平台則持續面對挑戰。


　　瑞信又指，大部分投資者都未能把握科網股近日的強勁升勢，但預期現水平仍有進一步上升空間，因監管放寬，預期會有更多正面的市場消息，另憧憬盈利見底，加上調高行業在投資組合的比重，現時市場普遍看好京東、美團及網易(09999) 。經過一輪升勢後，瑞信看好阿里巴巴及快手(01024)，因阿里巴巴估值吸引，新業務虧損亦料見底，股份回購亦為股價提供動力，而快手營運改進及成本優化，變成盈利增長動力。

 

高盛：內地與環球央行幣策差異利好　黃瑋傑：政策鬆綁可提升估值

 

　　高盛則認為，內地及環球央行貨幣政策差異有助中國經濟見底，科技股估值低及多項監管利好消息都有助其進一步反彈。輝立證券董事黃瑋傑亦同意高盛看法，於今日《開市Good Morning》節目指，中國及美國處於兩個不同的經濟周期，美國需要不斷加息遏抑通脹，但加得太重手恐致經濟衰退，對於高估值成長型的科技股不利，但中國需穩經濟，可能會降息降準及推出更多其他措施，而嚴監管的政策取態亦看似有轉變，強調平台經濟的重要性，令市場覺得政策鬆綁，有助提升科技股估值。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

曾永堅：看好京東美團　可分注作中長線吸納

 

　　椽盛資本投資總監曾永堅則於《hot talk 1點鐘》節目指，科技股要逐隻評估，要看其怎樣適應現時新監管環境，以及看估值，以判斷哪些值得中長線吸納，現階段不宜只博短線反彈，而近期雖見監管政策有所放緩，但不代表方向有改變。

 

　　曾永堅較看好京東及美團，因料受惠中央持續積極推動內地消費環境改善，短期雖難免受美股科技股下跌拖累，但可分段吸納，美團如跌至20天線180元可作第一注吸納，跌至100天線175元可積極吸納，京東則可於早前上升裂口位232元附近作第一注吸納，跌至50天線220元可積極吸納。另市場對阿里巴巴疫後表現有憧憬，尤其適逢內地解封兼正值「618」購物節，有利短期股價表現，料50天線95元見支持。

 

連敬涵：加0.75厘會令跌幅加劇　基本面轉差難看好

 

　　另香港股票分析師協會理事連敬涵表示，過往聯儲局主席鮑威爾態度都較為觀望，而且美國政界中人以至聯儲局官員都有較多人認為高通脹為暫時性，故今次加息0.5厘機會仍較大。若最終只加0.5厘，科技股固然反彈，但若加0.75厘則會令科技股跌幅加劇，加上恒指仍有下試20400點風險，科技股難免再有一輪跌勢，建議不要急於低撈。如果加息幅度如市場預期，科技股後市亦難看好，早前市場憧憬監管鬆綁兼有政策扶持，但此後內地疫情反覆而且政策利好作用消化後，中國經濟再度轉淡下，科技股基本面轉差，業績亦難有好表現。

 

　　阿里今日收市跌2.51%收報101.2元，美團升3.29%報194.4元，京東升0.84%報241.2元，騰訊(00700)跌0.27%報376元，網易升0.31%報163.1元，快手跌0.23%報86.3元，小米跌(01810)跌1.54%報11.54元，百度(09888)跌2.09%報136.2元，嗶哩嗶哩(09626)跌1.52%報193.9元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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