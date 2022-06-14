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【專訪】陶冬：埃爾多安另類抗通脹，土耳其陷泥沼（有片）

14/06/2022

　　全球實際負利率最嚴重的地方在哪？不是歐元區，也不是美國，而是土耳其，高達-59.5%。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪就指，今年以來土耳其里拉兌美元下跌了近30%，五年間貶值了380%，但總統埃爾多安卻開啟「新經濟模式」，令土耳其在惡性通脹泥沼中愈陷愈深。

 

　　何謂「新經濟模式」？簡單說，就是大幅削減利率刺激經濟活動、幫助房地產和基礎建設，用富有土耳其特色的方式來治理通脹。埃爾多安甚至稱，「我們推開了帝國主義金融機構開出的經濟處方，那些只會令富者愈富，貧者愈貧。」

 

　　陶冬認為，埃爾多安的土耳其曾在2002-2008年期間，成功地將通脹控制在單位數字的水平，GDP增長超過7%。但在他通過修憲獨攬大權後，經濟政策理念發生了改變。過去幾年減息和赤字財政的確令土耳其經濟取得了較高的名義增長，但是通脹卻如脫韁之馬蠶食著消費者的購買力。

 

　　「經濟受到經濟規律的制約，並不會因為個別政治人物的喜好而改變。成也埃爾多安，敗也埃爾多安，只是苦了土耳其人民。」

 

 

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