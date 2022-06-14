《神州經脈》中美官員會面談困境與分歧 滬指V彈高收外資轉流入

因預期美聯儲局會加快緊縮，標普500周一（13日）在經濟悲觀情緒下暴跌近3.9%，較1月高位下滑22%，正式跌入熊市。美股大跌，資本市場震盪，滬深股市今早接力昨日跌市續低開，隨著半導體板塊急挫超過半成，軍工、軟件、有色等板塊集體捱沽，滬綜指早市最多挫1.8%，低見3195.82點失三千二，不過到了下午，滬指突然在金融股拉動下快速收復失地，尾盤更愈升愈急，最終V型反彈，在全日最高點3289.13點收市，創下今年4月7日以來新高。





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不過金融股暴漲不改超過2500隻個股下跌的尷尬現實，軍工、半導體板塊急挫，深成指全日僅升0.2%，創業板指微升0.07%。兩市全日成交10994億元（人民幣．下同），連續第三個交易日破萬億，資金循陸股通流出改流入，淨流入規模39.44億元。



對於下半年國內經濟形勢，機構普遍認為，在一系列穩經濟政策措施推動下，中國經濟增速有望反彈。《中國證券報》引述中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，二季度GDP增速可能探底至2%附近，有望在三季度開始回升。華西證券報告則預計，穩增長政策全面發力，下半年經濟增速將回到5%以上。



今日新聞精選



1.中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪，與美國白宮國家安全顧問沙利文在盧森堡會晤，雙方同意以落實好兩國元首達成的重要共識為主線，加強接觸對話、減少誤解誤判、妥善管控分歧，認為保持溝通渠道順暢是必要和有益。今次是兩人繼上月18日通電話以來再度接觸。美國白宮稱，會面持續了約四個半小時。楊潔篪指，中美關係處在關鍵十字路口，中方堅決反對以競爭定義中美關係，美方應端正對華戰略認知，作出正確抉擇，將拜登總統的「四不一無意」表態轉化為實際行動，與中方相向而行，切實落實兩國元首重要共識。白宮表示，沙利文與楊潔篪就一系列地區及全球安全問題，以及美中關係的關鍵問題，進行了坦誠、實質及富有成效的討論。沙利文強調，美中保持開放的溝通渠道，以管控兩國之間競爭的重要性。此外，美國國會一個兩黨議員小組周一表示，他們已就一項立法達成共識。該立法將賦予美國政府全面的新權力，以阻止美國對中國的數十億美元的投資。在北京，外交部發言人汪文斌回應表示，中國擴大高水平開放的決心不會變，中國開放的大門只會愈開愈大，投資中國就是投資未來。美方政客對中美正常經貿合作不斷設限，阻止不了中國的發展，只會讓自己畫地為牢，錯失發展機遇。



2.中國商務部今日公布，1-5月全國實際使用外資（FDI）5642億元人民幣，同比增長17.3%；折合877.7億美元，同比增長22.6%，增速較1-4月的26.1%有所回落。從行業看，服務業實際使用外資金額4233億元，同比增10.8%；高技術產業實際使用外資同比增42.7%，其中高技術製造業增長32.9%，高技術服務業增長45.4%。從來源地看，南韓、美國、德國實際對華投資分別增長52.8%、27.1%、21.4%；從區域分布看，中國東部、中部、西部地區實際使用外資同比分別增長16.1%、35.6%和17.9%。此外，人民銀行公布，2022年一季度末，中國金融業機構總資產為396.39萬億元，同比增長8.7%；金融業機構負債為360.27萬億元，同比增長8.6%。



3.內地新冠本土陽性個案維持三位數，全國周一新增本土確診加無症狀感染合計127宗。北京疫情風險加劇，昨本土新增42例確診及32宗無症狀感染。天堂超市酒吧群組累計個案超過200宗，酒吧所在的三里屯，所有酒吧停業，區內的棋牌室、足浴店及美容美髮店等暫停營業，700多間餐飲企業全部暫停堂食。該市還將對酒吧涉疫地區連續三天開展核酸篩查。上海市衛健委通報，周一上海新增本土新冠肺炎確診病例3例和無症狀感染者14例，其中3例確診病例和13例無症狀感染者在隔離管控中發現，社會面新增1例陽性感染者。寶山一地升為中風險地區，目前共有36個中風險地區。上海市閔行區本周六（18日）將再次開展全區全員常規核酸篩查。此外，上海市統計局公布，5月上海居民消費價格（CPI）同比上漲4.6%，連續第二個月漲幅超過4%，大幅高於同期全國數據2.1%。上海5月CPI漲幅較大，主要因為食品價格上漲19%。



4.中澳關係冰封逾兩年，隨著新任澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）上任，兩國官員對話近期變得頻繁。阿爾巴內塞周二（14日）在布里斯班表示，中國需要解除對澳洲的制裁以改善兩國關係。他並對兩國部長近三年來的首次會談表示歡迎，認為這是「一件好事」，他又認為中國的貿易對澳洲經濟具有重要性。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）周日（12日）在新加坡安全會議的間隙會見了中國國防部長魏鳳和，馬勒斯形容兩人長達一小時的談話為「重要的第一步」。在北京，外交部發言人汪文斌周二回應表示，近年來中澳關係遭遇困難的是非曲直十分清楚，中國對於發展中澳關係的立場是一貫明確的，澳方應該秉持相互尊重、互利共贏的原則處理兩國關係，同中方相向而行，推動中澳全面戰略夥伴關係健康穩定發展。阿爾巴內塞上月當選澳洲新任總理時，中國總理李克強致以賀電。中國外交部周一表示，中方已經收到阿爾巴內塞總理致李克強總理的復謝信。



5.券商薪酬近日成為熱點話題，據《彭博》早前引述消息報道，內地監管機構在上海及北京的會議上警告外資銀行的高層薪酬過高，敦促銀行減薪並將遞延獎金延長至三年或更長時間。中國證監會最新否認上述報道，強調該會及相關證監局、行業協會未召開過上述會議。中證監表示，監管部門近期會同行業協會，在充分聽取行業意見建議的基礎上，由證券業協會、基金業協會分別發布了薪酬管理指引，但並無設置薪酬限額，也不涉及薪酬總額和具體操作辦法。另據Ignites Asia周一報道指，中證監首次在資產管理行業中明確規定，所有基金公司均應設立「黨支部」。報道又稱，中國法律要求國內所有公司，包括外國公司，都必須在其業務中設立黨支部；但長久以來，該規則被視為屬具象徵意義的命令。報道引述有與外國基金經理合作的上海律師表示，該規定適用於中外合資企業和外商獨資公司，包括美國公司在中國的子公司，例如BlackRock、Fidelity和Neuberger Berman，都屬於同一監管範圍。不過，中證監對上述消息暫未有回應。



6.內房陽光城(深:000671)周一晚發布公告稱，公司擬將持有100%權益的杭州高光置業有限公司，轉讓給濱江集團(深:002244)全資子公司繽慕公司，股權轉讓價14.98億元，公司及高光置業原對中融信託負有的33.04億元還款義務由繽慕公司承接，合計總代價約48億元。值得關注的是，陽光城早前的公告曾預計交易總代價不超過57億元。交易完成後，繽慕公司持有高光置業100%權益和股權，從而間接持有永康眾泰小鎮項目開發主體金華虹光置業有限公司100%股權，同時將承擔高光置業的所有債權債務。另據內媒《澎湃新聞》報道，遠洋集團(03377)以50.15億元出售北京銳中心辦公樓項目股權，由項目合作方中國平安(02318)(滬:601318)旗下平安人壽接手。這是近期遠洋集團出售的第二個項目股權。集團還宣布，提前償還「21前海致遠ABN」、「致遠2優」兩筆ABS債券，總金額約8.75億元。此外，融創中國(01918)一筆原定周一到期的境內債「16融創05」，展期兩年的方案已獲得債券持有人的投票通過，融創已在當日支付了當期全額利息。



7.人民銀行、水利部周一聯合召開金融支持水利基礎設施建設推進工作電視電話會議，會議要求，各金融機構要找準定位、創新產品、依法合規，切實加大對水利項目的金融支持力度。政策性、開發性銀行要用好新增的8000億元信貸額度，抓好任務分解，強化考核激勵，加大對國家重大水利項目的支持力度。此外，隨著全國多地迎來高溫天氣，迎峰度夏正式啟動，用煤用電也將迎來新一輪高峰。多地電力部門、相關機構預測認為，今夏部分地區存在一定的用電缺口。中國電力企業聯合會預計，2022年迎峰度夏期間，全國電力供需總體平衡，用電高峰時段電力供需偏緊。其中，東北、西北區域電力供需基本平衡；南方、華東、華中、華北區域用電高峰時段電力供需偏緊。



8. 中央軍委主席習近平日前簽署命令，發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，自2022年6月15日起施行，為軍隊執行非戰爭軍事行動提供法規依據。所謂非戰爭軍事行動，通常包括軍事威懾、國際維和、反恐怖活動、反走私、緝毒、戒嚴、防暴平暴等。《綱要》堅持總體國家安全觀，著眼有效防範化解風險挑戰、應對處置突發事件，保護人民群眾生命財產安全，維護國家主權、安全、發展利益，維護世界和平和地區穩定，創新軍事力量運用方式，規範軍隊非戰爭軍事行動組織實施，對有效履行新時代軍隊使命任務具有重要意義。所謂非戰爭軍事行動，通常包括軍事威懾、國際維和、反恐怖活動、反走私、緝毒、戒嚴、防暴平暴等。



9. 環球經濟放緩及美國通脹再破40年新高，令投資者避險需求上升，並押注聯儲局會加快推行緊縮貨幣政策。美匯指數周一紐約時段大幅上漲1.01%，至105.21，是2002年12月以來最高。人民幣中間價錄四連貶，邁向逾三周新低；即期匯率（CNY）周二上午再低開259點子，報6.7600，其後跌幅收窄，全日僅跌17點，收報6.7358，錄六連跌，續刷5月26日以來近三周最低。交易員稱，市場預期美聯儲將大幅加息75個基點以對抗通脹，美元指數維持在20年高位，人民幣受累一度跌破6.76關口，但逢高結匯增多助匯價收復部分跌幅。他們並表示，美聯儲激進加息或令美國經濟陷入衰退也引發市場憂慮，風險情緒已明顯惡化，短期美元料維持強勢，且待本周美聯儲議息會議結果揭曉。另據人行公布，5月末人行口徑外匯佔款餘額為213228.67億元，當月外匯佔款減少89.85億元，為連續第二個月錄得下跌。





撰文：經濟通中國組



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