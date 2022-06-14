《新股上市》快狗打車GOGOX今起招股 入場費約4343元

線上同城物流平台快狗打車GOGOX(02246)周二（14日）起至17日招股，公司計劃發行3120萬股，一成於香港公開發售，發售價將為每股21.50元，集資最多6.71億元，每手200股，一手入場費4343.35元，預計將於6月24日掛牌。

快狗打車執行董事兼聯席行政總裁林凱源（趙嘉駿攝）

毛利率控制於特定水平 重視內地監管政策



快狗打車執行董事兼聯席行政總裁何松指出，有信心未來毛利率將持續提升，但強調會將毛利率控制在一個特定水平。尤其就內地業務而言，公司特別重視內地當局的監管政策，包括保護勞動者權益、保持行業健康發展、環境保護等。而不是像早幾年資本無序擴張，導致很多大平台因取得壟斷地位，反而背負一些資本壓力，不得不無限制的提高毛利率，最終或損害平台上從業員的利益，認為公司能控制好擴張。



不會加入平台間的「補貼戰」 以服務贏取市場



何松提到，過往有同業通過燒錢補貼的方式獲得市場份額，認為該模式是暫時的，未來內地也不會允許資本無限制通過補貼競爭，強調不會加入內地平台的「補貼戰」。他指，公司過去幾年投放在補貼上營銷費用是越來越低，而是依靠為平台上的司機賦能，為他創造可觀穩定的收入，通過其服務和技術贏取市場和客戶。



整個亞洲同城貨運市場規模逾3萬億人幣



何松續指，公司通過上市聆訊前，要先經過內地的所有基本監管，包括與網信辦、交通部等已進行溝通，強調在數據安全、勞動者權益保護等方面是合規。他又指，整體內地經商環境發生非常大變化，從原來的粗放發展，到現在講求長期持續健康發展，認為在這些方面公司是做得最好的平台之一。



何松又提到，整個亞洲同城貨運市場規模逾3萬億元人民幣，目前互聯網同城貨運平台滲透規模約1000億人幣，認為未來5年內，相關市場年對年增速將達50%。



續拓展海外業務 重點布局東南亞市場

（趙嘉駿攝）



執行董事兼聯席行政總裁林凱源表示，疫情使企業物流需求增多，而電商及即時送貨的需求也明顯提升，業務也一直穩步增長。集團將持續拓展海外業務，優先以東南亞市場布局，提到去年底在越南成立子公司，強調越南是公司重點發展的地區，未來將根據每個國家的情況而制定當地的投資計劃。



被問公司為什麼在近期市況波動時上市，林凱源指，市況已持續波動了一段時間，公司至今已發展8年，海外和國內業務發展成熟，認為現時上市是對公司未來發展有利的時機。

撰文：經濟通採訪組

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