【虛幣世界】通漲及經濟下行憂慮，比特幣繼續下試

由於持續的通貨膨脹與經濟下行憂慮，市場預計比特幣有機會跌穿20000美元關口，即2017年的水平，而且目前經濟狀況下不太可能反彈，以太幣同樣如此。比特幣目前企在21000美元水平，其他山寨幣方面，SOL和XLM在周一暴跌後反彈5%以上，但WBTC和TRX繼續遭受損失，後者一度下跌超過13%。



Oanda美洲高級分析師Edward Moya表示，目前比特幣交易者在FOMC的決定前束手無策，比特幣仍保持在20000美元的水平，如果華爾街做出非常強硬的決定並召開新聞發布會，美國國債收益率和美元可能會再次飆升，這將考驗許多加密貨幣交易員的底線；而交易所巨頭Coinbase宣布裁員約18%的員工，約 1100 個工作崗位，都影響到了市場情緒。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報22098.89元(美元．下同)，跌0.17%(24小時比較．下同)；以太幣現報1213.30元，升0.36%；艾達幣報0.4888元，升1.18%；瑞波幣報0.3216元，升0.03%。



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