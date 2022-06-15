  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍：比亞迪完成回購A股後聚焦基本面　料H股短期300元徘徊

15/06/2022

 嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　市場觀望美國聯儲局明日（16日）公布的議息結果，隔晚美股個別發展。美國債息持續飆升，10年期債息曾高見3.495厘，續創逾11年以來新高。不過，中概股強勢反彈，港股短期須再試低位嗎？比亞迪(01211)(深:002594)完成回購A股計劃，合共斥資逾18億人民幣。回購A股過後，股價能否持續強勢？對H股有多大影響？蔚來(09866)將於今晚（15日）舉行產品發布會，預料推出新SUV－ES7，新車有何賣點？對刺激銷量有多大幫助？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01797

新東方在綫

13.660

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

105.600

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

131.400

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01797 新東方在綫
  • 13.820
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 105.500
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 131.500
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 144.300
  • 00189 東岳集團
  • 11.520
股份推介
  • 09923 移卡
  • 21.750
  • 目標︰$26.00
  • 02886 濱海投資
  • 1.740
  • 目標︰$2.50
  • 06690 海爾智家
  • 26.000
  • 目標︰$28.30
  • 01345 中國先鋒醫藥
  • 2.440
  • 目標︰$2.90
  • 02333 長城汽車
  • 17.160
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 105.500
  • 00700 騰訊控股
  • 376.000
  • 02333 長城汽車
  • 17.160
  • 03690 美團－Ｗ
  • 198.000
  • 00941 中國移動
  • 50.150
報章貼士
  • 06066 中信建投証券
  • 8.510
  • 目標︰$9.00
  • 00316 東方海外國際
  • 241.800
  • 目標︰$250.00
  • 01193 華潤燃氣（一百）
  • 34.900
  • 目標︰$42.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/06/2022 10:04  【聚焦數據】內地5月社會消費品零售總額跌6.7%，好於預期

15/06/2022 10:03  【聚焦數據】內地5月工業增加值轉升0.7％，大勝預期下跌

15/06/2022 09:28  金管局紐約時段再入巿承接92.55億港元沽盤

15/06/2022 09:26  《中概異動》中概科技股開市普升，阿里巴巴、京東高開近4%

15/06/2022 09:24  【聚焦人幣】人幣中間價續貶36點子，報6.7518近一個月低

15/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６４﹒５億人幣，買美團沽快手

15/06/2022 08:34  【大行炒Ｄ乜】匯證唱好比亞迪破４００元，大和續看淡平保削目標

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】匯證唱好比亞迪破400元　大摩大削贛鋒目標價
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：比亞迪完成回購A股後聚焦基本面　料H股短期300元徘徊
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】通漲及經濟下行憂慮，比特幣繼續下試
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

消費券2022｜第二期5,000元消費券8月起分階段發放！新移民、來港專才可領半額！有意圖移民無得拎？一文睇晒申請資格及發放日期
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】「局內人」放風加息75點　股債幣演大屠殺
人氣文章

娛樂情報

簽約王祖藍經理人公司 黎瑞恩出新歌《傷心人》闖內地市場
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

兩天限定！充滿藝術氣氛的醉人晚宴：聽悠揚音樂、呷頂級陳年香檳，品嘗海螯蝦香檳啫喱魚子醬、香軟法國巴巴拉鴨、甘香鵝肝
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

新地標餐廳！空中花園看世界第一天際線！西西里紅蝦配西瓜柚子凍湯、龍蝦皇帝蟹雲吞，創新意日滋味
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

夏日眼妝小心思，Color Eyeliner輕輕一筆化出亮麗帥氣！同場加映4支好用眼線筆推薦！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
「莊園親手栽種的不止黑松露，還有他濃濃的愛……」英女王與菲臘親王逾70年的滿分愛情 1
人氣文章
最新疫情｜增752宗確診！5間學校出現群組感染！周四起入酒吧須出示快測陰性證明！確診者與家人共用洗手間睡房須送隔離設施 6
人氣文章
疫苗通行證｜今日起涵蓋專科門診等醫療處所！睇醫生覆診要打齊3針？邊啲地方不受限？可用核酸檢測代替？一文睇清安排適用名單
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2022 11:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2022 11:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2022 11:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/06/2022 10:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章大行報告15/06/2022
【大行炒D乜】匯證唱好比亞迪破400元　大摩大削贛鋒目標價
人氣文章開市Good Morning15/06/2022
熊麗萍：比亞迪完成回購A股後聚焦基本面　料H股短期300元徘徊
人氣文章財經熱話15/06/2022
【虛幣世界】通漲及經濟下行憂慮，比特幣繼續下試
人氣文章財經熱話14/06/2022
《新股上市》快狗打車GOGOX今起招股　入場費約4343元
人氣文章財經熱話14/06/2022
猛加息預期升溫納指大跌　港市科技股先跌後反彈已屆吸納時？
人氣文章中國故事14/06/2022
《神州經脈》中美官員會面談困境與分歧　滬指V彈高收外資轉流入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金