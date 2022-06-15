  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】匯證唱好比亞迪破400元　大摩大削贛鋒目標價

15/06/2022

 

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01797

新東方在綫

13.700

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

105.600

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

131.400

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01797 新東方在綫
  • 13.840
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 105.500
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 131.400
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 144.500
  • 00189 東岳集團
  • 11.540
股份推介
  • 09923 移卡
  • 21.750
  • 目標︰$26.00
  • 02886 濱海投資
  • 1.740
  • 目標︰$2.50
  • 06690 海爾智家
  • 26.000
  • 目標︰$28.30
  • 01345 中國先鋒醫藥
  • 2.440
  • 目標︰$2.90
  • 02333 長城汽車
  • 17.140
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 105.500
  • 00700 騰訊控股
  • 376.000
  • 02333 長城汽車
  • 17.140
  • 03690 美團－Ｗ
  • 198.300
  • 00941 中國移動
  • 50.150
報章貼士
  • 06066 中信建投証券
  • 8.510
  • 目標︰$9.00
  • 00316 東方海外國際
  • 242.000
  • 目標︰$250.00
  • 01193 華潤燃氣（一百）
  • 34.800
  • 目標︰$42.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/06/2022 10:04  【聚焦數據】內地5月社會消費品零售總額跌6.7%，好於預期

15/06/2022 10:03  【聚焦數據】內地5月工業增加值轉升0.7％，大勝預期下跌

15/06/2022 09:28  金管局紐約時段再入巿承接92.55億港元沽盤

15/06/2022 09:26  《中概異動》中概科技股開市普升，阿里巴巴、京東高開近4%

15/06/2022 09:24  【聚焦人幣】人幣中間價續貶36點子，報6.7518近一個月低

15/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６４﹒５億人幣，買美團沽快手

15/06/2022 08:34  【大行炒Ｄ乜】匯證唱好比亞迪破４００元，大和續看淡平保削目標

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】匯證唱好比亞迪破400元　大摩大削贛鋒目標價
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：比亞迪完成回購A股後聚焦基本面　料H股短期300元徘徊
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】通漲及經濟下行憂慮，比特幣繼續下試
品味生活
生活
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

公屋可出售，多多都唔夠
人氣文章

威少看世界．張少威

斯科特改寫美國慈善界歷史
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】「局內人」放風加息75點　股債幣演大屠殺
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

女友魅力變成男友壓力？是享受被追，還是不懂拒絕避嫌？男人一旦說要安全感非同小可！
人氣文章

Fashion

換季喇！不如「換」衫？利園周末衣櫥交換派對開動！賦予舊衣物二次生命，環保兼趁持續時裝熱潮
人氣文章

寫設計．陳丞軒

一位客人一個故事、一個鼓勵：支持香港製造、建立連繫空間，如何透過一家店創造文化和社區價值？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
懼妻族宣言：「老婆大人呀……」 1
人氣文章
堅壁清野滅新冠
人氣文章
精神恍惚難集中？可能是「腦疲勞」！嚴重可出現假性失智症！2分鐘即Check「腦疲勞指數」+醫生預防3招
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2022 11:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2022 11:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2022 11:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/06/2022 11:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章大行報告15/06/2022
【大行炒D乜】匯證唱好比亞迪破400元　大摩大削贛鋒目標價
人氣文章開市Good Morning15/06/2022
熊麗萍：比亞迪完成回購A股後聚焦基本面　料H股短期300元徘徊
人氣文章財經熱話15/06/2022
【虛幣世界】通漲及經濟下行憂慮，比特幣繼續下試
人氣文章財經熱話14/06/2022
《新股上市》快狗打車GOGOX今起招股　入場費約4343元
人氣文章財經熱話14/06/2022
猛加息預期升溫納指大跌　港市科技股先跌後反彈已屆吸納時？
人氣文章中國故事14/06/2022
《神州經脈》中美官員會面談困境與分歧　滬指V彈高收外資轉流入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金