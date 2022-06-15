《午市前瞻》專家料22100為恒指短期阻力 蔚來現價不宜高追

恒生指數半日收報21367，升299點或1.42%，主板成交774.78億元。恒生中國企業指數報7481，升148點或2.02%。恒生科技指數報4713，升118點或2.57%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報379元，升3元或0.8%，成交38.29億元；阿里巴巴-SW收報105.9元，升4.7元或4.64%，成交33.25億元；美團收報198元，升3.6元或1.85%，成交32.35億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(蔚來官網截圖)

溫鋼城：聯儲局維持加息半厘機會較高



受部分重磅科技藍籌股帶動，港股今天高開43點報21111，早段升幅一度擴大至逾240點。iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，北水近期持續淨流入，部署積極，市場亦預期中央未必再收緊對中概股的監管，再加上適逢香港即將回歸25周年，對港股有一定支持作用，短期阻力料在6月9日高位約22100水平。



美國聯儲局昨天開始召開一連兩日貨幣政策會議，今晚（周四凌晨）將會公布議息結果。溫鋼城指出，即使多間大行在美國公布通脹數據後，紛紛調高加息幅度將達0.75厘，但聯儲局主席鮑威爾在約一個月前才重申，未來兩次議息各加息半厘仍是合適，聯儲局無積極考慮加息0.75厘。他認為，考慮到聯儲局的聲譽問題，以及加息0.75厘對股市的動盪，當局今個月維持加息0.5厘的機會較高。



蔚來銷情仍不及理想小鵬



蔚來(09866)將於香港時間今晚8時正舉辦產品發布會，預料推出新SUV-ES7，股價高開11.61%，早段更一度升逾16%。溫鋼城表示，近期蔚來獲不少大行調高目標及評級，反映市場對蔚來有短暫憧憬，惟公司整體汽車銷售仍不及另外兩間造車新勢力小鵬(09868)和理想(02015)，除非新車功能有相當大的驚喜，否則從基本面來看，投資者不宜對蔚來抱過大期望。



溫鋼城表示，蔚來股價暫時升破10天線，惟衝高後稍為回落，而早市成交額不多，不建議投資者現階段高追，重倉投資者更應減倉，無貨投資者可待股價回至127元吸納，目標留意160元水平，跌穿114元就止蝕。

蔚來今晚舉行產品發布會，股價今早曾升逾16%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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