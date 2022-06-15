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保費收入升幅不及同業惟獲摩通連番唱好　平保低位反彈飆逾7%

15/06/2022

　　內險公司近日陸續公布5月保費收入，數據隨內地經濟回暖，其中中國平安(02318)公布今年首5個月保費收入按年升0.9%至3642.2億元(人民幣．下同)，雖然升幅不及多家同業，但近日摩通接連發表研究報告唱好內險股，尤其看好平保，升目標價至74元，再加上內地今日公布多項經濟數據均優於預期，刺激平保與一眾內險股急升，其中股價低殘的平保表現最標青，半日升逾7%，無懼另一大行大和潑冷水僅予目標價38港元。

 

(CNS資料圖片)

 

首5月保費收入按年升0.9%　產險增8.4%壽險跌2.5%

 

　　中國平安今年首5個月原保險合同保費收入約3642.2億元，較去年同期的3610.8億元，升0.87%。當中平安產險、平安壽險、平安養老險、平安健康險收入分別為1182.83億元、2300.72億元、96.03億元以及62.65億元，分別按年增8.39%、跌2.5%、跌12%及增23.3%。

 

　　其他內險公司亦已陸續公布今年首5個月保費收入，當中中國人保(01339)及中國財險(02328)按年齊錄雙位數增長，分別增長12.9%及10%，中國太保(02601)亦增長6.7%，惟中國人壽(02628)按年跌1.86%至3792億元。

 

摩通：內險股最差時間已過　平保最受惠經濟復甦

 

　　摩通近日發表研究報告指，內險股由於受累資產減值與盈利風險，股價自去年起持續跑輸大市，但相信已接近周期底部，板塊最差時間已過。隨著內地經濟活動重啟，整體代理人數目回穩並於未來3個月有所增加，壽險銷售將會在未來一至兩季顯著復甦，投資者可把握近期股價走弱的機會增持。另內地寬鬆幣策應有助緩解內險股資產質素惡化風險，且內險股首季核心償付能力比率高於100%，料可見將來仍會處於極為充足的水平。再者，預測內險股今年股息率介乎4.7%至8.7%，水平吸引。

 

　　摩通尤其看好平保，指平保新壽險銷售前景正在改善，將評級由「中性」升至「增持」，目標價由60元上調至74元。摩通指，隨著內地部分城市重新開放後代理人生產力提高，加上分銷渠道多樣化，以及有紀律的保險定價，都應該支持業務從去年非常低的基礎上持續恢復 。另摩通予國壽目標價12元，太保及新華保險(01336)目標價同為18元，均予「中性」評級；人保及財險目標價則分別是3.1元10.5元，評級均為「增持」。瑞信則維持平保「跑贏大市」評級，目標價維持70元。

 

　　摩通於另一報告又指內險股正面朝向經濟復甦，預期平保最能從中受惠，而隨著資本和風險管理技能提高，相信平保等綜合險商，相對國壽及財險等較專注一類保險的純險商有更大股價上升空間，因其對投資表現的依賴較低，可提供更大的盈利及派息能見度，而平保現時估值相當於今年市盈率7倍，股息收益率約為6%。

 

大和：平保壽險業務策略失敗　予目標價38元

 

　　不過，大行非一致看好平保，大和稱，中國平安於2017至19年曾以科技公司自詡，但其現時估值甚至低於房地產發展商。雖然集團股價接近該行目標價，但重估反映自2019年以來的策略失誤，且基本面尚未見底。另平保核心壽險業務策略失敗，過分重視交叉銷售，令其面臨新業務執行不力及監管風險，集團今年5月的壽險保費按年下跌3%，估算其5月首年保費將按年增長低單位數，新業務價值則按年跌超過10%，目標價由44元降至38元，重申「沽售」評級。

 

　　值得一提，平保股價由去年近乎紅底股至今腰斬一半，去年累跌近40%，今年年初至昨日仍挫近一成半，相信與華夏幸福資產減值一事息息相關。平保去年受累對華夏幸福資產減值432億元人民幣，盈利按年減少29%，市場對其信心已大不如前。另外，平保去年8月公布將斥50至100億元人民幣自有資金回購A股，用於集團員工持股計劃，公司最新將回購價格上限由每股不超過82.56元人民幣下調至80.2元人民幣。

 

中國5月工業生產升0.7%零售銷售跌6.7%　均優於預期

 

　　中國今日公布多項經濟數據均比預期理想，其中5月工業生產按年升0.7%，好過預期的跌0.9%；另外，5月零售銷售按年跌6.7%，跌幅小過預期的跌7.1%。


　　平保半日升7.37%收報50.25元，成交14.95億元。其他內險股亦普遍抽升，太保升6.01%報17.98元，國壽升5.83%報12.7元，財險升4.06%報8.46元，人保升3.18%報2.6元，新華保險升4.3%報21.85元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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