  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】「三駕馬車」全勝預期　惟多個分項仍收縮

15/06/2022

　　中國「穩經濟大盤」舉措成效初顯--工業、消費、投資「三駕馬車」表現，從4月的全線遜預期扭轉為5月的全線勝預期；但細究分項細節，復甦仍顯挑戰重重。同樣，城鎮調查失業率亦似見頂，但16-24歲人口調查失業率續刷新高。


　
餐飲收入按年跌兩成，地產投資續凍


　
　　評級機構惠譽剛大幅下調中國全年GDP增長預期至「4」字頭以下(3.7%)，國統局周三(15日)公布，5月國民經濟運行呈現恢復勢頭。

 


　　先看最驚喜的工業增加值，5月按年增0.7%(預期:跌0.7%)，重回正增長軌道。主要工業產品中，鋼材、水泥、集成電路產量續按年縮水，但新能源汽車產量就按年翻倍至50萬輛。產能恢復，銷售亦火熱，國產新能源車龍頭比亞迪5月銷量就首次突破11萬。

 

 

 

 


　　再看最受關注的消費，5月社會消費品零售按年降幅從4月的11.1%反彈至6.7%(預期:降7.1%)，但餐飲收入按年仍縮水21.1%。面對疫情煎熬，內地麥當勞、海底撈、奈雪的茶等紛紛發力夜間消費，進軍宵夜、小酒館等業務。

 


　　至於固定投資，首5月增6.2%(預期:增6%)，其中房地產開發投資跌幅從4月的2.7%擴至4%，商品住宅銷售額按年降幅擴大至32.2%。跟住房銷售疲不能興相對應的是，首5月居民存款累計增加7.86萬億元之巨。


　
青年失業率反升，最高層禁數據造假


　
　　「三駕馬車」表現全線勝預期，反映邊際改善，但仍難言全面復甦；而上海6月1日正式解封，以及5月23日國常會33條政策逐步落地，將推動6月數據進一步改善。

 


　　值得留意的是，被視作「最大的民生工程」的就業，最新城鎮調查失業率從4月6.1%的逾兩年新高，回落至5.9%，但主要覆蓋畢業生群體的16-24歲人口調查失業率續升至18.4%的有數據以來新高。

 


　　面對創紀錄的1076萬畢業生，最高層近日特別發聲指，就業數據要紮紮實實，反映真實情況，不能為了追求高就業率弄虛作假，「不能糊弄上級部門，更不能糊弄學生。」

 


　　隨著二季度只剩最後半個月，國統局的最新評估是「有望實現合理增長」。而無論是加速基建、減稅退稅還是發放消費券，最大的掣肘當屬地方財政，發行特別國債仍是下半年最大的政策選項之一。

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01797

新東方在綫

15.100

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

105.900

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

131.600

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01797 新東方在綫
  • 15.180
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 105.900
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 131.800
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 143.200
  • 00189 東岳集團
  • 11.420
股份推介
  • 09923 移卡
  • 21.700
  • 目標︰$26.00
  • 02886 濱海投資
  • 1.720
  • 目標︰$2.50
  • 06690 海爾智家
  • 26.200
  • 目標︰$28.30
  • 01345 中國先鋒醫藥
  • 2.500
  • 目標︰$2.90
  • 02333 長城汽車
  • 16.720
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 105.900
  • 00700 騰訊控股
  • 379.600
  • 02333 長城汽車
  • 16.720
  • 03690 美團－Ｗ
  • 198.200
  • 00941 中國移動
  • 49.900
報章貼士
  • 06066 中信建投証券
  • 8.690
  • 目標︰$9.00
  • 00316 東方海外國際
  • 244.800
  • 目標︰$250.00
  • 01193 華潤燃氣（一百）
  • 34.850
  • 目標︰$42.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/06/2022 12:11  大家樂(341)全年少賺94%至2121萬元，末期息派18仙

15/06/2022 10:43  香港競爭力排名升兩位至第5位，惟仍低於2019年的第2位

15/06/2022 10:04  【聚焦數據】內地5月社會消費品零售總額跌6.7%，好於預期

15/06/2022 10:03  【聚焦數據】內地5月工業增加值轉升0.7％，大勝預期下跌

15/06/2022 09:28  金管局紐約時段再入巿承接92.55億港元沽盤

15/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６４﹒５億人幣，買美團沽快手

15/06/2022 08:34  【大行炒Ｄ乜】匯證唱好比亞迪破４００元，大和續看淡平保削目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

保費收入升幅不及同業惟獲摩通連番唱好　平保低位反彈飆逾7%
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「三駕馬車」全勝預期　惟多個分項仍收縮
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家料22100為恒指短期阻力 蔚來現價不宜高追
品味生活
生活
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

管理學須知│從艾科卡將Chrysler汽車起死回生講起，管理人要引以為鑑的3件事！
人氣文章

走肉廚房．李美怡 Cathy Lee

色彩素食│黑色，無處不在，無處可逃！今期食譜：蔬菜黑豆卷
人氣文章

娛樂情報

簽約王祖藍經理人公司 黎瑞恩出新歌《傷心人》闖內地市場
DIVA CHANNEL
人氣文章

Gym Come True．2% Fitness Team

8個動作、15分鐘！HIIT爆汗燒脂瘦身訓練，比慢跑更有效！持之以恆快速瘦一圈
人氣文章

Art & Living

那些年的青春偶像變了「乘風破浪的姐姐」！凍齡外貌加上人生閱歷，魅力Up！這6位大熱姐姐曾是你的偶像嗎？
人氣文章

Beauty

有教學片、輕鬆上手！10款日系氣質低馬尾編髮推介，加入小髮飾、絲帶裝飾更減齡！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
精神恍惚難集中？可能是「腦疲勞」！嚴重可出現假性失智症！2分鐘即Check「腦疲勞指數」+醫生預防3招
人氣文章
疫苗通行證｜今日起涵蓋專科門診等醫療處所！睇醫生覆診要打齊3針？邊啲地方不受限？可用核酸檢測代替？一文睇清安排適用名單
人氣文章
預防飛蟻入屋｜天文台：連落6日雨！隨時釀「白蟻災難」蛀蝕全屋傢俬！一盤水可杜絕？4招KO飛蟻！ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2022 14:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2022 14:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2022 14:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/06/2022 14:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/06/2022
保費收入升幅不及同業惟獲摩通連番唱好　平保低位反彈飆逾7%
人氣文章FOCUS15/06/2022
【FOCUS】「三駕馬車」全勝預期　惟多個分項仍收縮
人氣文章財經熱話15/06/2022
《午市前瞻》專家料22100為恒指短期阻力 蔚來現價不宜高追
人氣文章財經熱話15/06/2022
【中概股】憧憬北水買賣　阿里巴巴尚有逾10%水位？
人氣文章大行報告15/06/2022
【大行炒D乜】匯證唱好比亞迪破400元　大摩大削贛鋒目標價
人氣文章開市Good Morning15/06/2022
熊麗萍：比亞迪完成回購A股後聚焦基本面　料H股短期300元徘徊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金