大家樂盈利大幅倒退 餐飲消費版恐續受困疫情反彈通關無期

大家樂(00341)今日(15日)中午公布全年業績，受累第五波疫情，全年少賺94%，並減派末期息，不過集團早於4月底發盈警，業績差屬預期之內，加上集團對來年發展前景審慎樂觀，料次季市況逐漸回復正常。另外，近日亦有大行上調目標價，績後股價沒太大變動，收市微升。惟最近本港疫情反彈，社交距離措施維持現狀，以及通關無期等影響，股價也如其他本地餐飲零售股難有憧憬。

(資料圖片)

全年少賺94%末期息派18仙 第五波疫情嚴重影響業務

大家樂截至今年3月底止年度純利2121.4萬元，按年跌94.09%，每股基本盈利4仙，建議末期股息每股派18仙，按年下跌35.7%，連同年內派發中期股息每股10仙，全年派息率為773.6%。大家樂指，純利減少主要由於年內集團錄得較少政府資助及第四季度第五波疫情對業務及營運帶來嚴重影響，然而若撇除政府因應新冠疫情而發放的資助，集團經調整淨虧損則收窄61.9%。



另期內收入75.09億元，按年增加11.8%；毛利率上升至7.3%，主要由於集團業務在財政年內首三季度復甦，惟在第四季度因疫情而受到沉重打擊。大家樂主席羅開光指，政府對餐飲處所採取多項嚴格的防疫措施，加上不少員工染疫，導致集團在第五波疫情高峰期有109間門店停業，累計損失營業天數達2755天，佔整體約17%。

全年香港業績跌逾38% 大家樂料次季市況逐漸正常

此外，集團年度香港分類業績下降38.4%至4.15億元，於香港擁有364間門店。中國內地分類業績則下降33.7%至9900萬元，主要由於今年3月深圳及珠海的疫情對集團業務造成沉重打擊，惟年內門店數目由121間持續增長至136間。集團持續專注在大灣區市場發展單一品牌，以期於未來3年內拓展集團的零售餐飲網絡至280間門店。



展望未來，集團對來年的發展前景保持審慎樂觀，雖然第一季度的表現仍受到第五波疫情影響，但預計市況將會從第二季度開始逐步恢復至正常水平。

麥格理：料明年恢復擴張步伐 目標價升至21元



麥格理近日發表研究報告指，社交距離措施持續對餐飲行業帶來嚴重打擊，故下調大家樂今年度盈利預測9.4%，但預計內地業務維持穩健趨勢，且相信大家樂以大眾化消費的市場定位帶動業務增長，又預計公司於明年會恢復擴張步伐，市佔率將會有所提升，將其明年盈利預測微升0.4%，維持「跑贏大市」評級，目標價由18元升至21元。



料本月內新增個案達四位數 入境限制社距措施維持現狀



大家樂雖獲麥格理唱好，但本地餐飲股與防疫政策關係密切，相信要待疫情受控、政府放寬防疫措施，對股價才有刺激作用。惟食物及衞生局局長陳肇始昨日(14日)表示，自從4月及5月首兩階段放寬社交距離措施，所有餐飲表列處所重開，人流、社交活動頻繁，本港每日新增個案上升，相信是第五波反彈，預計本月內新增個案達到四位數字。而行政長官林鄭月娥早前表示，由於現時仍未得知疫情如何發展，故直至6月30日不論是入境限制或社交距離措施都會維持現狀。

另第三階段疫苗通行證於上月底實施。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯表示，食肆生意持續受影響，仍有市民未打第三針，部分家庭或會因此減少家庭聚會，估計稍後的父親節食肆整體生意較去年減少兩成。

8月起發放第二期消費券 零售管理協會：未能通關令效應減退

另方面，港府繼今年4月派發首輪5000元電子消費券，近日宣布8月起將分階段發放第二期5000元消費券，並新增兩家儲值支付工具營辦商，總數增至6間，希望營辦商為「搶客」會推出更多優惠。

香港零售管理協會早前表示，本港4月零售業銷貨值按年上升11.7%，主要因為疫情逐漸受控，嚴厲社交距離措施分階段逐步放寬，加上受消費券帶動，但對比2019年4月，零售銷貨值仍下跌接近兩成，且消費券效應開始逐步減退，有六成受訪會員公司表示，5月的生意對比4月已有回落。就算第二期消費券將發放，在未能與內地通關的情況下，預計今年下半年的零售銷貨值將與去年同期相若。另面對租金高企，供應鏈和物流受阻導致營運成本持續飆升，加上外圍通脹升溫及加息等影響，令營運環境充滿變數。

煤氣擬8月起加價4.4% 稻苗學會：增餐飲業經營壓力

另外，中華煤氣(00003)計劃於今年8月1日起上調煤氣收費4.4%。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯表示，雖然加幅尚算溫和，但工資及原材料價格都上升，經營壓力很大。經歷第五波疫情後，市道剛開始恢復，希望煤氣公司可延至今年第四季或明年第一季才加價。



大家樂今日升0.34%收報11.78元，另大快活(00052)跌0.14%報13.84元，稻香控股(00573)無升跌報0.87元，敘福樓(01978)跌3%報0.97元，譚仔國際(02217)跌1.54%報2.56元，太興(06811)無升跌報1.12元。零售股方面，利福(01212)跌0.61%報3.24元，六福(00590)跌1.14%報17.3元，周生生(00116)跌1.53%報8.35元，周大福(01929)跌1.77%報13.32元，莎莎國際(00178)跌0.73%報1.37元。

（經濟通HV2系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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