《神州經脈》經濟數據略改善 滬綜指守三千三 成交見半年高

國家統計局今早公布「三頭馬車」數據均好過預期，滬深股市周三（15日）集體高開後迅速拉升，滬綜指午後漲2%，最高見3358點，惟隨後上演衝高回落走勢，尾市升幅收窄，滬綜指收市僅升0.5%，險守3300點，報3305.41點。深成指升0.95%，創業板指升1.05%。券商、保險等大金融板塊掀起漲停潮，教育股、汽車整車、房地產服務衝高。

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個股漲多跌少，兩市全日成交12990億元（人民幣．下同），連續第四個交易日破萬億，同時是今年1月5日以來的半年最多。外資流入速度加快，資金循陸股通淨流入規模133.59億元，是本月以來最多。



5月經濟數據回暖，野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，和4月相比，5月經濟活動全面改善，主要得益於部分地區5月底放鬆了封控管控。預計伴隨著上海和其他一些城市解封，6月經濟數據會進一步好轉。但保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，中國經濟正面臨著過去30年最嚴峻的挑戰。由於疫情繼續爆發和封控的風險依然存在，消費者和企業家已經變得相當謹慎，他們的行為變化將抑制經濟活力。



今日新聞精選



1. 國家統計局周三公布的5月工業投資消費數據均高於預期，不過就業形勢仍然嚴峻。5月規模以上工業增加值同比增長0.7%，大勝預期的跌0.7%，4月份為下降2.9%；5月社會消費品零售總額跌幅收窄至6.7%，好於預期的跌7.1%，降幅比上月收窄4.4個百分點；首5月全國固定資產投資同比增長6.2%，略高預期增6%。值得關注的是，5月城鎮調查失業率回落至5.9%，但31個大城市城鎮調查失業率仍錄6.9%，續創有數據以來新高。統計局表示，5月份主要指標邊際改善，經濟呈現恢復向好勢頭。但也要看到，國際環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復仍面臨不少困難挑戰。下階段，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀政策調節力度，全力推動穩增長一攬子政策措施落地見效，著力穩定宏觀經濟大盤，著力保障和改善民生，促進國民經濟持續恢復。統計局新聞發言人付凌暉表示，從總的失業率來看，還處於較高水平。同時，年輕人的失業率偏高，對此也需要高度重視。今年中國大學畢業生達到1076萬人，隨著畢業季的到來，大學畢業生集中進入勞動力市場，可能會進一步加重就業壓力。



2. 美國白宮發言人透露，白宮正討論可能改變前總統特朗普任內對部分中國商品徵收的關稅，指這些不負責任的關稅沒有促進美國的國家安全，反而導致美國消費者及企業成本上升，政府內部正討論是否需要修訂，以保障工人和重要產業的利益，但發言人並無詳細說明總統拜登對於削減關稅的想法。但有專家認為，削減關稅有助華府應對通脹壓力。美國有新聞網站早前報道，拜登傾向命令美國貿易代表辦公室啟動正式的排除程序，確定是否免除一些消費品，例如單車的關稅，但相信不會包括鋼鐵及鋁等大型工業產品。美國財長耶倫上星期表示，拜登政府正積極考慮重新設定對中國進口商品的關稅，但警告削減關稅並非緩解高通脹的靈丹妙藥。特朗普在任內對價值數千億美元的中國進口貨，徵收高達25%的關稅，包括單車、藍芽設備和服裝等眾多消費品。中國外交部發言人汪文斌重申，中美經貿合作的本質是互利共贏的，貿易戰、關稅戰沒有贏家。在全球通脹高企的形勢下，從企業和消費者利益出發，取消全部對華加徵關稅有利於中美兩國，也有利於世界。



3. 統計局新聞發言人付凌暉表示，隨著疫情逐步得到控制，穩增長政策發力，企業復工復產加快，5月份，長三角地區和東北地區規模以上工業增加值同比分別下降3.2%和1.1%，降幅比上月收窄超過10個百分點。綜合來看，如果疫情能夠得到有效控制，各項穩增長措施落地見效，在各方面共同努力下，二季度經濟有望實現合理增長。從消費和外貿來看，5月份社會消費品零售總額降幅明顯收窄，隨著生活秩序逐步恢復，消費回升的步伐也會加快，外貿韌性也比較強。隨著外貿企業生產恢復，港口物流改善，貨物出口對增長拉動也會繼續顯現。此外，近期調研顯示房地產市場已經出現一些積極的變化。隨著房地產市場逐步趨穩，相信下半年對經濟的穩定作用會逐步顯現；但還是要堅持「房住不炒」，堅持滿足居民的合理住房需求。通脹方面，儘管外部輸入性壓力加大，但是國內保供穩價的力度也在持續加大，能源供給基本穩定。總的看，儘管受國際因素影響，部分能源產品價格有所上漲，但是漲幅明顯低於國際水平，能源保供穩價還是有較好條件的。



4. 美國聯邦巡回上訴法院發布韓華美國專利無效案件的上訴判決，法院維持了美國專利商標局（USPTO）對該專利的「無效裁決」，再次判定韓華涉案專利權無效。至此，隆基在美國與韓華的ITC案件和專利無效案件均獲得勝利。目前，隆基與韓華在澳洲的「不侵犯專利權」和「專利無效」訴訟程序仍處於證據交換和論點抗辯階段，法官初步計劃在2022年第四季度開庭審理。自2019年以來，韓華以侵犯其技術專利為由，對包括隆基在內的多家光伏企業，在全球多個國家發起專利侵權訴訟。但隆基方面一直確信，其相關產品並未侵犯該專利，該技術屬於行業普通技術人員的通用技術，不具有專利法要求的創造性要求，不應該被授予專利權，並在全球各地積極發起了專利無效的法律程序。稍早之前，在法國韓華與隆基的侵權訴訟中，巴黎專門法院認定韓華公司對法院有「不誠信」行為，判定韓華公司2021年在法國進行的產品扣押行動是「非法」且「無效」的。不過，荷蘭海牙上訴法院今年3月判決荷蘭隆基銷售的六款組件產品侵犯了韓華在歐洲的專利，即日起不得在歐洲11國銷售。



5. 內地的新冠疫情持續，周二（14日）新增119宗本土個案。其中，北京周二新增25例本土確診病例和38例無症狀感染者，針對天堂超市酒吧疫情，據「北京朝陽市場監管」微信公眾號，2022年6月10日，朝陽區市場監管局對北京鈺泰糖果娛樂有限公司（天堂超市酒吧）涉嫌違法違規經營進行立案調查。經查，該公司在經營過程中未按規定掃碼、測溫、查驗核酸檢測陰性證明，引發聚集性疫情。6月12日，朝陽區市場監管局擬對北京鈺泰糖果娛樂有限公司作出吊銷營業執照的行政處罰，並擬將其列入嚴重違法失信名單。酒吧食肆帶來的聚集性疫情仍在擴大，據報道，北京已有順義、東城、西城、朝陽、豐台、懷柔等多區發布緊急通知，請6月7日以來到訪過朝陽區南京大牌檔（慈雲寺遠洋店）的人員，立即就地居家隔離或居店隔離，並迅速向所在社區、工作單位、居住酒店報告，居家不外出，配合做好相應管控措施。周二上海新增本土新冠肺炎確診病例13例和無症狀感染者2例，其中社會面發現3例陽性病例，3人分別在楊浦、寶山、松江3區的居住地被調整為中風險地區。



6. 國務委員兼國防部長魏鳳和日前在香格里拉峰會上強調，如果有人膽敢把台灣分裂出去，解放軍一定會「不惜一戰、不惜代價，一定會打到底」。對此，台陸委會負責人回應認為，魏鳳和的相關言論是「藐視國際關係和平原則的宣戰行徑」。在北京，國台辦發言人馬曉光今日回應表示，民進黨當局有關說法，歪曲台灣問題性質，抹黑大陸對台方針，再次暴露其惡意炒作所謂大陸「軍事威脅」，圖謀把台灣問題「國際化」的險惡用心。馬曉光重申，針對台獨勢力挑釁逼迫而採取的一切必要措施，是維護國家主權和領土完整、挫敗分裂國家圖謀的正義之舉，無所謂「宣戰」之說。中國軍方近期多次發表主張，稱台灣海峽並非國際水域，引發國際社會擔憂。中國外交部發言人汪文斌13日在例行記者會上指出，國際海洋法上根本沒有「國際水域」一說，有關國家稱台灣海峽為國際水域，是操弄涉台議題，威脅中國主權安全。相關說法令台海局勢緊張程度再升溫。美國等西方國家隨後反駁，指台灣海峽的大部分地區是國際水域，也是他國航艦作為航行自由演習的一部分。



7. 國家能源局公布，今年5月份，全社會用電量6716億千瓦時，同比下降1.3%，降幅與4月持平，日均用電量環比增長2.2%。分產業看，第一產業用電量88億千瓦時，同比增長6.3%；第二產業用電量4754億千瓦時，同比下降0.5%；第三產業用電量1057億千瓦時，同比下降4.4%；城鄉居民生活用電量817億千瓦時，同比下降2.4%。1-5月，全社會用電量累計33526億千瓦時，同比增長2.5%。分產業看，第一產業用電量408億千瓦時，同比增長9.8%；第二產業用電量22466億千瓦時，同比增長1.4%；第三產業用電量5586億千瓦時，同比增長1.6%；城鄉居民生活用電量5066億千瓦時，同比增長8.1%。



8. 投資者為美國大幅升息做準備，美匯指數周二紐約尾盤升至105.48，或0.38%，再攀20年高位。人民幣中間價錄五連貶，創5月19日以來近一個月新低；即期匯率（CNY）今早見反彈，高開88點子，全日彈163點，收報6.7195，終止六日連貶。交易員表示，美聯儲大幅升息預期令美元指數持堅，不過中國經濟數據好於預期及北向資金加速流入均助穩市場情緒，人民幣有所反彈；關注即將揭曉的美聯儲政策會議結果。他們並表示，拜登政府可能降低部分對華關稅亦提振人民幣人氣，但美元保持強勢及季節性購匯可能適時增多，短期匯價料偏向震盪走弱。此外，香港金管局公告，人行將通過金管局發行50億元人民幣的6個月期人民幣央行票據。將於下周二（21日）進行投標，下周四（23日）交收。

撰文：經濟通中國組

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